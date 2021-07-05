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Пели, танцевали и запускали фейерверки: девушки-подростки устроили праздник на Мемориале Небесной сотни во Львове, полиция открыла производство. ВИДЕО

Девушки праздновали 18-летие своей подруги. Теперь им может грозить до 5 лет тюрьмы за осквернение памятника.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

О праздновании полицейские узнали из публикаций в соцсетях.

"Следователи Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сказано в сообщении.

Читайте: Памятник героям-добровольцам осквернили в Луганской области, подозреваемые задержаны, - Нацполиция

В горсовете Львова утверждают, что празднование остановил охранник, девушки выключили музыку и ушли с мемориала.

Теперь там собираются установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

Также читайте: Осквернение памятника Бандере во Львове: полиция задержала двух подозреваемых

В комментариях пользователи соцсетей пишут, что девушкам от 18 до 21 года, они учатся в вузах Львова и Тернополя. Аккаунт Instagram, в котором изначально были размещены сториз с празднования, уже недоступен.

Автор: 

Львов (4585) мемориал (158) осквернение (53) подростки (448) Нацполиция (16480)


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Топ комментарии
+30
Кози безмізкі.
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05.07.2021 19:44
+30
А вы этих мокрощелок на могилки своей мамы и папы отведите. Или дедушки с бабушкой. Пускай они там Филипушку Педросовича послушают или кто там на Расее нынче модный. Послушают, потанцуют на могилках то, а вы видео выложите, и мы с вами посмеёмся вместе.
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05.07.2021 19:52
+20
парашники и пропагандоны обязательно отметят но акцентируя что молодежь даже в бандеровском Львове слушает росийскую попсу
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05.07.2021 19:45
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от вам і 73% звідки беруться
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06.07.2021 10:23 Ответить
73% - они такие, они могут и не такое.
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06.07.2021 10:30 Ответить
Сейчас большинство девченок 18-ти лет, как раньше лет 12 по умственному развитию...
Поэтому накинулись вы зря. В жопе детство играет, они даже не понимают что делают и где толком. Чтобы понимали надо по этой самой жопе ремнём надавать.
А вы тут уже расстрелять готовы дурёх малолетних. У них в голове только мальчишки и дискотеки.
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06.07.2021 10:41 Ответить
Так по твоей логике раньше девочки в 12 лет трахались полным ходом?
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06.07.2021 12:26 Ответить
Какие это девушки?Это шмары!
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06.07.2021 11:02 Ответить
В 2014 году им было ОДИННАДЦАТЬ годиков.
Им Небесеая сотня - как Богдан Хмельницкий...
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06.07.2021 11:42 Ответить
поколение Pepsi
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06.07.2021 12:00 Ответить
Их принято называть поколением зумеров. Поколение пепси это что-то из рекламы.
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06.07.2021 12:31 Ответить
Ну, общественных работ выдать, и пусть стори свои пилят при чистке общественных туалетов, например. Пенсионерам продукты разносят. Газоны поливают. Дуры - да, но криминал и отсидка - как-то перебор. По-пьяни кто не тупил в молодости, за что потом было стыдно, давайте шаг вперёд.
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06.07.2021 12:16 Ответить
Да вы Шоооо ! В Львове молодежь да под русскую попсу , да еще и на таком месте !! ЭТО КОНЕЦ!! И не нужно ни какой агрессии ! Там еще Моргенштерна не хватало !!
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06.07.2021 12:33 Ответить
КОБИЛИ НЕКРОФІЛКИ, ВОНИ ЯК ЛЮДИ ВСЬО.
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06.07.2021 12:38 Ответить
Нужно было возле памятника великому Бандере !!
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06.07.2021 12:36 Ответить
Може це швидше пєрєсєлєнкі - бєжєнци з лугандонії?
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06.07.2021 13:18 Ответить
У їх віці дітей народити було б ліпше, чи хлопців бракує. А може їх ніхто і не хоче через їх дурість.
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06.07.2021 13:47 Ответить
Шо з сопливими всеосяжний тік-ток робить.
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06.07.2021 14:53 Ответить
Родителиипоходу моральные уроды пусть впаяют по полной пусть заплатят за своих дибилов детей
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06.07.2021 16:06 Ответить
накажут кубком тиктока и деревянным членом..
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06.07.2021 19:00 Ответить
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