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"Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудик в ответ на вопрос об американском гражданстве. ВИДЕО

Глава партии "Голос" Кира Рудик не дала однозначного ответа на вопрос о ее возможном американском гражданстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот вопрос ей задавали трижды подряд, но каждый раз Рудик отвечала фразой: "Я родилась в Украине и я украинка".

Видео телеканала Украина 24

Автор: 

гражданство (1314) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+10
Так у Бени 3(три) гражданства и никакое СНБО его не трогает
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06.07.2021 12:33
+9
Запасной парашют еще никогда и никому не помешал.
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06.07.2021 12:31
+9
ГЛАВА ПАРТИИ "ГОЛОС" КИРА РУДЫК в эфире телеканала "Украина 24" ТРИЖДЫ
УШЛА ОТ ОТВЕТА НА ПРЯМОЙ ВОПРОС журналистки Натальи Влащенко ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ, которое приписывают народному депутату.

Интересно, что фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.
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06.07.2021 12:32
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главное не кацапская
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06.07.2021 12:55 Ответить
главное не косовороткою
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06.07.2021 13:19 Ответить
А що заважає українці з американським громадянством бути підкацапською?
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06.07.2021 16:17 Ответить
ничего не заважае.у тебя есть данные что она подкацапка?если нет то и нех трындеть,а есть выкладывай
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06.07.2021 20:13 Ответить
А в тебе є дані, що вона не кацапська? Викладай або нєх.. триндіти.
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07.07.2021 09:09 Ответить
тебя интересует ты и ищи. я ничего не утверждал.перечитай выше.
ты же накинул ,что она может быть подкацапской?
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07.07.2021 11:22 Ответить
Нормальный человек, не имеющий американского паспорта, просто бы ответил "Нет", а не скрывал бы правду под словесной шелухой.
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06.07.2021 13:59 Ответить
Нормальна людима має стільки паспортів, скільки їй треба. А от наявність паспорту країни агресора, чи родинних зв'язків з людьми які підтримували чи підтримують агресію РФ, це питання до униможливлення участі таких людей в виборах.
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06.07.2021 17:26 Ответить
"Я народилася в Україні і я українка", - глава партії "Голос" Рудик у відповідь на запитання про американське громадянство - Цензор.НЕТ 9042
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07.07.2021 08:49 Ответить
нагАдую особливо тупим ура-патрійотам...
ПРИ ОТРИМАННІ АМЕРИКАНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА ЗАЧИТУЄТЬСЯ ПРИСЯГА
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07.07.2021 08:51 Ответить
Нагадую тупим баранам які не перевіряють інформацію. Стаття в ЗМІ не значить, що це правда. Треба перевіряти інформацію, чи є громадянство чи немає. Так от громадянства США у Рудик немає.
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08.07.2021 19:29 Ответить
Запасной парашют еще никогда и никому не помешал.
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06.07.2021 12:31 Ответить
так вопрос шо запрещено быть дуполизом, то есть дупотатом с таким, вы знаете, креативным кейсом бэкграунда, а тут какие-то проплаченные грантоеды наехали на надроченную в Украине креативную депутатэссу, вы понимаете как бы вот это вот?
Куницкая шваль даже ходила с Дубинским сраться что ее не включили в кандидаты, бо он с Израиля и даже там служил = сейчас резвится с "корочкой" и обсерает нас. так чего же рожденной нельзя?) Наем может идти в парламентарии Афганистана с таким успехом.
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06.07.2021 12:36 Ответить
Их там всех прошерстить не мешало бы.
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06.07.2021 12:31 Ответить
Як? Закони працюють лише для пересічки(((
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06.07.2021 12:33 Ответить
Потому так и живём...
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06.07.2021 12:34 Ответить
"Я родилась в Украине и я украинка", - глава партии "Голос" Рудык в ответ на вопрос об американском гражданстве - Цензор.НЕТ 8398
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06.07.2021 12:41 Ответить
У ПОРОХОБОТІВ(і у ЄС Бариги) знову конкурент "намалювався"
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07.07.2021 08:53 Ответить
ГЛАВА ПАРТИИ "ГОЛОС" КИРА РУДЫК в эфире телеканала "Украина 24" ТРИЖДЫ
УШЛА ОТ ОТВЕТА НА ПРЯМОЙ ВОПРОС журналистки Натальи Влащенко ОБ АМЕРИКАНСКОМ ГРАЖДАНСТВЕ, которое приписывают народному депутату.

Интересно, что фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.
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06.07.2021 12:32 Ответить
сепарський конал. могла б і послати.
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06.07.2021 12:35 Ответить
одна Наташа Влагащенко- це вже таке дно... Протухша консерва під дівчинку косить...
За "Голос" не голосував, бо флюгером не працюю (для особливо обдарованих) та телевізор не дивлюсь.
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06.07.2021 14:14 Ответить
фото профиля в Фейсбуке главы "Голоса" украшено флагами США в честь 4 июля - Дня независимости Америки.

это плохо?
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06.07.2021 12:56 Ответить
Нет
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06.07.2021 12:57 Ответить
Всій Україні аплодувати ще одному Патріоту США?
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07.07.2021 08:54 Ответить
С каких пор Наташка влащенкА стала журналисткой? Это пропагандонская мразь которая работает против Украины. Смотрите что печатаете блд.
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06.07.2021 15:00 Ответить
У меня пес породы Хватенштанен, так что он не пес, а рожден от с*ки.
б*же, что она несет то?
три вопроса и три унылых скольжения между каплями "росы".
Голос = гав-гав.

Деньги = тяв-тяв.)
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06.07.2021 12:32 Ответить
Американка украинского походження.
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06.07.2021 12:33 Ответить
Якої країни громадянин?
В Раді можуть бути лише громадяни України. Подвійне громадянство заборонено законом.
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06.07.2021 14:07 Ответить
Так у Бени 3(три) гражданства и никакое СНБО его не трогает
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06.07.2021 12:33 Ответить
«Запрещено» же только двойное ))
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06.07.2021 12:35 Ответить
Все дуже зрозуміло.
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06.07.2021 12:34 Ответить
з таким хвейсом і у політику
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06.07.2021 12:34 Ответить
у Джека Лондона в одному оповіданні на цей рахунок було "навіть ведмідь дорогою поступається".
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06.07.2021 12:39 Ответить
Мужланское, - точнее.
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06.07.2021 14:26 Ответить
но сало, лучше перепрятать)))
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06.07.2021 12:35 Ответить
А я родился в несуществующей стране, в ГДР (
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06.07.2021 12:37 Ответить
Більшість патріотичних політиків,мають громадянство інших країн.
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06.07.2021 12:38 Ответить
Та ви шо? Патріотичні- це хто? Кіра рудик?
І хто ще має подвійне громадянство? "Слуги", зрозуміло. Та вони до патріотизму мають таке ж відношення, як і до порядності.
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06.07.2021 12:47 Ответить
Ну ті хто називає себе патріотичним.
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06.07.2021 14:06 Ответить
Отмороженная и помороженная! И это они диктуют правила,как жить людям!
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06.07.2021 12:39 Ответить
И как тебя не били, ты выросла такой
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06.07.2021 12:44 Ответить
Та їх всіх депортувати з країни потрібно, а не лише позбавляти мандатів. Це злочинці, які порушили Закон. Бакланов, ау. Чи у бакланова теж дохріна громадянств, включно з парашинським?
І вони будуть воювати, розвивати, переживати за Україну? Нахріна вона їм потрібна? Тут вони лише бабло з хохлів стрижуть.
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06.07.2021 12:45 Ответить
Нет , ты чучело не украинка !!! так ведут себя только кацапы !!! И жить в Украине, говорить на Мове - это не значит что ты млядь автоматом становишься Украинкой !!! И тебе этого не понять..
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06.07.2021 12:45 Ответить
А чому її не запитали про громадянство РФії...........
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06.07.2021 12:48 Ответить
Супрун была министром, Яресько была министром, а депутатом нельзя?
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06.07.2021 12:49 Ответить
Как показывает практика - можно. Хотя по закону нельзя.
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06.07.2021 12:58 Ответить
Супрун офіційно відмовилася від громадянства США, коли працювала в Україні.
Тебе в Гуглі забанили?!
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06.07.2021 14:32 Ответить
, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sud-timchasovo-zaboroniv-suprun-vikonuvati-obov-yazki-glavi-moz-nardep-50004755.html Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, приймаючи це рішення врахував, що https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/vidstoronennya-suprun-sud-vrahuvav-podviyne-gromadyanstvo-50004794.html?prefer_lang=ukr Супрун має подвійне громадянство - України та США. Уряд https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/kabmin-visloviv-pidtrimku-suprun-povniy-tekst-zayavi-50004791.html?prefer_lang=ukr висловив підтримку Супрун . 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sud-dozvoliv-suprun-vikonuvati-obov-yazki-ministra-ohoroni-zdorov-ya-50006161.html дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про https://nv.ua/ukr/ukraine/events/suprun-zayavila-pro-noviy-pozov-z-vimogoyu-vidstoroniti-jiji-vid-posadi-50015993.html новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії Олега Ляшка.

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07.07.2021 09:00 Ответить
национальность и гражданство - две разные вещи.
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06.07.2021 12:56 Ответить
По ходу там и с тем и с другим не сложилось...
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06.07.2021 12:59 Ответить
Про второе израильское гражданство Влащенко гостей не спрашивает.
Своим всё можно.
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06.07.2021 13:02 Ответить
И вот этот депутат будет бороться с рассейскими и угорскими паспортами?
Это позор Украины! Власть имущие прямо заинтересованы в данной ситуации. Это в их интересах, т.к. в случае чего, они попросту сбегут в другую страну.
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06.07.2021 13:03 Ответить
___второй и третий вопрос задан некорректно.
Только так: Готовы ли вы признать обман и уйти с должности если выяснится подлог ?!
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06.07.2021 13:20 Ответить
Если посмотреть на списки избирательных бюлетеней и результаты после, то кажется что честные и профессионалы политики за 30 лет уехали куда-то очень далеко, и просто не хотят ввязыватся в это болото, или уних гречки маловато... и раз в Украине большинство хочет в ЕС и НАТО то кто-то все таки должен провести нормально эти реформы, и минимум знать английский для этого. Больше доверия вызывают люди от международных организаций, чем журналюхи и хозяйственники которые получают зп в конвертах от олигархов, и которых все и так устраивает...
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06.07.2021 13:36 Ответить
гнидам очень комфортно любить Украину на расстоянии , особенно оттуда где жопа в тепле
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06.07.2021 13:39 Ответить
- А что, вы девстенница?
- А как же иначе?! Была...и практически есть!
🙄
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06.07.2021 13:58 Ответить
Кіра, тєбя нанял Пінчук, шоб відтягнути голоси від Пороха. Бабло отримала? Так і стули пельку. Єхай собі на своє пмж у США і не відсвічуй!
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06.07.2021 14:10 Ответить
фсє,кто отбіраєт голоса у Пороха-ВРАХІ НАРОДА!
точка.
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07.07.2021 09:02 Ответить
Такі да!))) Бо цей зелєбздюх, дебіл криворожескій, мені насто.доєл. Коли вже його посодють, або вб'ють?! А може смєтуни прокинуться від смотрячкі скотів та кварталу?!
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07.07.2021 12:52 Ответить
Павліку, тобі подобаєцця мій флажок? То для тебе, спешіеллі, любітєль сєпарського гімна!)
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07.07.2021 12:58 Ответить
Вопрос к известному преступнику, бывшему гэбисту Нагрёбному:
- А вы родились попковником Службы безопасности?
- Практически, да. Не сломал, но нагнул свою кэгебистскую присягу. Мы, ка-дро-вые попвковники, любим нагибаться.
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06.07.2021 14:12 Ответить
Є такий прилад - курвіметр.
Нажаль, це не те, що ви подумали. А жаль!
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06.07.2021 14:38 Ответить
Пусть натаха сначала свой кацапский паспорт покажет. Мне плевать на эту Киру,но пиарить эту старую украинофобную тварь влащиху - это пзд.
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06.07.2021 15:05 Ответить
Зверьався до лідера партії голос з приводу проблем підприємництва в Україні , прохав про зустріч - відповідь не надійшла за 1,5 місяці. Байдуже їй до людей і нашої держави!!!!
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06.07.2021 15:14 Ответить
"Я народилася в Україні і я українка і "бабло" рубаю в Україні", а жити буду в Америці. Бо в мене є американське житло - "фігвам" називається.
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06.07.2021 16:08 Ответить
Голос це слуги лайт, брехливі хвойди.
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06.07.2021 16:29 Ответить
після голосування змін в закон про мову в мене з'явилася підозра що вона громадянка свинособакастану.
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06.07.2021 16:41 Ответить
Зверніть увагу, Зе вже не педалює питання громадянства.
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06.07.2021 17:26 Ответить
Голос - солідна партія! Громадянство К. Рудик нікому не шкодить, якби не Америка, то Україна не мала б незалежності. А от російське громадянство депутата України не допустиме - це злочин і є зрадою України. Чому до сьогодні від 2014 року це не вирішене?
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13.07.2021 13:09 Ответить
 
 