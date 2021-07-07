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15 швов, трещины в позвонках и сотрясение мозга: туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в Шарм-эль-Шейхе. ВИДЕО

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовалина странице паблика I love Dahab в Facebook.

"Шарм Эль Шейх. 01.07.2021. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - говорится в сообщении.

В результате женщине наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, также она получила сотрясение мозга.

В сообщении также отмечается, что представители туроператора JoinUp стараются помочь, но врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь пожимает плечами.

"Никаких компенсаций никто не предлагает. Даже новые авиабилеты нужно приобретать за свой счет. Это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней. Первый был с участием акулы в Иордании", - отмечается в соощении.

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Вместе с тем в комментариях под постом сообщается, что пострадавшей якобы оплатили лечение, проживание в отеле, билет домой и выплатили компенсацию в сумме 25 000 фунтов (около 1344 евро).

15 швов, трещины в позвонках и сотрясение мозга: туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в Шарм-эль-Шейхе 01

Египет (772) несчастный_случай (314)


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Топ комментарии
+30
Спасатели от бога.
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07.07.2021 12:37
+24
Пипец дебилы. Ну несёт ее к берегу там и ловите.
Нет они тупо таранят катером человека. Все разговоры кстати на русском. Ну и само действо в классическом русском стиле. Сначала делают, а потом "о ужас". Подумать перед дествием никто не пробовал.
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07.07.2021 12:46
+19
То це керувальник лодки наробив таке, став як баран по курсу
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07.07.2021 12:40
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Акула в Иордании, надеюсь не пострадала?
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07.07.2021 12:37 Ответить
Коммент смешной получился. Но ситуация нет. Хотя если какая-то тухлодырая мажорка - то пофиг...
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07.07.2021 13:15 Ответить
звучить як субмарина в Сахарі
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07.07.2021 19:16 Ответить
Акулу вроде поймали через пару дней. Здоровая, больше двух метров длиной. Но перед этим она успела такому-же парню-парашютисту откусить лодыжку.
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08.07.2021 02:43 Ответить
Спасатели от бога.
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07.07.2021 12:37 Ответить
Нє, Зорян із Шкіряком значно краще...
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07.07.2021 13:45 Ответить
не инструтируют чтоб парашут отстегивали если что ?
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07.07.2021 14:33 Ответить
Конечно нет. Где потом парашют искать? Убытки же.
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07.07.2021 15:58 Ответить
Хуже не будет!
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07.07.2021 12:38 Ответить
Хорошо хоть жопой в борт не ударилась
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07.07.2021 12:59 Ответить
буде, можня ще з аквалангом
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07.07.2021 13:08 Ответить
Если подобные идеи приходят в голову, значит точно будет. Даже рискну предположить кто следующий...
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07.07.2021 13:37 Ответить
там ******** спасать будут динамитом, шоп быстрее всплыло
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07.07.2021 16:10 Ответить
Хорошо что борт оказался крепким...а то еще бы и это корыто затонуло..
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07.07.2021 12:40 Ответить
То це керувальник лодки наробив таке, став як баран по курсу
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07.07.2021 12:40 Ответить
он надеялся, шо тётя, ловким манёвром, стрыбнёт над волнами и филигранно телепортируется на палубу под громогласные и восторженные аплодисменты с криками присутсвующего плебса
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07.07.2021 16:12 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять , просто треш.
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07.07.2021 12:42 Ответить
Синай это таки еще Азия...
немного проплыть, можно с этим же парашютом, и будет уже Африка.)
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08.07.2021 00:19 Ответить
Идиоты.
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07.07.2021 12:44 Ответить
не те слово! Не зрозуміло хто їм довірив керувати таким недешевим обладнанням як катер та парашут
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07.07.2021 22:11 Ответить
Нефиг заказывать эти дикие атракционы!! Хотите острых ощущений, будьте готовы потерять здоровье!
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07.07.2021 12:45 Ответить
так виходить що атракціон ще нічого рятівники дебіли
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07.07.2021 13:20 Ответить
Они просто парашют спасали, дорогой, а таких лапотников кацапня еще нарожает.
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08.07.2021 07:49 Ответить
Пипец дебилы. Ну несёт ее к берегу там и ловите.
Нет они тупо таранят катером человека. Все разговоры кстати на русском. Ну и само действо в классическом русском стиле. Сначала делают, а потом "о ужас". Подумать перед дествием никто не пробовал.
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07.07.2021 12:46 Ответить
"Ужас" говорит туристка. И разговоры между собой ведут туристы А катером управляют местные.
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07.07.2021 13:22 Ответить
Немного тупо выглядит комментарий на русском о том, что там разговоры на русском, значит по определению дебилы. Сначала написал, но не подумал что.
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07.07.2021 17:27 Ответить
на долго запомнится оттдых
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07.07.2021 12:47 Ответить
При таких раскладах не факт что запомнится!
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07.07.2021 12:52 Ответить
Странно, что она не пыталась сделать селфи.
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07.07.2021 13:11 Ответить
А может все произошло потому что она как раз пыталась это сделать?
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07.07.2021 13:12 Ответить
- Дяденька, туда не ходите, ступеньки мыло намазаны !
- ***-бать-бать-бать-бать-бать-бать...
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07.07.2021 23:47 Ответить
Этих дебилов, что продолжали на лодке движение, нужно отдать под суд за оставление в опасности.
Девушке выздоровления, надеюсь, у нее была специальная страховка, предполагающая водные развлечения. Ибо, если страховки нет, с оплатой медуслуг будет туго...
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07.07.2021 12:53 Ответить
Самое главное крикнул в конце ЛЕНА СНИМАЙ. Как выросло такое поколение баранов. Почогать не нужно, главное снимай
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07.07.2021 12:53 Ответить
Кацапт Сєр!
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07.07.2021 13:22 Ответить
Вот это контент!!! Лена снимай!!!
полная версия должна звучать так
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07.07.2021 13:49 Ответить
полная версия должна звучать так:
- Лена, ***** её лопатой и столкни в море на бис!
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07.07.2021 16:14 Ответить
Виноваты те, кто управлял лодкой.
Нет, чтобы несколько спасателей спрыгнули впереди по её курсу и перерезали стропы.
Или горло.
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07.07.2021 13:01 Ответить
Дебил ! Достаточно просто нижние стропы схватить и погасить купол !
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07.07.2021 18:24 Ответить
Якби кицька не скакала той б і ніжки не зламала.
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07.07.2021 13:04 Ответить
ооо это интересно, сделать из человека калеку и заплатить 1340 баксов???? а я то думаю почему туры стоят по 250 баксов? потому что тупой египтянен на малом ходу не смог догнать по ходу движения и схватить девушку за жилетку??? как она ещё под вин не попала, ей крупно повезло, а так бы домой поехал фарш в пакете.
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07.07.2021 13:05 Ответить
Фарш никуда бы не поехал - пошёл бы в пирожки для приезжих.
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07.07.2021 13:10 Ответить
Они свой парашют ловили - на туристку им пофигу было.
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07.07.2021 13:23 Ответить
Надо было резать стропы
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07.07.2021 13:12 Ответить
маникюром?
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07.07.2021 13:15 Ответить
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07.07.2021 15:49 Ответить
Да достаточно было одну на себя хорошо потянуть. Усилие там небольшое. Точно в разы меньше веса девушки. Парашют потеряет форму/парусность и упадёт в воду. Но для этого надо чтоб девушка немного подумала, что в данном случае выглядит уже фантастикой.
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07.07.2021 13:18 Ответить
Турок за ссал на стропы из лодки прыгнуть
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07.07.2021 13:25 Ответить
Ну да. Мог просто утопить парашют и на этом всё завершилось.
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07.07.2021 13:30 Ответить
Там походу парашютистка думала только об одном - как бы в этих верёвках не захлебнуться нафиг. Без опыта разобраться за что дёргать, когда тебя по воде волочит, достаточно сложно.
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07.07.2021 13:52 Ответить
тянуть можно было любую
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07.07.2021 15:51 Ответить
Вот только эта "Мэри Попинс" об этом не знала.
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07.07.2021 16:31 Ответить
А я бы скинул ей это видео. Еще бы и написал: "А вам слабо?!"
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07.07.2021 17:36 Ответить
Может она уже без сознания была, поэтому и не пыталась ничего делать?Нам же не показали , как всё началось
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07.07.2021 17:50 Ответить
Справа в тому, що дєвушкам не дано думати. Там сплошниє емоції та інстинкти.
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02.11.2021 16:32 Ответить
Как найти эту функцию в инстаграмме?
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07.07.2021 13:55 Ответить
надо было свистать всех наверх!!
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07.07.2021 16:15 Ответить
Надеюсь, это была паРашинка?
Сволочь москальская, лодку повредила!
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07.07.2021 13:20 Ответить
15 швів, тріщини в хребцях і струс мозку: туристка врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в Шарм-ель-Шейху - Цензор.НЕТ 2817
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07.07.2021 13:30 Ответить
Какртина называется "акула жрет говно и пьет ссаки"
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08.07.2021 09:01 Ответить
Дівчині повезло, що вона не ВАНА з яйцями.
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02.11.2021 16:35 Ответить
И зачем было врезаться? Для инстаграмма? Я бы не стал, голову жалко.
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07.07.2021 13:44 Ответить
рожденный ползать летать не может
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07.07.2021 13:52 Ответить
Планка контента поднята на новый уровень, подписчики повалят. Такой пранк не каждому тиктокеру под силу.
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07.07.2021 13:52 Ответить
Я вас умоляю ,какое катание ? Видно же что ловля на живца !
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07.07.2021 13:58 Ответить
Ох и дибилы чуркестанские... Начнем с того что они должны были проинструктировать пассажира как парашут отстегивать. Да и спасали они парашют а не туристку. Если бы он намок да еще и в соленой воде то это уже на выброс по хорошему. Хотя не удивлюсь если они и на утопышах людей катают.
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07.07.2021 13:59 Ответить
Ей еще повезло, что на винт не намотало...
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07.07.2021 14:01 Ответить
15 швов и это без винта? Хорошая лодка!!!
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07.07.2021 17:37 Ответить
Посему на морях - токо в воду і з води на пісочок.
Оці всі ваші пара-аква-сосіско планінги йдуть в жопу. Винним завжди будеш ти.
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07.07.2021 14:03 Ответить
Золотые слова. Море ошибок не прощает, как человек проработавший в морях более 30 лет , подтверждаю. Да и ехать в Египет в июле просто жесть, там сейчас +40. Девушке - скорейшего выздоровления.
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07.07.2021 14:12 Ответить
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07.07.2021 17:58 Ответить
глупость людская не имеет границ, на ровном месте покалечили женщину.. желаю скорейшего выздоровления!
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07.07.2021 14:17 Ответить
женщина - друг человека! не надо путать...
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07.07.2021 15:55 Ответить
шта?
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07.07.2021 16:30 Ответить
..імєют право на ошІбку(с)..(
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07.07.2021 14:46 Ответить
лично мне "вечно отдыхающих" не жалко ... жаль только раненых на востоке.
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07.07.2021 15:14 Ответить
Скажімо чесно, весь єгипетський персонал - тупі селюки.
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07.07.2021 15:31 Ответить
Какое еще сотрясение мозга , если его нет . Были бы мозги не каталась бы на такой херне
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07.07.2021 15:41 Ответить
а могла и головой под винт, пипиец, чем они думают вообще?
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07.07.2021 15:46 Ответить
А якби гвинтом мотора на додачу отримала?
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07.07.2021 15:50 Ответить
Запомнил из инструктажа по парашютным прыжкам, что если парашют уже на земле начинает тянуть парашютиста то нужно потянуть на себя одну из строп. Такие действия погасят купол. Интересно, здесь хоть минимальный инструктаж проводили?
Лодочник - красава. Как еще он не догадался перед парашютом поднять гребной винт в воздух и тем самым создать противоположное движение воздуха.
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07.07.2021 15:56 Ответить
Единственный инструктаж, который они проводят: не трогать руками стропы.
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07.07.2021 19:34 Ответить
Она решила, что катание на парашюте, как катание на банане.
Да, организаторы дебилы. Туристы похоже умом не блещут.
Так же как и дайвинг после 5 минут инструктажа.
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07.07.2021 16:01 Ответить
зачем эта древняя новость здесь? читал еще неделю назад это.
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07.07.2021 16:11 Ответить
довы...лась с жиру
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07.07.2021 16:14 Ответить
куда гнали??, идиоты....
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07.07.2021 16:21 Ответить
А поїхала б в село на огород-і засмагла б безкоштовно і користь для урожаю! А то понти понти!
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07.07.2021 19:19 Ответить
Ну нах было так далеко ехать - такие незабываемые впечатления можно было получить намного дешевле в Затоке ...
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07.07.2021 21:36 Ответить
Ото нічого куди попало на відпочинок пертися ))))) на наших пляжах щодня з парашутом прямо на відпочивальників гепаються і ні у кого ні швів , ні тріщин хребців(((((( P.S. Загальнодержавна новина твою ж маму (((( в Україні за цей рік мало не триста потопельників , про це пишіть , у дзвони бийте де рятувальники , а ви плач над силіконом накачаною мажоркою розвели (((((
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07.07.2021 22:18 Ответить
Арабы. Случаев, когда лодки снимались с якоря и уходили, оставляя аквалангистов в море масса.
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07.07.2021 22:19 Ответить
У меня так и было. Сказали у вас время поплавать с масочкой и ластами. Меня, жену и ещё 7 туристов за борт и свалили минут на 30! Оказывается дать поплавать туристам с сертификатом аквалангистов в более красивом месте. Как там не потонули хрен его знает. Но капитан катера в нос получил смачно
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08.07.2021 00:33 Ответить
Вообще-то это не страховой случай для туризма. Дайвинг, парасейлинг, квадроциклы в пустыне, маунтбайкинг, альпинизм, горные лыжи и тому подобный экстрим - your own risk.
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08.07.2021 02:58 Ответить
Когда выбираешь себе любое экстремальное развлечение, то ты кандидат на премию Дарвина. Так что пенять нужно только на себя.
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08.07.2021 08:57 Ответить
Катать научили, а подтянуть нижние стропы нет...
Я тоже по грязи покатался в свое время метров 30 проехал по пахате раскисшей после дождя разок
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08.07.2021 09:04 Ответить
Уся провина лежить на ціх..."рятівниках".
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08.07.2021 09:29 Ответить
 
 