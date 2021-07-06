Проект "Без цензуры": Ватопитеки Новинского против США. У канала "НАШ" - истерика из-за "Си Бриз" и закона о языке. ВИДЕО

Соскучились по пыланию здешней медиа-ваты? Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила для вас смачный обзор истерик и обострения на пророссийских телепомойках в честь учений "Си Бриз" и очередной волны украинизации.

С 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Сопровождение всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке.

А выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Неудивительно, что в загоне кремлевских пропагандистов горит не на шутку.

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