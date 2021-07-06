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Проект "Без цензуры": Ватопитеки Новинского против США. У канала "НАШ" - истерика из-за "Си Бриз" и закона о языке. ВИДЕО

Соскучились по пыланию здешней медиа-ваты? Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила для вас смачный обзор истерик и обострения на пророссийских телепомойках в честь учений "Си Бриз" и очередной волны украинизации.

С 16 июля все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Сопровождение всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке.

А выступления лиц, не владеющих государственным языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

Неудивительно, что в загоне кремлевских пропагандистов горит не на шутку. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": За что Киркоров взял Зеленского? Как президент спасает друга-"крымнашиста", его концерты и деньги. ВИДЕО

Автор: 

концерт (401) Новинский Вадим (438) Си-Бриз (145) украинский язык (1190) артисты (281) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+7
Україну знищить толерантність українців. Найтолерантніша толерантність у Всесвіті.
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06.07.2021 16:36
+5
А выступления лиц, не владеющих государственным языком , не должны быть в эфире . Вообще , эти уроды должны сидеть за измену .
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06.07.2021 16:19
+4
Ви що серьозно робите спробу полемізувати з ватним виєм міні-баскервілей на мокшанських болотах ?!
Я особисто вважає , що друга швидкість аудіо-ряда це йще повага до цього лайна .
Я би включив 16-ту ...
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06.07.2021 16:29
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Що поганого, що наші захисники набираються такого цінного досвіду на навчаннях Си Бриз? Це тіки запекліші вороги України проти цього смердять
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06.07.2021 16:17 Ответить
Ви що серьозно робите спробу полемізувати з ватним виєм міні-баскервілей на мокшанських болотах ?!
Я особисто вважає , що друга швидкість аудіо-ряда це йще повага до цього лайна .
Я би включив 16-ту ...
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06.07.2021 16:29 Ответить
А выступления лиц, не владеющих государственным языком , не должны быть в эфире . Вообще , эти уроды должны сидеть за измену .
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06.07.2021 16:19 Ответить
https://mova-ombudsman.gov.ua/zavantazhujte-ta-poshiryujte З 16 липня 2021 року розпочнеться новий етап втілення норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнить її статус як державної. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"16 липня 2021 року набувають чинності не лише норми Закону, які впроваджують обов'язковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства, а й інші статті, які є не менш важливими для переважної більшості людей. Вони стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо", - сказав він.
Відповідно до статті 23 Закону всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.
"Це є однією із важливих новацій закону про державну мову. Адже сьогодні деякі популярні концерти, гумористичні та розважальні шоу, відеоверсії яких демонструються в ефірах провідних телеканалів, на жаль, майже повністю проводяться російською мовою", - зазначив Уповноважений.
Крім того, державною мовою повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Іншомовні вистави в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.
З 16 липня усі фільми, створені іноземною мовою, повинні розповсюджуватися та демонструватися, державною мовою, а стаття 26 зобов'язує українських видавців видавати державною мовою не менше 50 відсотків назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50 відсотків.
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06.07.2021 19:30 Ответить
сколько раз не пытаюсь смотреть эту Ермолаеву-Данилюк - не получается. тональность ее голоса прямо высверливает мозг, не возможно сосредоточиться на том, что она говорит.
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06.07.2021 16:23 Ответить
Она довольно часто сама не знает о чем говорит. Иногда уровень знаний о предмете ее рассуждения равен нулю.
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06.07.2021 20:59 Ответить
я смотрю, но выносливость тоже не безгранична - "лучшая аналитичка" не замечает шо не все мазохисты и не может не взвизгивать((( хотя на стримах с мужиком - намного лучше, согласи*я)))
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12.07.2021 08:23 Ответить
Да закройте вьІ "Наш", он ничуть не лучше медведчуковских каналов.
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06.07.2021 16:25 Ответить
мураев на эфирах целуется в засос с дерьмаком, люсей арестовичем, подоляком. Ты серьезно думаешь, что зеЛох прикроет своих дружбанов - телеанал "наш"?!
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06.07.2021 16:31 Ответить
Велика палата Конституційного Суду 6 липня продовжить розгляд подання народних депутатів щодо Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». - рішення вже є?
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06.07.2021 16:26 Ответить
Неужели в стране некому сжечь эту клоаку?
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06.07.2021 16:30 Ответить
Україну знищить толерантність українців. Найтолерантніша толерантність у Всесвіті.
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06.07.2021 16:36 Ответить
а он точно"наш"?
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06.07.2021 16:43 Ответить
Когда ********** рот закроют? При клоуне он опять ожил и метет языком аки метлой. Ну и он там не один.... Николаевская кацапка была счастлива на трансформаторном и надо помочь ей вернуться на родину.
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06.07.2021 17:10 Ответить
Новинський повинен залишитись без громадянства України, бо він воюює проти ії незалежності.
Більш того - Новинський за свої дії проти України повинен сидіти у тюрмі
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06.07.2021 17:59 Ответить
 
 