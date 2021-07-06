Акция в поддержку удерживаемого в оккупированном Крыму журналиста Есипенко прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле Монумента Независимости на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Свободу Владиславу Есипенко!".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Инициировали мероприятие журналисты и правозащитники, на нем выступила жена журналиста проекта "Крым. Реалии "Радио Свобода" Владислава Есипенко Екатерина.

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Она напомнила, что ФСБ РФ захватила медийщика в марте этого года. "Владислав едва пережил пытки, угрозы убийством и сейчас он платит своей жизнью и здоровьем за то, что защищал интересы Украины и выполнял свою профессиональную журналистскую деятельность", - подчеркнула Екатерина Есипенко.





Она констатировала, что за политзаключенных в Крыму борются правозащитники и коллеги, но не власть.

"И сейчас я хочу обратиться к Офису Президента, к тем, кто ставил подписи на письмах-ответах мне - Ермак, Кокарев, Остафийчук - пожалуйсте, не перенаправляйте мои обращения к вам в СБУ. СБУ уже устали отвечать мне, что эти вопросы не в их компетенции. Вчера на форуме "Украина. 30" Владимир Александрович (Зеленский) отметил, что государство должно действовать четко, быстро и слаженно, освобождая из плена наших граждан. Я с этим соглашаюсь, но, Владимир Александрович, это не работает", - заявила она.

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Бывший пленник ОРДЛО Станислав Асеев подчеркнул, что то, что Есипенко находится в "официальном" месте заключения, значит, что информация об акциях поддержки может дойти до него. Он также убежден, что только международное давление может помочь в освобождении журналиста.

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Отметим, что также проводится онлайн-флешмоб: нужно опубликовать свое фото с портретом Владислава Есипенко в соцсетях вместе с хэштегом #FreeYesypenko и #CrimeaisUkraine и написать, в каком населенном пункте сделано фото. Электронные письма для политзаключенного журналиста можно присылать на почту: [email protected].







Фото, видео: Олег Богачук

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

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