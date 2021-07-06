"Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудик в ответ на вопрос об американском гражданстве. ВИДЕО

Глава партии "Голос" Кира Рудик не дала однозначного ответа на вопрос о ее возможном американском гражданстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот вопрос ей задавали трижды подряд, но каждый раз Рудик отвечала фразой: "Я родилась в Украине и я украинка".

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