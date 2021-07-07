РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8746 посетителей онлайн
Новости Видео
8 865 36

Забаррикадировавшийся стрелок уверяет, что открыл огонь из-за попытки забрать квартиру. Идет штурм, из окон валит дым. Вызвали газовщиков. ВИДЕО

Житель Голосеевского района Киева открыл огонь по правоохранителям якобы из-за попытки забрать у него квартиру.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале журналист Андрей Павловский, информирует Цензор.НЕТ.

"Его родственник на громкой связи дал журналистам возможность задать стрелку вопросы. Тот сообщил, что забаррикадировался и сейчас физически не может открыть дверь в парадную. В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил нашему телеграм-каналу, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в дверь, ранив двух полицейских", - пишет Павловский.


По его информации, проводится операция "Гром".

По данным журналиста, квартиру уже штурмуют.

"Прямо сейчас из квартиры, где заперся расстрелявший полицейских мужчина, валит густой дым. Возможно, штурм квартиры на стадии завершения. Руководители полиции, находящиеся на месте, просят вызвать газовщиков", - позже добавил Павловский.

При этом, как сообщил ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате стрельбы ранены правоохранитель и гражданский мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В г.Стрый рядом с полицейским участком расстреляли мужчину: в городе проводится спецоперация

Автор: 

Киев (25572) Нацполиция (16490) ранение (3386) стрельба (3256)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Походу колектор после того як його послали решил ментів подключить... Подключив...
Мабудь колектор думав шо у нас Кацапія і при появі ментів людина має зняти штани і сісти на пляшку... А виявилося, що помилився...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:34
+21
Когда к тебе ломятся в дом бандиты отжимают квартиру то мусоров не дозовешься, мол когда совершится преступление тогда и приедем или обращайтесь в суд. Зато с коллекторами мусора сразу же приехали человека из дома выкидывать.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:46
+19
как через дверь определили, что мужик пьяный..., неужто новые цифровые технологии..
показать весь комментарий
07.07.2021 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допекли людину .
показать весь комментарий
07.07.2021 12:30 Ответить
Руководители полиции, находящиеся на месте, просят вызвать газовщиков", - позже добавил Павловский.

а кроме руководителей , позвонить газовикам не кому ??? клоуны
показать весь комментарий
07.07.2021 12:30 Ответить
Запомните, руководители не для того что бы что то делать а для того что бы руководить, то есть давать ценные указания!
показать весь комментарий
07.07.2021 12:33 Ответить
Я щетаю што сначала надо было посмотреть в глаза
показать весь комментарий
07.07.2021 12:30 Ответить
Во все три глаза...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:45 Ответить
якобы открыл якобы огонь по якобы правоохранителям из-за попытки забрать у него квартиру.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:32 Ответить
Незаконное проникновенние в часное владение дает право на защиту, вплоть до огнестрела !
показать весь комментарий
07.07.2021 16:08 Ответить
ага , а если огнестрела нет, то молотком можно ? а за милиционера сколько дадут в наших судах доказать самозащиту вообще не реально (ну без хороших денег), а если еще и милиционер пострадавший то 100% тюрьма, они не могут быть виновными и неправыми априори в этой стране
показать весь комментарий
18.07.2021 17:27 Ответить
И так будет и дальше до тех пор - пока люди не начнут сбя защищать!
а вот когда кадждый будет защищать себя и свое имущество - ни одна падла ни в форме ни без - без РЕАЛЬНЫХ оснований не сунется на вас !
Согласно ст 36 УК Украины -КАЖДЫЙ имеет право защищать себя и оклужающих - БЕЗ ВСКЯКИХ исключений в отношении нападавших - нет такого ограничения -"форма или погоны"..
показать весь комментарий
18.07.2021 18:54 Ответить
ну ...в наших, так сказать, "постсоветских" судах ...без денег , это сделать невозможно, ну если вы не суперпрофи адвокат\прокурор\судья , а говорить о том что каждый может себя с клетки защитить , вот здесь на цензоре , могут либо супер 🤣адвокат\суперпрокурор\суперсудья, либо тот ****** врун, кто никогда не видел как затягивает государство в свои жернова даже не виновных , которые рядом проходили, не говоря уже о тех кто там участник событий
_____________________________
ну , или от 15 до 50к дол наличкой за 1шт. жмура смотря где

36 я статья ,ККУ, КПК , да они на Конституцию Украины срут ,не говоря про какие то там кодексы
показать весь комментарий
18.07.2021 20:07 Ответить
Для этого нужны РобинГуды... не с деньгами - а стволами !!!
Бог создал людей, а полковник кольт - сделал их РАВНЫМИ!
Только страх за свои жизни - заставит каждого, в том числе и тех кто укутан в униформу, соблюдать права градждан, а не закон ! Законы у нас созданы, так что бы ущемлять граждан ! Поэтому ПРАВО - превыше закона !
показать весь комментарий
18.07.2021 21:08 Ответить
это явно не про Украину в ближайшие лет 50
показать весь комментарий
18.07.2021 22:42 Ответить
Походу колектор после того як його послали решил ментів подключить... Подключив...
Мабудь колектор думав шо у нас Кацапія і при появі ментів людина має зняти штани і сісти на пляшку... А виявилося, що помилився...
показать весь комментарий
07.07.2021 12:34 Ответить
как через дверь определили, что мужик пьяный..., неужто новые цифровые технологии..
показать весь комментарий
07.07.2021 12:35 Ответить
С некоторой натугой идёт экспроприация квартир у должников.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:39 Ответить
Мы с Вами наблюдаем перевод информационного фокуса с отмазыванием задержанного депутата-наркомана. Типичные информ технологии.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:44 Ответить
Рюкзаков хотел квартиру отжать. Теперь все ясно.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:44 Ответить
Когда к тебе ломятся в дом бандиты отжимают квартиру то мусоров не дозовешься, мол когда совершится преступление тогда и приедем или обращайтесь в суд. Зато с коллекторами мусора сразу же приехали человека из дома выкидывать.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:46 Ответить
тут про мусоров так не принято писать они самые хорошие
показать весь комментарий
18.07.2021 17:28 Ответить
каждый коллектор и мусор должен знать, что его ждет картечь в ипало из обоих стволов при попытке посягательства на частную собственность
показать весь комментарий
07.07.2021 12:50 Ответить
А че слабо было так же насильника за горло держать чтобы не убежал? Ах, да, он же на мусоров не нападал. Вот так и живем, государство в государстве. Мусора отдельно, украинцы отдельно.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:52 Ответить
На его месте может оказаться любой человек, подчеркиваю ЛЮБОЙ
показать весь комментарий
07.07.2021 12:59 Ответить
Скоро такое ждет каждого после того как коммуналка будет не подемная а за не уплату блокируются счета!
Но хуже уже не будет??
показать весь комментарий
07.07.2021 13:02 Ответить
Дом неплохой, квартира скорее всего тоже. Глубоким разочарованием для комментаторов будет узнать, что вместо отважного стрелка, вступившего в смертельный бой с озверевшими мусорами, окажется банальный алиментщик фигурант банального бракоразводного процесса.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:09 Ответить
Если из-за калехторов каких-нибудь. То мужику стоило бы подсобить...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:11 Ответить
При полном отсутствии справедливой судейской власти - самооборона неизбежна.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:16 Ответить
одно нажатие пальчиком в минюсте на ентер - и квартиры у вас больше нет
показать весь комментарий
07.07.2021 13:29 Ответить
Може і чорний нотаріус натиснути.
Одна квартира - це дилетанти.
Наприклад, нотаріус Москаленко Н.О. натисла, і три будинки на 400 квартир у Києві - "тю-тю" до рейдерів.
Реальна справа зараз розглядається в Госп.суді Києва.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:34 Ответить
"дверь в парадную" - страной не ошиблись?
показать весь комментарий
07.07.2021 14:59 Ответить
сразу за паребриком - дверь в парадную
показать весь комментарий
07.07.2021 19:48 Ответить
Коли право стає безправ'ям, супротив стає обов'язком.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:40 Ответить
авакянівські дуполізи
показать весь комментарий
08.07.2021 12:19 Ответить
А зачем вызывать газовщиков в дом, где газ в квартиры не заведен?
показать весь комментарий
18.07.2021 17:06 Ответить
To Protect and to Serve во всей красе
показать весь комментарий
18.07.2021 17:31 Ответить
антоша "спєц по розслідуванням"
показать весь комментарий
10.12.2021 11:08 Ответить
 
 