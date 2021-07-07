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"Без цензуры" в прямом эфире: большое Зе-облизывание, Шкарлет уничтожает все, Sea Breeze-2021. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В прямом эфире Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о главных событиях последних дней.

В 20:45 на Цензор.НЕТ запланирован суперинформативный прямой эфир.

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева будут говорить о великом облизывании президента Зеленского на канале Рината Ахметова "Украина 24" и о "плюшках", которые Ахметов за это получает.

Очень болезненная и опасная тема - как Зе-власть продалась Китаю и почему это очень и очень опасно.

Еще больший зашквар - как министр образования Сергей Шкарлет ломает все, до чего дотягиваются его загребущие ручонки: реформу образования, Мистецький Арсенал и даже посягает на Национальный фонд исследований.

Неприятная история - о сексуальных домогательствах в Вооруженных силах Украины. И о том, как нынешнее руководство пытается все это скрывать.

Но будет и немножко оптимизма - учения "Си-Бриз 2021" и как от них пылает у российской пропаганды.

Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+16
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5589
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07.07.2021 20:56
+13
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5054
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07.07.2021 21:15
+11
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 9413
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07.07.2021 20:57
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Почему опасно? В результате получим желто-зеленый зебилоид. Прикольно, весело, креативно и даже с огоньком. Хуже, ведь, зебилу не будет. Он даже не заметит.
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07.07.2021 20:49 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5589
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07.07.2021 20:56 Ответить
О,наконец-то нормальная транскрипция)...
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07.07.2021 21:06 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 9413
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07.07.2021 20:57 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 2345
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07.07.2021 21:03 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 7090 Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішень

https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1412827809127534596 27 мин Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 7090 Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішеньhttps://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72223
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 8923
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07.07.2021 21:04 Ответить
Мвф денег зебилам не дает просто так, так как уже знают что зебилы растащут бабло по офшорам, а желтомордые щедрая душа - бери сколько влезет и никто не будет проверять куда пошли деньги. Вот только отдавать китайские кредиты нужно будет нашим детям, а зебилы своих детей вывезут во франции и британии, чтобы те жили на украиденные у лохов бабосики. Ось така фигня малята. Если не вынести к епеням собачим кватальных шутов, то нашим детям и внукам прийдется очень много денег отдавать китайцам за то что зебилы хорошо прибарахлились
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07.07.2021 21:07 Ответить
світ прогнувся , всесвіт глобалізація (я воював за Украіну але колли мені плотять то вибачьте я вмію воювати і коли то же блек ватер ) у мене дитинкі 9 місяців Я став найманцем. якщо якась **** скаже шо я не прав я воював за Украіну 5,5 років тепер я пішов у найманці
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07.07.2021 21:48 Ответить
ну так и вагнерам плутят - вот подстрелил бы тебя такой и сказал - а че такого, мне же плутят, я ведь умею стрелять - заплутили и повезли воевать куда надо
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12.07.2021 10:33 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 281
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07.07.2021 21:08 Ответить
Ну й що тут казати?
Говорили шапкокраду, що нам треба у Европу. Не почув, попер на Північ... В результаті опинився у Ростові.
Нам у Европу, зє-блани, ви чуєте?
Не треба перти на Схід...
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07.07.2021 21:08 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 5054
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07.07.2021 21:15 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 4906
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07.07.2021 21:28 Ответить
ကကကကဖူုငင-နနန်််််််းးးဩျျဎ!
Ему типа песта...
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07.07.2021 21:38 Ответить
Угоду з Китаєм публічно оголосили лише через тиждень після підписання і лише після витоків інформації у ЗМІ. Зе-Ленін так любить голосно повідомляти про свої «перемоги», а тут - повна тиша. Мабуть соромно зізнаватися про такі перемоги.
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07.07.2021 21:45 Ответить
Дрочь в монитор Ермолаевой-Буткевича.
Как были ничем, так и остаются.
Не тратьте на неадекватов время
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07.07.2021 21:47 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: велике Зе-облизування, Шкарлет знищує все, Sea Breeze-2021 - Цензор.НЕТ 6529

...
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08.07.2021 08:45 Ответить
"Без цензуры" делайте короче программу, по тому, что мозги плавятся.
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08.07.2021 10:20 Ответить
А ни о чем потрьіндеть "журналистам"?
На етом все их словоблудие построено
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08.07.2021 20:31 Ответить
пане буткевич, не забувайте цю тему - китай це дуже небезпечно; висвітлюйте всі аспекти цієї ганьби і злочину проти країни (так, саме злочину, і цей злочин - рівня домовленостям зеленого недоумка в омані та зливу спецоперації по вагнерівцям).
ps до речі, нагадаю: саме китайське спеціяльне судно прокладало т.зв. "енергоміст" до криму, коли ми припинили постачати туди електрику. про це теж варто нагадати громадянам
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08.07.2021 19:10 Ответить
Почему США главный торговый партнер Китая?
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08.07.2021 22:17 Ответить
 
 