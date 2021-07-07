Забаррикадировавшийся стрелок уверяет, что открыл огонь из-за попытки забрать квартиру. Идет штурм, из окон валит дым. Вызвали газовщиков. ВИДЕО
Житель Голосеевского района Киева открыл огонь по правоохранителям якобы из-за попытки забрать у него квартиру.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале журналист Андрей Павловский, информирует Цензор.НЕТ.
"Его родственник на громкой связи дал журналистам возможность задать стрелку вопросы. Тот сообщил, что забаррикадировался и сейчас физически не может открыть дверь в парадную. В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил нашему телеграм-каналу, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в дверь, ранив двух полицейских", - пишет Павловский.
По его информации, проводится операция "Гром".
По данным журналиста, квартиру уже штурмуют.
"Прямо сейчас из квартиры, где заперся расстрелявший полицейских мужчина, валит густой дым. Возможно, штурм квартиры на стадии завершения. Руководители полиции, находящиеся на месте, просят вызвать газовщиков", - позже добавил Павловский.
При этом, как сообщил ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате стрельбы ранены правоохранитель и гражданский мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а кроме руководителей , позвонить газовикам не кому ??? клоуны
а вот когда кадждый будет защищать себя и свое имущество - ни одна падла ни в форме ни без - без РЕАЛЬНЫХ оснований не сунется на вас !
Согласно ст 36 УК Украины -КАЖДЫЙ имеет право защищать себя и оклужающих - БЕЗ ВСКЯКИХ исключений в отношении нападавших - нет такого ограничения -"форма или погоны"..
******врун, кто никогда не видел как затягивает государство в свои жернова даже не виновных , которые рядом проходили, не говоря уже о тех кто там участник событий
_____________________________
ну , или от 15 до 50к дол наличкой за 1шт. жмура смотря где
36 я статья ,ККУ, КПК , да они на Конституцию Украины срут ,не говоря про какие то там кодексы
Бог создал людей, а полковник кольт - сделал их РАВНЫМИ!
Только страх за свои жизни - заставит каждого, в том числе и тех кто укутан в униформу, соблюдать права градждан, а не закон ! Законы у нас созданы, так что бы ущемлять граждан ! Поэтому ПРАВО - превыше закона !
Мабудь колектор думав шо у нас Кацапія і при появі ментів людина має зняти штани і сісти на пляшку... А виявилося, що помилився...
Но хуже уже не будет??
Одна квартира - це дилетанти.
Наприклад, нотаріус Москаленко Н.О. натисла, і три будинки на 400 квартир у Києві - "тю-тю" до рейдерів.
Реальна справа зараз розглядається в Госп.суді Києва.