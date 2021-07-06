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"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского. ВИДЕО

Действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука, чтобы получить политические или финансовые преференции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предположение высказал редактор отдела политики газеты "День" Иван Капсамун, комментируя решение Верховного Суда Украины по кассационной жалобе  экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, которому Печерский райсуд назначил наказание в виде пожизненного заключения по делу Гонгадзе-Подольского.

"Верховный Суд оставил в силе решения и Апелляционного суда и Печерского суда...  Казалось бы - справедливый вердикт. Пукач заслуживает  пребывания за решеткой после таких преступлений. Но возникает вопрос: "А что с заказчиками?". Именно этого требовала сторона Подольского на протяжении всех этих лет - вернуть дело в апелляционную инстанцию, чтобы выяснить мотив преступления Пукача... Этот момент кассационная инстанция не выяснила. Здесь мы можем говорить о том, что эта, так называемая реформа судебной ветки власти является бутафорией. Именно по этому делу можно оценивать, в каком состоянии пребывает правоохранительная система и суды при разных президентах. Ничего не меняется... Не исключено, что у авторов системы Кучмы сегодня праздник - ведь ничего не поменялось. А может быть и нет - по их плану этот процесс должен был завершиться переведением стрелок по заказчиках на других людей. Но этого не произошло. Возможно, действующая власть как и предыдущие, в некоторой мере торгуется с кланом Кучмы-Пинчука для решения политических вопросов или финансовых преференций", - сказал Капсамун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все исполнители понесли наказание. Дело за заказчиками, - Мирослава Гонгадзе о пожизненном приговоре Пукачу

Автор: 

Верховный Суд (1099) Гонгадзе Георгий (769) Подольский Алексей (22) Пукач Алексей (453)


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Топ комментарии
+4
півшостий благадаріт своїх лоховиборців

"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского - Цензор.НЕТ 5906
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06.07.2021 17:24
+3
По этому щекотливому делу Кучма договаривался со всеми! Умеет всё-таки дедушка вместе со своим зятем диалог вести
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06.07.2021 17:13
+3
Пинчука с Кучмой **** все по очереди. Дважды несудимый сразу нарисовал единицу с девятью нулями и получил ее.
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06.07.2021 17:20
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це все ще надовго ...
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06.07.2021 17:12 Ответить
Какая-то странная Хфамилия у жЮрналиста может его на нары отправить до выяснения ..
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06.07.2021 17:12 Ответить
Капсамун татарская фамилия. Вы слишком часто всех отправляете на нары.
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06.07.2021 17:21 Ответить
Совсем не часто ,ворьё кругом орудует ,поэтому всех на нары , воздух станет чище а жизнЯ веселей ...ну как не быть суровым с ворьём проклятым разграбившим нашу родную Украину .
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06.07.2021 17:33 Ответить
так это журналисты разграбили твою родную Украину? а самым главным у них видимо был Гонгадзе? поэтому ему и голову отрезали?
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06.07.2021 18:22 Ответить
Та какие там журналисты все работают на каких-то воров ,не журналисты они а шестёрки подонков и воров ..
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06.07.2021 18:56 Ответить
Товарищ, вы здоровы? Наверняка после фильма голосовали за Голобородько и нынешних слуг. Какие нары! Прошло 2 с лишним года, на них пробы уже негде ставить, воруют больше чем все предыдущие в разы, разгул олигархии. Не чувствуете угрызения совести?
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07.07.2021 17:26 Ответить
По этому щекотливому делу Кучма договаривался со всеми! Умеет всё-таки дедушка вместе со своим зятем диалог вести
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06.07.2021 17:13 Ответить
земляки договорятся...ещё и заводик люминевый рейдернут
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06.07.2021 17:17 Ответить
Пинчука с Кучмой **** все по очереди. Дважды несудимый сразу нарисовал единицу с девятью нулями и получил ее.
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06.07.2021 17:20 Ответить
Напевно, що той мільярд і нинішнім не дає спокою, хочуть в долю.
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06.07.2021 22:50 Ответить
півшостий благадаріт своїх лоховиборців

"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского - Цензор.НЕТ 5906
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06.07.2021 17:24 Ответить
Я для мене ... Верогідність того , що ФСБ як до вбивства Гонгадзе , так й до отруєння має відношення стрибає до 99% . Йще додам смерть Вячеслава Чорновола .
Чому так ? Бо усе відбулося десь починаючи з 1999 року , коли ***** став прем"єром й вже мав виконавчу владу ... , а Єльцин з запою не вилазив .

Спивпадіння ? Нє думайю !
Верогідність причетності Кучмо й Пінчука десь не більше 20% . Й виключно тому, що можливо червоний директор дав вказівку (або навіть дозвіл) слідкувати але не знав , що певний підрозділ працює на іншу спецслужбу .
***** - вродженний вбиця й поводить себе як вбивця й працював завжди поряд з вбивцями й вихованний на тому , що за ради "високої цілі" не варто вбивати .
У Кучмо , й тим більш у Пінчука , інший різновид мизиків ... Й жодної причини , що б когось позбавляти життя .
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06.07.2021 17:29 Ответить
...интересная зверушка - "кучмобот"
у кучмы рвануло крышу от вседозволенности еще на первом сроке понятно что он не такой социопат как ***** - все таки бандюк-гэбист и директор оборонного завода это немного разные психотипы, но даже не пытайтесь изображать его белым и пушистым
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06.07.2021 18:20 Ответить
Гомеричний регіт за 17 років на "Цензорі" мене вперше назвали "кучмоботом" !
Дякую за таки високу оцінку моєї об"єктивності , бо 99% разів мене називали "юлєботом" , а як відомо за остані так років 20 саме Юля була першим ворогом Кучми й Пінчука . Й саме тому Інка з Ринку бігала по усіх ефірах й істерила та гавкала проти Юлі . Але , о Боже , люби правду , ніхто й не називає батька-засновника олігархату "білим й пухнастим" . Всі знають ,що саме за ліквідацію годівниці олігархату : бартеру й віялового відключення , Кучмо засадив за грати не тільки Юлю , але пів її родини . А Юща звільнив з прем"єрів й зі списку спадкоємців влади ... Але Ющ вибачився й ніхто його навіть не репресував .
А тут вбивство без жодної грошової мотивації ?! Кучмо барига в рази більший за Лазаренко .
Але обидва справжні глибинні українці , тому які з них вбивці ?!
Коли є грати , коли є менти які завжди раді підсунути drugs ...

Півторюю , це саме ***** була вигідна смерть як Чорновола , так й смерть Гонгадзе й потім плівки Мельниченка . Це саме ***** була вигідна смерть Ющенка . Схема абсолютна така ж як з Літвиненком (а до цього така ж картина смерті була у Щекочихіна , але ніхто на полоній не подумав тоді) . Потім була Політковська , потім Нємцов , але ж вони були пов"язанні з Ічкерією й тому це прив"язали до кадирівців (йому як еталоному відвертому вбиціі усе однаково) .
Але ж схема прикриття вбивства як Політковської , так й Нємцова дуже схожі на вбивство Гонгадзе
А ось що до Скрипалів , Навального , Бикова - схема отруєння майже один к одному як у Ющенка . Тільки різниця -- речовина в випадку з Ющенком заздалагідь було завдання приховати симтоми для експертів класу урядових , бо Катерина Ющенко , посольство США й крайщі кліники не повинні були знайти речьовину . А ось ким були Скрипалі ?! Виявили випадково . Навальний був на Уралі . Биков теж був на Волзі .
З Ющенком кінцева мета провалилась , але ж операція "прикриття" виявилась "блискуча" . Жодної здогадки навіть на приблизний тип отруї й "нас там нєт" працює .
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06.07.2021 20:25 Ответить
Та давайте вже без евфемізмів про "чинну владу", а як є - єврейська влада Зеленського допомагає колишній єврейській владі Кучми уникнути відповідальності за політичне вбивство.
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06.07.2021 18:45 Ответить
это все орг. преступность!
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06.07.2021 18:51 Ответить
Досі чіпляються до Кучми, президента України двох каденцій, який став на державницькі позиції і боротьбу за національні інтереси. Якби він був заказчиком, то Пукач вже давно б про це заявив, йому нічого втрачати. Щодо національності, то в Кучми мати росіянка. Але Кучма -- це людина з здоровим розумом, це державник, і птиця високого польоту. Він був кращим президентом до Порошенка.
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17.08.2021 07:06 Ответить
 
 