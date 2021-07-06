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"У#бок, бл#дь! Ты какого х#я меня по жопе бьешь! Ты имеешь на это право?" - в киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. ВИДЕО

В киевском метро девушка избила мужчину, который пытался к ней приставать. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина пытался избежать тумаков и пощечин, используя швабру, но потом был вынужден сбежать.

"Произошла следующая ситуация: На переходе между станциями "Площа Льва Толстого" и "Палац спорту" в 00:10 здоровый мужик подошел к девушке, шлепнул ее по пятой точке и сказал: "Какая жопа!" Она сразу же отреагировала и начала его догонять. Потом началась потасовка", - пишут авторы видео в комментарии.

Видео Киев оперативный

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На "слугу народа" Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат. ВИДЕО

Автор: 

драка (2021) Метрополитен (1016)


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Топ комментарии
+59
Мужик конечно обнаглел, но у барышни такая неадекватная реакция что омерзение берет. Не знаю кто из них более неадекватен синий дедок или истеричное существо
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06.07.2021 17:49
+38
За такое нужны заоблачные штрафы.
В Германии, если полиция поймает чувака, то штраф будет где-то 3000 евро.
Понятно, что желание шлёпнуть по жопе за такие бабки сходит на нет.
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06.07.2021 17:43
+34
Ага, мы видели, как в Кёльне ваша полиция действовала. Очень впечатлило...

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/01/160105_ru_s_cologne_new_year_assaults_women
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06.07.2021 17:45
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Страница 5 из 5
верно, закутать в парнажу шоб всякое быдло неумытое не провоцировать. А то шо то быдланы стали легко провоцируемые... а ещё лутше вобще всех баб в гареме закрыть и не выпускать на улицу..ну шоб быдляков тип тебя уже наверняка не провоцировать.
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07.07.2021 10:20 Ответить
Да никто не говорит о парандже,должны какие-то рамки приличия ,одеваться и вести себя сромнее.Если идёт шалава в шортах а по ходу то трусы светит сракой ,курит,нет пиво в прозрачной блузочке то отношение к ней соответственно как к шалава!
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07.07.2021 12:08 Ответить
Бидло любе розповідати іншим людям про те як на думку бидла їм тра вдіватися.
Також бидло любе жінок за дупи лапати.
А нормальні люди просто б'ють бидло.
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07.07.2021 12:23 Ответить
Когда читаю про вот голые ходят есть только дин вопрос- скажи, ты считаешь себя дебилом в медицинском смысле? Какая разница как они ходят? Тебе то что? Пусть хоть совсем голые ходят - тебе что, заставляют подходить и трогать? Или все же ответ на вопрос да, ты не способен мыслить самостоятельно и делаешь все на рефлексах, как животное?
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07.07.2021 12:28 Ответить
От цікаво,навіщо у заголовку цитувати всю матерщину???
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07.07.2021 09:24 Ответить
перегляди.
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07.07.2021 09:32 Ответить
Щоб заходили читати. Вони завжди так роблять.
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07.07.2021 10:17 Ответить
Оказывается голая женщина сама виновата. Ахаха. Откуда вообще берутся читатели этого сайта, даже представить страшно.
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07.07.2021 09:31 Ответить
есть исключение - Идет Шуфрич - и что? Правильно))
"У#обок, бл#дь! Ти якого х#я мене по жопі б'єш! Ти маєш на це право?" - в київському метро дівчина побила чоловіка, який намагався до неї чіплятися - Цензор.НЕТ 3711
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07.07.2021 10:17 Ответить
Если б она была одетая то покацапленный скот написалл бы что то типа..она же женщина.. ..вон как накрасилась..быдланы всегда найдут себе оправдание.
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07.07.2021 10:22 Ответить
Та то ті 73% які пишуть російським правописом і Зеленського обирають.
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07.07.2021 12:22 Ответить
Всюди треба політику приплести, умапалата...
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26.12.2021 13:31 Ответить
Господи, а делов то, блльше крика
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07.07.2021 10:31 Ответить
Случай из жизни...лет 10 тому мой сосед отмечал день рождения, выходя из ресторана какой то бухой поц шлёпнул его жену по заду, сосед тоже под градусом одни ударом завалил шлепальшика, тот упал и головой ударившись об асфальт....умер. Дали соседу Юре 8 лет, отсидев 3, вышел, ну что это ему стоило....
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07.07.2021 10:38 Ответить
То йому суддя-вилупок трафився. Таке буває. Але це не привід не захищати людство від збочинців. Все ж таки витратити 3 роки життя на те щоб зайвохромосомний землею не ходив - гідний вчинок.
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07.07.2021 12:21 Ответить
Отсюда вывод только в том, что надо думать как бить. Так как упал и умер не такое уж редкое явление. Значит надо как то коленом, чтобы падал аккуратно.
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07.07.2021 12:29 Ответить
если кто-то из защищающих думает что в роли жены и матери она ведет себя по другому, то он глубоко ошибается...
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07.07.2021 11:08 Ответить
Звісно ж.
В ролі жінки вона також не допустить відносно себе примусу і харасту.
І дітей навчить захищатися від збочинців.
Отже, суто плюси. І як жінки, і як матері.
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07.07.2021 12:19 Ответить
У мене таке враження, що під ніком цього "антихарасментного Василя"
Сховалася якась "Света звезда мі....та"
По якій колись проскакав ескадрон гусар ябулетучих,
А зараз вона вирішила повернути собі цноту
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07.07.2021 14:57 Ответить
Яскрава у тебе хвантазія.
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08.07.2021 09:15 Ответить
Дівчині треба ударку поставити, щоб рубила як кувалдою.
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07.07.2021 11:13 Ответить
шолавы идите рельсы класть а не в тиктоке дупы выложивать...
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07.07.2021 11:36 Ответить
Все говорят что она здесь чуть не голая. А где? В штанах черных. По-моему на ней побольше одежды, чем на многих других девках летом. Как еще надо было прикрыть жопу чтобы не было соблазна за нее хватать. А то что матом укрыла - так быдло по другому бы не поняло. А если бы не разоралась то оно бы за ней до дома шло.
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07.07.2021 11:56 Ответить
Людина розмовляла з вилупком на його мові. Отже - освічена людина.
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07.07.2021 12:18 Ответить
Рюсскіє люлі.... який з їх запит?
То добре що люсі арєстовіч там не було ще
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07.07.2021 12:09 Ответить
Мало дала.
Я якби поряд був то цього вилупка з ескалатору б спустив.
Просто тому що посягає на чужу свободу.
А відносно постів інших вилупків про те як жінка одягнута, тощо таке скажу:
Це її дупа, і її святе право одягати свою дупу як їй заманеться. І не ваше зайвохромосомне діло в чому чужа вам жінка одягнута.
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07.07.2021 12:17 Ответить
Ця бабіще в ліфіку видно вакцинована.
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07.07.2021 12:39 Ответить
Где видно, что к этому убоищу приставали?
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07.07.2021 14:38 Ответить
Самі уї кацапські....
Бридко слухати. От чесно. Мат на маті. І вже не цікавить хто там правий.
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07.07.2021 15:32 Ответить
Рузькій мір нагадує
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07.07.2021 15:50 Ответить
любовь по киевски
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07.07.2021 16:31 Ответить
Мужик,то такое. А вот у баб воспитание ещё то. Черноротые блатные профуры,русского мира.
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07.07.2021 17:09 Ответить
Так он еще и уборщицу за швабру трогал!?
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07.07.2021 17:17 Ответить
Даже не знаю...
А как надо было правильно? Сумочкой по башке? Звать полицию?
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07.07.2021 17:33 Ответить
ГУСАР. И БАРЫШНЯ. Только бедолага ,не в её вкусе…ИЛИ лесбиянка ,такая мужика за такое фривольное поведение в клочья раздерёт 😳🥺 злые на нашего брата…
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07.07.2021 18:19 Ответить
Это он *******, пусть научится разрешения спрашивать перед тем как женщин трогать. А то ж следуя этой логике, если кому-то захочется его резиновой дубинкой трахнуть без спроса, а он начнет сопротивляться, это же не значит, что он фргигидный?
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08.07.2021 13:14 Ответить
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