"У#бок, бл#дь! Ты какого х#я меня по жопе бьешь! Ты имеешь на это право?" - в киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. ВИДЕО

В киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина пытался избежать тумаков и пощечин, используя швабру, но потом был вынужден сбежать.

"Произошла следующая ситуация: На переходе между станциями "Площа Льва Толстого" и "Палац спорту" в 00:10 здоровый мужик подошел к девушке, шлепнул ее по пятой точке и сказал: "Какая жопа!" Она сразу же отреагировала и начала его догонять. Потом началась потасовка", - пишут авторы видео в комментарии.

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