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Новости Видео Убийство Шеремета
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"Когда сядут фальсификаторы?": активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 июля, активисты пикетировали Шестой апелляционный административный суд с требованием пересмотреть решение Окружного админсуда Киева об отмене дисциплинарного наказания экспертам КНИИСЭ Юрию Ирхину и Андрею Семенцу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Преследование Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар происходит без реальных доказательств. Чтобы дать системе хотя бы видимость оснований для репрессий, обвинение провело "экспертизу", в которой даже методология вымышленная. Ее авторам назначили дисциплинарное взыскание, но одиозный ОАСК отменил это решение. Теперь на него подали апелляцию, и она рассматривается в суде. Своим решением ОАСК от 1 апреля 2021 лишний раз продемонстрировал, что ничего общего с правосудием он не имеет. ОАСК покрывает исполнителей и организаторов фальсификаций так называемого "дела Шеремета", способствуя продолжению политических репрессий в стране. Мы как общественность должны добиться через суд отмены неправового решения ОАСК", - заявили организаторы акции.

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Напомним, что в августе 2020 г. Дисциплинарная палата Минюста приняла решение о дисциплинарном наказании экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методики при подготовке "портретно-психологической экспертизы" в деле Шеремета.

Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 01
Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 02
Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 03
Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 04
Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 05
Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 06
Когда сядут фальсификаторы?: активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Автор: 

апелляция (628) суд (25110) Окружной админсуд Киева (399) КНИИСЭ (9)


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Топ комментарии
+7
Принцип зеленой пошести: своим все, остальным беспредел.
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07.07.2021 12:19
+6
Це отака судова реформа... Сидять вдома (слава Богу, вже вдома, а не в камері) Антоненко, Кузьменко і Дугарь завдяки фальшивому експертному "висновку"...
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07.07.2021 12:20
+4
А як же бубочка с авякяном на пресконференції?
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07.07.2021 12:44
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Принцип зеленой пошести: своим все, остальным беспредел.
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07.07.2021 12:19 Ответить
До Нового года надо поставить точку в этом деле и на фальсификаторах его же. При чём так же, в прямом эфире с обысками, арестами и прессухой. Чтобы башкой своей тупой соображали немного
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07.07.2021 12:20 Ответить
А як же бубочка с авякяном на пресконференції?
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07.07.2021 12:44 Ответить
Це отака судова реформа... Сидять вдома (слава Богу, вже вдома, а не в камері) Антоненко, Кузьменко і Дугарь завдяки фальшивому експертному "висновку"...
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07.07.2021 12:20 Ответить
есть метод один. при подозрении на повторение - повторить
"Когда сядут фальсификаторы?": активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 2532
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07.07.2021 12:21 Ответить
Камбиз пишут, сделал с Сисамном, который своего друга прикрыл ибо его пара солдиков задержались в отпуске, а был поход(опять кавотазащищале), солдики потом вернулись, но Камбиз(Поехавший) был суров... и заставил сына Сисамна - сидеть вна кресле, обтянутом кожей евойного отца... и лучше раба не имел Камбиз ибо мог это кресло напр. сжечь, а мог и сделать что не смог))
нам то смешно, но представить такое
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07.07.2021 12:25 Ответить
когда клоуна посодют? Скоро.
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07.07.2021 12:22 Ответить
Маркози вроде уже дали срочок, тупо как и наш этот.... премьер был - обосрался легкими миллионами и отсидел на вилле "срок". шоп все так "сидели" то
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07.07.2021 12:27 Ответить
Все помнят эту прессконференцию, на которой кукарекал бубочка, Рюкзаков и Рябошапка. Вот этих и надо садить.
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07.07.2021 16:53 Ответить
 
 