Псевдополицейские и якобы работники банков выманили у украинцев миллион гривен, - киберполиция. ВИДЕО
Схему мошенничества разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ Харьковской области.
"Установлено, что трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения. Гражданам сообщали, что их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информация о якобы мошеннические действиях будет передана местной полиции", - говорится в сообщении.
После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского.
"Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали "sip-телефонию" и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код из SMS. Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего", - поясняют в полиции.
По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.
"В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.
Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская окружная прокуратура", - сообщили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
_Тваю мать... это неприятное открытие. Не знал шо такое может быть. Ну то есть подозревал о возможности, но точно не знал.
поэтому НИКОГДА не верьте никаким должн.лицам, на вас выходящим, перезванивайте (под предлогом невозможности говорить) на официальные номера организаций и сразу сдавайте эту шваль ментам и службам безопасности...)))