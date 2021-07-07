15 швов, трещины в позвонках и сотрясение мозга: туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в Шарм-эль-Шейхе. ВИДЕО
В Шарм-эль-Шейхе (Египет) туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовалина странице паблика I love Dahab в Facebook.
"Шарм Эль Шейх. 01.07.2021. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - говорится в сообщении.
В результате женщине наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, также она получила сотрясение мозга.
В сообщении также отмечается, что представители туроператора JoinUp стараются помочь, но врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь пожимает плечами.
"Никаких компенсаций никто не предлагает. Даже новые авиабилеты нужно приобретать за свой счет. Это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней. Первый был с участием акулы в Иордании", - отмечается в соощении.
Вместе с тем в комментариях под постом сообщается, что пострадавшей якобы оплатили лечение, проживание в отеле, билет домой и выплатили компенсацию в сумме 25 000 фунтов (около 1344 евро).
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немного проплыть, можно с этим же парашютом, и будет уже Африка.)
Нет они тупо таранят катером человека. Все разговоры кстати на русском. Ну и само действо в классическом русском стиле. Сначала делают, а потом "о ужас". Подумать перед дествием никто не пробовал.
- ***-бать-бать-бать-бать-бать-бать...
Девушке выздоровления, надеюсь, у нее была специальная страховка, предполагающая водные развлечения. Ибо, если страховки нет, с оплатой медуслуг будет туго...
полная версия должна звучать так
- Лена, ***** её лопатой и столкни в море на бис!
Нет, чтобы несколько спасателей спрыгнули впереди по её курсу и перерезали стропы.
Или горло.
Сволочь москальская, лодку повредила!
Оці всі ваші пара-аква-сосіско планінги йдуть в жопу. Винним завжди будеш ти.
Лодочник - красава. Как еще он не догадался перед парашютом поднять гребной винт в воздух и тем самым создать противоположное движение воздуха.
Да, организаторы дебилы. Туристы похоже умом не блещут.
Так же как и дайвинг после 5 минут инструктажа.
Я тоже по грязи покатался в свое время метров 30 проехал по пахате раскисшей после дождя разок