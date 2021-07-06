"Не исключено, что действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука", - журналист Капсамун о решении Верховного Суда по делу Пукача-Подольского. ВИДЕО
Действующая власть торгуется с кланом Кучмы-Пинчука, чтобы получить политические или финансовые преференции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое предположение высказал редактор отдела политики газеты "День" Иван Капсамун, комментируя решение Верховного Суда Украины по кассационной жалобе экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, которому Печерский райсуд назначил наказание в виде пожизненного заключения по делу Гонгадзе-Подольского.
"Верховный Суд оставил в силе решения и Апелляционного суда и Печерского суда... Казалось бы - справедливый вердикт. Пукач заслуживает пребывания за решеткой после таких преступлений. Но возникает вопрос: "А что с заказчиками?". Именно этого требовала сторона Подольского на протяжении всех этих лет - вернуть дело в апелляционную инстанцию, чтобы выяснить мотив преступления Пукача... Этот момент кассационная инстанция не выяснила. Здесь мы можем говорить о том, что эта, так называемая реформа судебной ветки власти является бутафорией. Именно по этому делу можно оценивать, в каком состоянии пребывает правоохранительная система и суды при разных президентах. Ничего не меняется... Не исключено, что у авторов системы Кучмы сегодня праздник - ведь ничего не поменялось. А может быть и нет - по их плану этот процесс должен был завершиться переведением стрелок по заказчиках на других людей. Но этого не произошло. Возможно, действующая власть как и предыдущие, в некоторой мере торгуется с кланом Кучмы-Пинчука для решения политических вопросов или финансовых преференций", - сказал Капсамун.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому так ? Бо усе відбулося десь починаючи з 1999 року , коли ***** став прем"єром й вже мав виконавчу владу ... , а Єльцин з запою не вилазив .
Спивпадіння ? Нє думайю !
Верогідність причетності Кучмо й Пінчука десь не більше 20% . Й виключно тому, що можливо червоний директор дав вказівку (або навіть дозвіл) слідкувати але не знав , що певний підрозділ працює на іншу спецслужбу .
***** - вродженний вбиця й поводить себе як вбивця й працював завжди поряд з вбивцями й вихованний на тому , що за ради "високої цілі" не варто вбивати .
У Кучмо , й тим більш у Пінчука , інший різновид мизиків ... Й жодної причини , що б когось позбавляти життя .
у кучмы рвануло крышу от вседозволенности еще на первом сроке понятно что он не такой социопат как ***** - все таки бандюк-гэбист и директор оборонного завода это немного разные психотипы, но даже не пытайтесь изображать его белым и пушистым
Дякую за таки високу оцінку моєї об"єктивності , бо 99% разів мене називали "юлєботом" , а як відомо за остані так років 20 саме Юля була першим ворогом Кучми й Пінчука . Й саме тому Інка з Ринку бігала по усіх ефірах й істерила та гавкала проти Юлі . Але , о Боже , люби правду , ніхто й не називає батька-засновника олігархату "білим й пухнастим" . Всі знають ,що саме за ліквідацію годівниці олігархату : бартеру й віялового відключення , Кучмо засадив за грати не тільки Юлю , але пів її родини . А Юща звільнив з прем"єрів й зі списку спадкоємців влади ... Але Ющ вибачився й ніхто його навіть не репресував .
А тут вбивство без жодної грошової мотивації ?! Кучмо барига в рази більший за Лазаренко .
Але обидва справжні глибинні українці , тому які з них вбивці ?!
Коли є грати , коли є менти які завжди раді підсунути drugs ...
Півторюю , це саме ***** була вигідна смерть як Чорновола , так й смерть Гонгадзе й потім плівки Мельниченка . Це саме ***** була вигідна смерть Ющенка . Схема абсолютна така ж як з Літвиненком (а до цього така ж картина смерті була у Щекочихіна , але ніхто на полоній не подумав тоді) . Потім була Політковська , потім Нємцов , але ж вони були пов"язанні з Ічкерією й тому це прив"язали до кадирівців (йому як еталоному відвертому вбиціі усе однаково) .
Але ж схема прикриття вбивства як Політковської , так й Нємцова дуже схожі на вбивство Гонгадзе
А ось що до Скрипалів , Навального , Бикова - схема отруєння майже один к одному як у Ющенка . Тільки різниця -- речовина в випадку з Ющенком заздалагідь було завдання приховати симтоми для експертів класу урядових , бо Катерина Ющенко , посольство США й крайщі кліники не повинні були знайти речьовину . А ось ким були Скрипалі ?! Виявили випадково . Навальний був на Уралі . Биков теж був на Волзі .
З Ющенком кінцева мета провалилась , але ж операція "прикриття" виявилась "блискуча" . Жодної здогадки навіть на приблизний тип отруї й "нас там нєт" працює .