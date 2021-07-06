Украинская компания UBC Group экспортирует товары c завода "Укснаб" в оккупированном Крыму, - Чийгоз. ВИДЕО

Украинская компания под прикрытием российской "прокладки" экспортирует товары с завода холодильного оборудования в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих кадрах завод холодильного оборудования во временно оккупированном Крыму, "бюджетообразующий", по утверждениям российской оккупационной администрации. С него украинская компания под прикрытием российской "прокладки" на восьмом году войны экспортирует товары в ЕС, грубо нарушая санкции, введенные для непризнания попытки аннексии, а также в РФ и другие страны", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, покупатели, крупные международные компании, делают вид, будто верят фиктивным адресам на наклейках.

Кроме того Чийгоз заявил, что направил депутатское обращение в соответствующие органы о принятии мер для прекращения пренебрежения украинским законодательством и решениями ЕС.

Так, в документе указано, что завод "Укснаб", расположенный в оккупированном Красноперекопске, продолжает принадлежать и использоваться компаниями из холдинга UBC Group.

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