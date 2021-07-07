15 швов, трещины в позвонках и сотрясение мозга: туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте в Шарм-эль-Шейхе. ВИДЕО

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) туристка врезалась головой в борт лодки во время катания на водном парашюте.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовалина странице паблика I love Dahab в Facebook.

"Шарм Эль Шейх. 01.07.2021. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался и ее понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - говорится в сообщении.

В результате женщине наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, также она получила сотрясение мозга.

В сообщении также отмечается, что представители туроператора JoinUp стараются помочь, но врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь пожимает плечами.

"Никаких компенсаций никто не предлагает. Даже новые авиабилеты нужно приобретать за свой счет. Это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней. Первый был с участием акулы в Иордании", - отмечается в соощении.

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Вместе с тем в комментариях под постом сообщается, что пострадавшей якобы оплатили лечение, проживание в отеле, билет домой и выплатили компенсацию в сумме 25 000 фунтов (около 1344 евро).





