"Окопная война": Василий Слипак был легендой еще при жизни, - волонтер Ореста Брит. ВИДЕО

Она познакомилась с Героем Украины Василием Слипаком (Мифом) в Париже, еще за долго до начала российско-украинской войны.

Волонтер, общественный деятель - Ореста Брит специально для Цензор.НЕТ и рубрики "Окопная война", - рассказала о своей встрече с "Мифом".

29 июня 2016 года от пули российского снайпера погиб один из лучших оперных певцов мира, волонтер, боец ​​ДУК "Правый сектор" - Василий Слипак "Миф". Несмотря на свою "звездность", он при этом оставался простым козаком, который старался не выделяться. Одновременно, неся красно-черный флаг в Париже, Василий на весь мир заявлял: "Россия убивает мирных украинцев, ее нужно остановить!"

Итак, рубрика "Окопная война": рассказ о героическом Василии Слипаке (Мифе)!

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