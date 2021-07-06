Украинская компания UBC Group экспортирует товары c завода "Укснаб" в оккупированном Крыму, - Чийгоз. ВИДЕО
Украинская компания под прикрытием российской "прокладки" экспортирует товары с завода холодильного оборудования в оккупированном Крыму.
Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ.
"На этих кадрах завод холодильного оборудования во временно оккупированном Крыму, "бюджетообразующий", по утверждениям российской оккупационной администрации. С него украинская компания под прикрытием российской "прокладки" на восьмом году войны экспортирует товары в ЕС, грубо нарушая санкции, введенные для непризнания попытки аннексии, а также в РФ и другие страны", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, покупатели, крупные международные компании, делают вид, будто верят фиктивным адресам на наклейках.
Кроме того Чийгоз заявил, что направил депутатское обращение в соответствующие органы о принятии мер для прекращения пренебрежения украинским законодательством и решениями ЕС.
Так, в документе указано, что завод "Укснаб", расположенный в оккупированном Красноперекопске, продолжает принадлежать и использоваться компаниями из холдинга UBC Group.
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"Харьковская компания UBC Group купила в Виннице 11 га земли с целью строительства третьего завода по производству холодильного и пивоваренного оборудования. Уходить из оккупированного Крыма компания не намерена.
Предприятие в Крыму будет ориентироваться больше на заказы со стран СНГ."
https://delo.ua/business/harkovskaja-kompanija-ubc-group-perenosit-proizvodstvo-iz-kryma-299795/
До этого получается было- не на часі.