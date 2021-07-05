Пели, танцевали и запускали фейерверки: девушки-подростки устроили праздник на Мемориале Небесной сотни во Львове, полиция открыла производство. ВИДЕО

Девушки праздновали 18-летие своей подруги. Теперь им может грозить до 5 лет тюрьмы за осквернение памятника.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

О праздновании полицейские узнали из публикаций в соцсетях.

"Следователи Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сказано в сообщении.

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В горсовете Львова утверждают, что празднование остановил охранник, девушки выключили музыку и ушли с мемориала.

Теперь там собираются установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

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В комментариях пользователи соцсетей пишут, что девушкам от 18 до 21 года, они учатся в вузах Львова и Тернополя. Аккаунт Instagram, в котором изначально были размещены сториз с празднования, уже недоступен.