Проект "Без цензуры": Ватопитеки Новинского против США. У канала "НАШ" - истерика из-за "Си Бриз" и закона о языке. ВИДЕО
Соскучились по пыланию здешней медиа-ваты? Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила для вас смачный обзор истерик и обострения на пророссийских телепомойках в честь учений "Си Бриз" и очередной волны украинизации.
С 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Сопровождение всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке.
А выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.
Неудивительно, что в загоне кремлевских пропагандистов горит не на шутку.
Топ комментарии
+7 Oresta Bartka
показать весь комментарий06.07.2021 16:36
+5 Envoy
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+4 Elvic Vic
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Я особисто вважає , що друга швидкість аудіо-ряда це йще повага до цього лайна .
Я би включив 16-ту ...
, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"16 липня 2021 року набувають чинності не лише норми Закону, які впроваджують обов'язковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства, а й інші статті, які є не менш важливими для переважної більшості людей. Вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо", - сказав він.
Відповідно до статті 23 Закону всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.
"Це є однією із важливих новацій закону про державну мову. Адже сьогодні деякі популярні концерти, гумористичні та розважальні шоу, відеоверсії яких демонструються в ефірах провідних телеканалів, на жаль, майже повністю проводяться російською мовою", - зазначив Уповноважений.
Крім того, державною мовою повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Іншомовні вистави в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.
З 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні розповсюджуватися та демонструватися, державною мовою, а стаття 26 зобов'язує українських видавців видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків.
Більш того - Новинський за свої дії проти України повинен сидіти у тюрмі