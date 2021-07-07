"Когда сядут фальсификаторы?": активисты пикетируют суд с требованием наказания для экспертов КНИИСЭ по делу Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 июля, активисты пикетировали Шестой апелляционный административный суд с требованием пересмотреть решение Окружного админсуда Киева об отмене дисциплинарного наказания экспертам КНИИСЭ Юрию Ирхину и Андрею Семенцу.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Преследование Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар происходит без реальных доказательств. Чтобы дать системе хотя бы видимость оснований для репрессий, обвинение провело "экспертизу", в которой даже методология вымышленная. Ее авторам назначили дисциплинарное взыскание, но одиозный ОАСК отменил это решение. Теперь на него подали апелляцию, и она рассматривается в суде. Своим решением ОАСК от 1 апреля 2021 лишний раз продемонстрировал, что ничего общего с правосудием он не имеет. ОАСК покрывает исполнителей и организаторов фальсификаций так называемого "дела Шеремета", способствуя продолжению политических репрессий в стране. Мы как общественность должны добиться через суд отмены неправового решения ОАСК", - заявили организаторы акции.
Напомним, что в августе 2020 г. Дисциплинарная палата Минюста приняла решение о дисциплинарном наказании экспертов КНИИСЭ за использование несуществующей методики при подготовке "портретно-психологической экспертизы" в деле Шеремета.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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нам то смешно, но представить такое