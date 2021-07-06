Зеленский поздравил литовцев с Днем государственности: У нас общий путь к успешному будущему. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Вильнюсе, поздравил Литву и литовский народ с национальным праздником - Днем государственности.

"Поздравляю весь литовский народ с этим особенным днем. Украинцы разделяют с вами радость этой даты и могут почувствовать ее большое значение благодаря трем вещам. Первое – это совместное прошлое наших народов во время часов Великого Княжества Литовского – одной из передовых государств Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы", - заявил Зеленский во время выступления по случаю Дня государственности Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "второе - это общее настоящее Украины и Литвы".

"Сегодня Украина защищает собственную государственность, суверенитет и территориальную целостность … Литва одной из первых осудила аннексию Крыма с боку Российской Федерации. Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз. Мы всегда будем это помнить и будем благодарны", - отметил он.

Президент добавил, что третьим фактором, объединяющим Украину и Литву, является общее будущее.

"Третье – наше общее будущее. Украина и Литва не имеют общей границы, но мы имеем общие ценности, интересы и стремления. И общий путь к успешному будущему", - подытожил он.