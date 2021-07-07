Форма одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающая именно туфли на каблуках, была установлена еще в 2017 году, - Таран. ВИДЕО
Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что приказ относительно установления формы одежды для женщин-военнослужащих, который предусматривал туфли на каблуках, был принят еще в 2017 году.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр сообщил на заседании правительства в среду.
"Относительно решений Министерств обороны по обуви для женщин-военнослужащих. После того как отдельные политические силы раздули этот вопрос, сделав из мухи слона, я провел некоторые мероприятия с целью нейтрализации этих наездов и считаю, что этот наезд был инспирированным и безосновательным. В частности, приказ относительно установления формы одежды для женщин-военнослужащих, который предусматривал именно такие туфли, был принят еще в 2017 году. Это обычные женские туфли для парадной формы одежды", - сказал министр.
Он отметил, что такая обувь действительно неудобная. В связи с чем в Минобороны разработан новый образец туфель, которые имеют шнуровку, что позволяет учитывать разные формы стопы. Также в новых туфлях каблук будет намного меньше.
Как сообщалось, ранее в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.
Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина также выразили возмущение этим решением, отметив, что "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат.
Таран на встрече с курсантками выдвинул предложение использовать для парада полевую форму, которая включает в себя берцы, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.
Позже Таран поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для парада в честь Дня независимости.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
приказ 2017 года не предусматривал обувь на каблуках
А як тренуються марширувати всі інші?
Мехвод танку теж на каблуках і з аксельбантами в танк полізе?
А пілот сушки?
Чи можна і лабутени, аби чорні?
Коли я служив, була парадно-вихідна і парадно-стройова.
І це були різні форми, у тому числі по взуттю (при тих самих кітелі і брюках в парадно-вихідній туфлі, сорочка, галстук і фуражка, в парадно-стройовій чоботи, тільняшка, берет).
А вы хотите, что бы это тупое чмо эффективно работало на своей должности!
Значит, чтобы в ней ходить смотреть на парад.
Картина маслом.
А еще интересней, как Вы выходите через парадный вход... По ступенькам маршируете?
Ми у воюючій країні, люди бажають бачити воюючу армі , у польовій формі зі зброєю в руках, а зеленим подобається паркетний вапіант, бо ж відосіки і бубочка лякається зброї - гикавка нападає...
В TC A01XJ30338-185:2019 туфли не были прописаны.
Есть ДОДАТОК до Наказу от 04.11.2020.
Туфли туда в картинку тупо дорисовали.
Але розкажи пан - министр , якому одноклєточному дебілу , спало на думку , заставляти жінок-військових , проходити на параді - церемоніальним кроком , у взутті на підборах . ??? ..
https://edition.cnn.com/2021/07/05/europe/ukraine-female-soldiers-heels-scli-intl/index.html?utm_term=link&utm_source=fbCNNi&utm_content=2021-07-05T19%3A00%3A38&utm_medium=social&fbclid=IwAR2DwrvANzWwU3QFuflKChErAimu1QWC3YfQvL5puW5WGsbLpa414kdosBo
Бо називається - парадною . .
Від чого ця погань відволікає увагу зараз? Ось у чому питання
...И вот появляется старое замшелое совковое чучело министр Баран и начинает, - "каблуки ввели в 2017 году". Старое замшелое дерьмо, с чего ты взял что они ДОЛЖНЫ в парадной форме маршировать? Откуда эта подмена? Старик Моисей спустился с небес и высек тебе на крижалях, - "парадная форма"? Или Старик Фройд прошептал, что не стоит так унижать четырежды уклониста и стоит пообрезать бырышня милитаризму? Гниды, вы понимаете, что Зе-лох не вечен? Более того, - он очень скоро не вечен...
Он думает, что МВФ ЗСУ финансирует, - дистиллированный зебилоид.
Еще не всё обговорили.
Подолью масла в огонь:
https://www.youtube.com/watch?v=m3V_hM4Zgkc
Міністр оборони України Андрій Таран - дебіл. І накази у них дебільні. І це стосується не тільки "туфель на підборах".
За часів Радянського Союзу коли доводилось крокувати строєм - одягали чоботи. Навіть під парадну форму. А так "парадка" була з черевиками.
Зраду выковыряли из ничего.