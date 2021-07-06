"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского. ВИДЕО

Действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука, чтобы получить политические или финансовые преференции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предположение высказал редактор отдела политики газеты "День" Иван Капсамун, комментируя решение Верховного Суда Украины по кассационной жалобе экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, которому Печерский райсуд назначил наказание в виде пожизненного заключения по делу Гонгадзе-Подольского.

"Верховный Суд оставил в силе решения и Апелляционного суда и Печерского суда... Казалось бы - справедливый вердикт. Пукач заслуживает пребывания за решеткой после таких преступлений. Но возникает вопрос: "А что с заказчиками?". Именно этого требовала сторона Подольского на протяжении всех этих лет - вернуть дело в апелляционную инстанцию, чтобы выяснить мотив преступления Пукача... Этот момент кассационная инстанция не выяснила. Здесь мы можем говорить о том, что эта, так называемая реформа судебной ветки власти является бутафорией. Именно по этому делу можно оценивать, в каком состоянии пребывает правоохранительная система и суды при разных президентах. Ничего не меняется... Не исключено, что у авторов системы Кучмы сегодня праздник - ведь ничего не поменялось. А может быть и нет - по их плану этот процесс должен был завершиться переведением стрелок по заказчиках на других людей. Но этого не произошло. Возможно, действующая власть как и предыдущие, в некоторой мере торгуется с кланом Кучмы-Пинчука для решения политических вопросов или финансовых преференций", - сказал Капсамун.

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