РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11480 посетителей онлайн
Новости Видео Задержание Протасевича
15 556 61

Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже. ВИДЕО

Находящийся под домашним арестом в Беларуси оппозиционный журналист, один из основателей телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом Twitter-аккаунте и начал общаться с пользователями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Романа Протасевича.

Привет, чат! Я снова с вами!

Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z

— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

"Здравствуйте, друзья. Это мой новый Twitter. Потихоньнечку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - говорит Протасевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Позже он сообщил, что старый его twitter-аккаунт заблочен, его вместе с девушкой Софьей Сапегой содержат в частном доме под Минском и разрешают гулять во дворе.

Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже 01
Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже 02
Протасевич появился в Twitter: Живу в частном доме под Минском, гулять по двору можно, товарищ майор живет этажом ниже 03

Также читайте: Вступил в силу приказ Минтранса США о запрете продажи авиабилетов в Беларусь

Tut.by напоминает, что домашний арест в Беларуси это - изоляция обвиняемого от общества, но находится он дома или на съемной квартире.

Издание отмечает, что, как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.

Приводится пример других политзаключенных, которым под домашним арестом запрещали даже подходить к окну. Также сообщается, что Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом на съемной квартире постоянно находились оперативники.

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Читайте: Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

Также читайте: ICAO продлила до сентября расследование по принудительной посадке самолета Ryanair в Минске

Автор: 

Беларусь (7899) Минск (1562) домашний арест (188) Протасевич Роман (309)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Прирученную собачку выводят на прогулку на поводке.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:42
+21
А з товаріщєм майором за рюмахою вже сидите чи ні?
показать весь комментарий
07.07.2021 19:38
+21
Так это сам товаришЧ майор и пишет..идиотов вылавливает...на живца..
показать весь комментарий
07.07.2021 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А з товаріщєм майором за рюмахою вже сидите чи ні?
показать весь комментарий
07.07.2021 19:38 Ответить
Звичайно сидять, майор з рюмахою, а Протасевіч з прив'язаними проводами до статевого органу і майор, хильнув рюмаху читає коментарі в Твиттері та починає крутити польовий телефон за ручку індуктора і 180 вольт змінного струму від польового телефону ТА-57 провокують сердцеві напади у допитуємого. Якщо майор добрий то крутить ручку індуктора повільно, а якщо майор злий, то у допитуємого йде піна з рота як на електричному стільці.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:15 Ответить
Ти такі жахіття розповідаєш...
Ще трохи і буде страждальцем як і Надя Савченко.

І на фото видно що від тортур та голоду...
показать весь комментарий
07.07.2021 20:20 Ответить
У Протасевіча чорна футболка під шию, а не пляжна майка, не зважаючи на літню спеку, отже тримають Протасевіча в холодному підвалі. На обличчі Протасевіча немає характерного загару, що говорить про те що він не буває на сонці, крім випадків коли ведеться запис відео терористами лукашенки! На Протасевічі немає слідів від головного убору, немає характерних білих плям там де головний убор прилягає до голови, руки Протасевіча також не мають загару. Все говорить про те що відео знімалось так щоб максимально приховати сліди злочинів терористів лукашенки! Якщо це правда, що лукашенка особисто катував Протасевіча, то живим Протасевіча не випустять поки лукашенко не вб'ють.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:31 Ответить
веселая на Беларуси оппозиция)
показать весь комментарий
07.07.2021 19:40 Ответить
Эта белорусская оппозиция всегда были конченными г*ндонами, БНФ до сих пор на Манхэттене ряхи отъедают в тоске по родине и пишут рекомендательные инструкции по борьбе с крЫвавЫм рЫжЫмом. Как ленин из Швейцарии на деньги таварисчей
показать весь комментарий
08.07.2021 01:06 Ответить
Протасевич уже столько понарассказывал ВСЕГО, что может быть стоит уже помолчать немного, особенно когда рядом "товарищи майоры" стадами пасутся и фиксируют "общающихся"?
показать весь комментарий
07.07.2021 19:40 Ответить
Савченко, Навальный, Протасевич: не из одного ли гнезда птицы? Видео - https://youtu.be/RHj9_8ax6DE
показать весь комментарий
07.07.2021 19:41 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2021 20:20 Ответить
Навальный пока держится
показать весь комментарий
08.07.2021 08:32 Ответить
Прирученную собачку выводят на прогулку на поводке.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:42 Ответить
Мне не нравится,что говорит Протасевич,НО оказавшись в плену бел.гестапо у меня нет уверенности,что мое поведение отличалось бы...и ваше,к стати, тоже...
показать весь комментарий
08.07.2021 09:45 Ответить
так зачем идти в политику если нет "железных" яиц?! чтобы выглядеть таким же опущенным, как этот протасевич?!
показать весь комментарий
08.07.2021 10:33 Ответить
Можно сломаться, во всем признаться, но не так себя вести, как этот крендель. Он всем видом показывает, как ему хорошо и вообще он благодарен судьбе за то, что усатый фашист принудительно посадил самолет с ним на борту.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:55 Ответить
Так это сам товаришЧ майор и пишет..идиотов вылавливает...на живца..
показать весь комментарий
07.07.2021 19:42 Ответить
а всего то надо было покаяться (чтоб не били), кое-кого заложить (чтоб не били сильнее), преклонить колено (чтоб не сломали оба) и поцеловать бульбофюреру (ну или кто там за него) руку (чтоб еще пожить не инвалидом)...
а может все совсем не так? и "товарищ майор" в загородном доме... тому подтверждение?
показать весь комментарий
07.07.2021 19:43 Ответить
Вася! Якщо "НЕКСТА"(як у Росії так і в Білорусі) фінансується громадянином Росії, то "угадай з трьох разів", "чиї вуха там стирчать"? У нас "Гадя" взагалі була "великомученицею тюремною"!!! Її навіть "з камери не випускали"!!! "Жанна д"Арк ХХІ століття!"...
Чи ти хочеш сказать, що Путін - це "Микола ІІ", ФСБ - царське "охоронне відділення", а "фінансуватель" - "Сава Морозов"?...
(У "товаріща майора" просто прізвище зараз інше і форма не така - а "господар" все одно той самий - у Кремлі сидить Я не здивуюся, коли з часом "спливе", що уся "революція вихідного дня" в Білорусі - грандіозна провокація ФСБ з метою пришвидшить прийняття Лукою рішення про злиття з Росією Дуже вже вся та "клоунада була схожа на "хабаровські протести")
показать весь комментарий
08.07.2021 04:02 Ответить
таварисч майор он и приласкает и пулю в затылок пустит "если чо"
показать весь комментарий
07.07.2021 19:50 Ответить
Щось притихли запеклі захисники цього протасевича....
показать весь комментарий
07.07.2021 19:50 Ответить
" ..счастливчик проживает по адресу : ..."
показать весь комментарий
07.07.2021 19:51 Ответить
Все,что нужно знать о беларусской "ливаруции"Поэтому ни Протасевич,ниТихановская не интересуют,от слова "вообще"Единственное,что стоит упомянуть-это погибшие...Просто тупо ни за что...Вся эта грязь от начала до конца срежиссировал в кацапии,и исполнена кацапскими агентами...У меня все.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:55 Ответить
Вы правы только наполовину.Первая часть белорусской, как Вы говорите, "ливаруции", таки, была подготовлена из Москвы с целью ослабить Лукашенко, чтобы он так не упирался по поводу "интеграции". Все ее лидеры: Бабарико, Тихановские, Цепкало либо приехали из Москвы, либо тесно с ней связаны. Эта (московская) фаза продлилась 3 дня со столкновениями, а потом резко был дан отбой - цель была достигнута. Но тут протесты подхватили западные структуры и ориентированная на Запад часть белорусского общества.и пошла уже "другая пьянка".
показать весь комментарий
07.07.2021 20:14 Ответить
А "другая" - это какая?
Западные шлюхи подключились помогать путлеру загонять Лукашенко в стойло?
показать весь комментарий
07.07.2021 20:22 Ответить
в стойло к путлеру..
показать весь комментарий
07.07.2021 20:22 Ответить
Ну, вроде бы они стремились (и стремятся) принести в Беларусь демократию и права человека. Но по факту загоняют Луку в Расею от чего он много лет хитроумно увиливал.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:33 Ответить
Я в цьому вже давно не сумніваюся! Підняли натовп, налякали Луку ,"попередили" - будеш "викобенюваться" - організуєм "румунську революцію" От "Лука" і "бздиконув""
показать весь комментарий
08.07.2021 04:05 Ответить
Ой, Кале Холодний! Добре, що там тебе не було.
Ти б дристонув)))
показать весь комментарий
08.07.2021 11:30 Ответить
Времена самоотверженных героев давно прошли.. сейчас в основном везде рулят приспособленцы в силу обстоятельств оказавшиеся на той или иной стороне.
показать весь комментарий
07.07.2021 19:57 Ответить
Рулят в основном агенты и осведомители спецлужб .
показать весь комментарий
07.07.2021 20:08 Ответить
Ну иными словами - приспособленцы.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:12 Ответить
Гнилой пацанчик . Арестованные оппозиционеры больше года в предварительной изоляции гниют ,а этот борцун в частном доме да еще с доступом в инернет . сразу видно из лубянской команды по дрессировке лукашенко для московского зоопарка .
показать весь комментарий
07.07.2021 19:58 Ответить
Не-а. Конкретно этот из "польской" команды. Просто "свои" сдали его Батьке как использованную стеклотару. Поэтому он на них и зол. Ну, и конечно, грозящий ему срок очень сильно сбавил.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:17 Ответить
Та ні... Писали ж, що російські спецслужби і його батько, з ними пов'язаний, створили цей інтернет-канал Нехта, для антибілоруської пропаганди.
показать весь комментарий
07.07.2021 22:26 Ответить
А в РОсії такий самий канал ким і для чого створений? Він у "хабаровських протестах" теж засвітився!
показать весь комментарий
08.07.2021 04:08 Ответить
Mark Rabkin
Просто "свои" сдали его Батьке как использованную стеклотару. его Батьке как использованную стеклотару.
----------------------------------------------
Кто "свои" сдали - конкретно ФИО???
И для протокола: никакой синепалый ублюдок беларусам не батька!,если,конечно, под вашим логином не пишет бастард-Коля.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:09 Ответить
і скільки там майорів нижче поверхом?
показать весь комментарий
07.07.2021 20:40 Ответить
On uze stal igruskoj dlia rezima,odna komanda
показать весь комментарий
07.07.2021 20:45 Ответить
КГБ Белоруси ловят на живца?
показать весь комментарий
07.07.2021 21:01 Ответить
Важко щось тут казати...Зламали хлопця...А може сам був готовий до співпраці... Не воїн. Дуже шкода...
показать весь комментарий
07.07.2021 23:12 Ответить
когда я написал что это фсбшный гандон, меня зацыкали. ешьте
показать весь комментарий
07.07.2021 23:32 Ответить
Не тільки тебе "цькували" за це! Я ще з минулого року писав, що вся ця "ліворуція" - "всебеларусский праздник непослушания", москалями організований, так став тут трохи не "кацапським наймитом"!Особливо білоруси "тутєйшиє" мене проклинали
показать весь комментарий
08.07.2021 04:13 Ответить
короче говоря, гебешник он.
Настоящие беларусские оппозиционеры живут в тюрьме.
этот - какой-нибудь пригоженский, наверное
показать весь комментарий
07.07.2021 23:52 Ответить
Ахахахахх ) ... помножили на ноль ... беларусы - отписывайтесь там уже - ВСЁ!
показать весь комментарий
08.07.2021 00:04 Ответить
Потрачено. Гуляй по двору.
показать весь комментарий
08.07.2021 01:52 Ответить
Странный мальчик.
показать весь комментарий
08.07.2021 07:28 Ответить
Меньше дивиться софкоїдні хфільми про героїчних розвідників , яким пальці дроблять в лабетах а вони стогнуть , втрачають свідомість але героїчно мовчать . Мій батько був топографічній розвідці , не він брав язика , а лише на мапу наносив об"єкти . Потім був перекладником з німецького у штабі . Так ось , він лише сміявся з фільмів де язики мовчать . Бо не пальці ломали й дробили , а штик-ніж в дупу сували ... Й це були не професійні кати з НКВС , а лише дрібні військові офіцери й солдати ...

А в НКВС то там взгалалом любили в дупу совати пляшки , по яйцях молотком бити .
Ціль катів не зробити героїчний аріол , а максимально принизити будь яким чином .

Тому для мене "странний" не той , хто спробує будь яким засобом вижити в руках канібалів , а самі канібали . Це погляд з 21 століття в ранній палеоліт .
Странно мені особисто , що вважаючи себе нібито ********* людиною хтось берется судити закатованну гомінідами людину ...
показать весь комментарий
08.07.2021 08:06 Ответить
А ты что-бы делала в такой ситуации,сказали бы тебе что сейчас в камеру зайдут три мужика и отымеют тебя,и так будет каждые день пока не скажешь всё что им надо,возможно я ошибаюсь и у тебя сильно храбрая задница.Ну мне что-то кажется что ты бы ещё не такое "запела",я не прав?
показать весь комментарий
08.07.2021 08:50 Ответить
Я би не іронізував на цю тему ...

Це тільки в дешевих софкоїдних хфільмах існували "стійки" розвідники , яким пальці дробили , а вони мовчать й мовчать й не погоджуються на співпрацю .

В усіх розвинутих країнах світу вже давно вчать бійців й навіть розвідників , що для держави головна цінність , то їх життя й здороввя . Й що їх ціла голова дорожча за якісь хімерні "присяги" , "секрети" , чи то принципи неадекватної стійкості від катування й що в полоні ворога головне вижити будь якою ціною ...

Те аж не як не характерізує погано самого Романа . Призирство навпаки визиває спроби сидячи теплою дупою в м"якому дивані щось іронізвати над його положенням .

Огиду визива виключно такий низький рівень інтелекту самого вусатого вурдалака , та його радників й виконавсців в погонах . Ось це реально рівень канібалів кам"яного вику .
Тим більш після того , як увесь світ вже бачив й розстріл Чаушеску , й суд над Піночетом , й висячого Садама , не кажучи про штик-ніж в дупі Маумара Каддафі .

До речі усунутих диктаторів особливо ретельно вбивают тих, хто не соромився демонстурвати свої злочини в прямому ефірі . А тут не тільки кінцевий результат злочину демонструють , але як би мовити процес . Процес катування відверто демонструют . Причому не ситуативно, а перманентно й наполегливо й з розкадровкою .

Тому не тільки злочинці , не тільки збочинці , але й йще дегенерати . Самі проти себе працюють на Гаагу !
показать весь комментарий
08.07.2021 07:45 Ответить
А сами советские разведчики рассказывали, что раскалываются все абсолютно...те кто психологически особо подготовлен. тем укольчик...
Не раскалываются только те, где система разведки построена так что информация становится бесполезной и ложной при провале...
либо такие уникальные случаи как Берестом, когда разведчиком оказался начальник краковского гестапо
показать весь комментарий
08.07.2021 08:16 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2021 08:25 Ответить
Обработали до нужного состояния пацана, тепер він согласен на всьо і не такий уже й паганий Бульбулятор.
показать весь комментарий
08.07.2021 08:57 Ответить
Пластику сделают и будет великолепная агентура.
показать весь комментарий
08.07.2021 09:06 Ответить
Старий Твіттер заблоковано,бо "товарісч майор" не знає пароля? 😁
показать весь комментарий
08.07.2021 09:36 Ответить
всем "зрадунам" вопрос: а где вообще гарантия, что это пишет Протасевич и что все написанное - правда???...
показать весь комментарий
08.07.2021 09:44 Ответить
Перековался товаріщ.
показать весь комментарий
08.07.2021 10:17 Ответить
Думаю, осуждать Протасевича не стоит - он в плену.
А вот гуманизм в отношении БульбоФюрера недопустим.
Как скинут -
следует начать с медленного отрывания причинного места сына Коленьки у него на глазах.
И это будет 0.000000000001% того, что Лука заслужил.
И Коленька - тоже...
показать весь комментарий
08.07.2021 11:33 Ответить
 
 