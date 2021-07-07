"Без цензуры" в прямом эфире: большое Зе-облизывание, Шкарлет уничтожает все, Sea Breeze-2021. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В прямом эфире Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева - о главных событиях последних дней.
В 20:45 на Цензор.НЕТ запланирован суперинформативный прямой эфир.
Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева будут говорить о великом облизывании президента Зеленского на канале Рината Ахметова "Украина 24" и о "плюшках", которые Ахметов за это получает.
Очень болезненная и опасная тема - как Зе-власть продалась Китаю и почему это очень и очень опасно.
Еще больший зашквар - как министр образования Сергей Шкарлет ломает все, до чего дотягиваются его загребущие ручонки: реформу образования, Мистецький Арсенал и даже посягает на Национальный фонд исследований.
Неприятная история - о сексуальных домогательствах в Вооруженных силах Украины. И о том, как нынешнее руководство пытается все это скрывать.
Но будет и немножко оптимизма - учения "Си-Бриз 2021" и как от них пылает у российской пропаганды.
Будет жарко, включайтесь! 🔥🔥🔥
Пожалуйста, подождите...
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішень
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1412827809127534596 27 мин Українців, які заборгували великі суми грошей, будуть виселяти з житла і поміщати в спеціальні притулки Проект закону 5660 вiд СН Проект Закону про примусове виконання рішеньhttps://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72223
Говорили шапкокраду, що нам треба у Европу. Не почув, попер на Північ... В результаті опинився у Ростові.
Нам у Европу, зє-блани, ви чуєте?
Не треба перти на Схід...
Ему типа песта...
Как были ничем, так и остаются.
Не тратьте на неадекватов время
...
На етом все их словоблудие построено
ps до речі, нагадаю: саме китайське спеціяльне судно прокладало т.зв. "енергоміст" до криму, коли ми припинили постачати туди електрику. про це теж варто нагадати громадянам