РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4594 посетителя онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
1 693 4

"Окопная война": Василий Слипак был легендой еще при жизни, - волонтер Ореста Брит. ВИДЕО

Она познакомилась с Героем Украины Василием Слипаком (Мифом) в Париже, еще за долго до начала российско-украинской войны.

Волонтер, общественный деятель - Ореста Брит специально для Цензор.НЕТ и рубрики "Окопная война", - рассказала о своей встрече с "Мифом".

29 июня 2016 года от пули российского снайпера погиб один из лучших оперных певцов мира, волонтер, боец ​​ДУК "Правый сектор" - Василий Слипак "Миф". Несмотря на свою "звездность", он при этом оставался простым козаком, который старался не выделяться. Одновременно, неся красно-черный флаг в Париже, Василий на весь мир заявлял: "Россия убивает мирных украинцев, ее нужно остановить!"

Итак, рубрика "Окопная война": рассказ о героическом Василии Слипаке (Мифе)!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": В мирное время я учил солдат, которые были родом из Донецкой и Луганской областей. Во время войны они выбрали сторону врага, - офицер ВСУ Владимир. ВИДЕО

Автор: 

военнослужащие (6149) Антитеррористическая операция (18284) Слипак Василий (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За одного Человека - 100 ватных приматов .
показать весь комментарий
06.07.2021 16:12 Ответить
Вічна Слава Герою!
показать весь комментарий
06.07.2021 16:12 Ответить
Василий Слипак - легендарная личность и гордость украинской нации....Он не смог жить благополучной и спокойной жизнью,когда его страна, его народ истекает кровью.... Вечная память ему! Царствие Небесное герою...
показать весь комментарий
06.07.2021 16:13 Ответить
"Окопна війна": "Василь Сліпак був легендою ще при житті, - волонтерка Ореста Бріт - Цензор.НЕТ 3128
показать весь комментарий
06.07.2021 22:39 Ответить
 
 