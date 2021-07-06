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Украинская компания UBC Group экспортирует товары c завода "Укснаб" в оккупированном Крыму, - Чийгоз. ВИДЕО

Украинская компания под прикрытием российской "прокладки" экспортирует товары с завода холодильного оборудования в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ.

"На этих кадрах завод холодильного оборудования во временно оккупированном Крыму, "бюджетообразующий", по утверждениям российской оккупационной администрации. С него украинская компания под прикрытием российской "прокладки" на восьмом году войны экспортирует товары в ЕС, грубо нарушая санкции, введенные для непризнания попытки аннексии, а также в РФ и другие страны", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, покупатели, крупные международные компании, делают вид, будто верят фиктивным адресам на наклейках.

Кроме того Чийгоз заявил, что направил депутатское обращение в соответствующие органы о принятии мер для прекращения пренебрежения украинским законодательством и решениями ЕС.

Так, в документе указано, что завод "Укснаб", расположенный в оккупированном Красноперекопске, продолжает принадлежать и использоваться компаниями из холдинга UBC Group.

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Украинская компания UBC Group экспортирует товары c завода Укснаб в оккупированном Крыму, - Чийгоз 01
Украинская компания UBC Group экспортирует товары c завода Укснаб в оккупированном Крыму, - Чийгоз 02
Украинская компания UBC Group экспортирует товары c завода Укснаб в оккупированном Крыму, - Чийгоз 03

Автор: 

Крым (26406) оккупация (10164) Чийгоз Ахтем (318)


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Топ комментарии
+6
Молодцы. А еще хотим чтобы ЕС и США санкции против РФ вводило и остановили СП-2. А сами ой как любим сотрудничать и торговать с окупантами. Ну так теперь не жалуйтесь
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06.07.2021 10:08
+4
ЧАО "УКснаб" - подразделение холдинга UBC group, которое занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов. Завод расположен в г. Дергачи, Харьковская обл. Предприятие было основано в 1998 году.
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06.07.2021 10:04
+4
Ну так у нас компанія найвеличнішого досі серіали окупантам продає...
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06.07.2021 10:24
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ЧАО "УКснаб" - подразделение холдинга UBC group, которое занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и продуктов. Завод расположен в г. Дергачи, Харьковская обл. Предприятие было основано в 1998 году.
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06.07.2021 10:04 Ответить
Твари --- все счета арестовать !!! Ст 111 УК !!!
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06.07.2021 10:11 Ответить
Верно. Я бы еще посадил все руководство завода, а работников минимум оштрафовал бы. Хотя ... можно и не штрафовать, они и так без работы останутся. Человек 300 - граждан Украины. Санкции - они такие санкции ...
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06.07.2021 10:31 Ответить
Ст111, 2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. У нас все по другому сценарию пойдет в случае шухера.
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06.07.2021 11:09 Ответить
Молодцы. А еще хотим чтобы ЕС и США санкции против РФ вводило и остановили СП-2. А сами ой как любим сотрудничать и торговать с окупантами. Ну так теперь не жалуйтесь
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06.07.2021 10:08 Ответить
Ну так у нас компанія найвеличнішого досі серіали окупантам продає...
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06.07.2021 10:24 Ответить
Таки я не понял,Крым це Украина?Тогда все нормально.
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06.07.2021 10:21 Ответить
Покупали мы у них холодильники раньше. Сейчас сменили этикетку с крыма на винницу
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06.07.2021 10:47 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
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06.07.2021 11:04 Ответить
Этой теме как минимум 6 лет.
"Харьковская компания UBC Group купила в Виннице 11 га земли с целью строительства третьего завода по производству холодильного и пивоваренного оборудования. Уходить из оккупированного Крыма компания не намерена.
Предприятие в Крыму будет ориентироваться больше на заказы со стран СНГ."
https://delo.ua/business/harkovskaja-kompanija-ubc-group-perenosit-proizvodstvo-iz-kryma-299795/
До этого получается было- не на часі.
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07.07.2021 01:19 Ответить
 
 