Забаррикадировавшийся стрелок уверяет, что открыл огонь из-за попытки забрать квартиру. Идет штурм, из окон валит дым. Вызвали газовщиков. ВИДЕО

Житель Голосеевского района Киева открыл огонь по правоохранителям якобы из-за попытки забрать у него квартиру.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале журналист Андрей Павловский, информирует Цензор.НЕТ.

"Его родственник на громкой связи дал журналистам возможность задать стрелку вопросы. Тот сообщил, что забаррикадировался и сейчас физически не может открыть дверь в парадную. В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил нашему телеграм-каналу, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в дверь, ранив двух полицейских", - пишет Павловский.



По его информации, проводится операция "Гром".

По данным журналиста, квартиру уже штурмуют.

"Прямо сейчас из квартиры, где заперся расстрелявший полицейских мужчина, валит густой дым. Возможно, штурм квартиры на стадии завершения. Руководители полиции, находящиеся на месте, просят вызвать газовщиков", - позже добавил Павловский.

При этом, как сообщил ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате стрельбы ранены правоохранитель и гражданский мужчина.

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