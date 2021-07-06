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Зеленский поздравил литовцев с Днем государственности: У нас общий путь к успешному будущему. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Вильнюсе, поздравил Литву и литовский народ с национальным праздником - Днем государственности.

"Поздравляю весь литовский народ с этим особенным днем. Украинцы разделяют с вами радость этой даты и могут почувствовать ее большое значение благодаря трем вещам. Первое – это совместное прошлое наших народов во время часов Великого Княжества Литовского – одной из передовых государств Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы", - заявил Зеленский во время выступления по случаю Дня государственности Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, "второе - это общее настоящее Украины и Литвы".

"Сегодня Украина защищает собственную государственность, суверенитет и территориальную целостность … Литва одной из первых осудила аннексию Крыма с боку Российской Федерации. Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский Союз. Мы всегда будем это помнить и будем благодарны", - отметил он.

Президент добавил, что третьим фактором, объединяющим Украину и Литву, является общее будущее.

"Третье – наше общее будущее. Украина и Литва не имеют общей границы, но мы имеем общие ценности, интересы и стремления. И общий путь к успешному будущему", - подытожил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Литва (2472) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+9
Але не в тебе, зрадник. Твій шлях на Ростов. Якщо встигнеш.
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06.07.2021 13:27
+8
Шлях-то єдиний з Балтією.
Та не з тобою, ішак продажний!
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06.07.2021 13:26
+7
Бла-бла-бла!!! Лялька здатна лише ляпати язиком !!!)))
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06.07.2021 13:23
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Бла-бла-бла!!! Лялька здатна лише ляпати язиком !!!)))
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06.07.2021 13:23 Ответить
Мендель, до.писывай.те свою книгу, а не высеры Президенту. б*же, малоросс поздравляет свободных людей со свободой. Кто его туда пустил на свой праздник то? Пусть идет на границу с Бацъковщиной и остановит пару иранцев(может казнят?) бегущих от скрепных мулл в ненавистную гейропу))
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06.07.2021 13:25 Ответить
Шлях-то єдиний з Балтією.
Та не з тобою, ішак продажний!
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06.07.2021 13:26 Ответить
Але не в тебе, зрадник. Твій шлях на Ростов. Якщо встигнеш.
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06.07.2021 13:27 Ответить
Встигне,він і не поспішає,мудрий нарід все схаває.
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06.07.2021 13:36 Ответить
И кстати - он на пиджаке значок хоть имел? или как в фильме - Гомобородько - бОльший президент чем тот же поциент, но нацепивший удлиненную цепочку с медалью и взявший булаву - рукой, а не тем чем кто-то мог подумать. Рукой берет булаву, а на пианино шоб сыграть - то руку даже левую можно и не включать, есть чем обойтись
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06.07.2021 13:28 Ответить
Лукашенко даже подарок подарил, в виде чернорабочих из Ближнего востока.
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06.07.2021 13:31 Ответить
вова, закрой йбальник. от тебе уже тошнит.
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06.07.2021 13:36 Ответить
Как я Вас понимаю ...
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06.07.2021 14:26 Ответить
Sveikiname lietuvius su Nepriklausomybės diena!
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06.07.2021 13:37 Ответить
Шмаркля! Привези нам Далю, а сам можеш там лишитися.
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06.07.2021 13:45 Ответить
Общий путь ?
Какого тогда ты повёл через кладбище ?
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06.07.2021 13:52 Ответить
Господи, как же меня тошнит от его гнусаво-хриплой рожи!
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06.07.2021 14:00 Ответить
согласен. я стараюсь не смотреть и не слышать которое оно.
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06.07.2021 22:12 Ответить
хорошо. правильно.
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07.07.2021 04:26 Ответить
 
 