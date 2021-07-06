"У#бок, бл#дь! Ты какого х#я меня по жопе бьешь! Ты имеешь на это право?" - в киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. ВИДЕО
В киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина пытался избежать тумаков и пощечин, используя швабру, но потом был вынужден сбежать.
"Произошла следующая ситуация: На переходе между станциями "Площа Льва Толстого" и "Палац спорту" в 00:10 здоровый мужик подошел к девушке, шлепнул ее по пятой точке и сказал: "Какая жопа!" Она сразу же отреагировала и начала его догонять. Потом началась потасовка", - пишут авторы видео в комментарии.
Видео Киев оперативный
Топ комментарии
+59 Propan
показать весь комментарий06.07.2021 17:49
+38 Харьков Сумской
показать весь комментарий06.07.2021 17:43
+34 Randall Flag #387882
показать весь комментарий06.07.2021 17:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також бидло любе жінок за дупи лапати.
А нормальні люди просто б'ють бидло.
В ролі жінки вона також не допустить відносно себе примусу і харасту.
І дітей навчить захищатися від збочинців.
Отже, суто плюси. І як жінки, і як матері.
Сховалася якась "Света звезда мі....та"
По якій колись проскакав ескадрон гусар
ябулетучих,
А зараз вона вирішила повернути собі цноту
То добре що люсі арєстовіч там не було ще
Я якби поряд був то цього вилупка з ескалатору б спустив.
Просто тому що посягає на чужу свободу.
А відносно постів інших вилупків про те як жінка одягнута, тощо таке скажу:
Це її дупа, і її святе право одягати свою дупу як їй заманеться. І не ваше зайвохромосомне діло в чому чужа вам жінка одягнута.
Бридко слухати. От чесно. Мат на маті. І вже не цікавить хто там правий.
А как надо было правильно? Сумочкой по башке? Звать полицию?