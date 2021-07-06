Псевдополицейские и якобы работники банков выманили у украинцев миллион гривен, - киберполиция. ВИДЕО

Схему мошенничества разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ Харьковской области.

"Установлено, что трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения. Гражданам сообщали, что их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информация о якобы мошеннические действиях будет передана местной полиции", - говорится в сообщении.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция разоблачила схему завладения 1,5 млн долларов США под видом реконструкции базы отдыха в Коблево. ФОТОрепортаж

"Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали "sip-телефонию" и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код из SMS. Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего", - поясняют в полиции.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

"В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская окружная прокуратура", - сообщили в полиции.

Также смотрите: Задержаны две киевлянки, которые несколько лет снимали и сбывали порно со своими несовершеннолетними дочерьми. ФОТО