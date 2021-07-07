"Какое-то нашествие. Аж кишат": в оккупированном Крыму после дождей жалуются на полчища комаров. ВИДЕО

В оккупированном Крыму после сильных дождей, приведших к массовым подтоплениям, наблюдается обилие комаров.

Видео нашествия комаров на оккупированном полуострове опубликовал блогер Рустем Адагамов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это у нас за ночь столько комаров надохло... Какое-то нашествие. Аж кишат", - рассказала автор ролика за кадром.

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"В Крыму наблюдается обилие комаров, особенно в центральной и северной части полуострова. Оккупанты объясняют это обильными осадками и объявили о работе дезинфекторов. Ученые отмечают, что регулирование численности насекомых при помощи химикатов негативно скажется на биоте полуострова. Личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц, не будет их – не будет ни рыб, ни птиц, предостерегает он. Ранее Россельхозцентр спрогнозировал нашествие саранчи в Крыму в 2021 году", - пишут Крым.Реалии.