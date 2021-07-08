Суд по продлению меры пресечения Медведчуку: адвокаты нардепа заявили отвод прокурору. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня, 8 июля, Печерский районный суд Киева начал рассматривать продление меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который в настоящее время находится под домашним арестом.
В начале процесса адвокаты Медведчука заявили отвод прокурору Ижуку. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.
"Адвокаты заявили отвод прокурору Ижуку. Интересный будет процесс", - отметил Кузьмин.
Канал "Судова влада України" ведет прямую трансляцию судебного процесса по продлению меры пресечения Медведчуку.
Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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Хочу видати дитячу книжку з картинками. Пишу для неї віршики простенькі, щоб діточкам було легко читати й запам'ятовувати.
Українське поле, українське небо,
Українська воля - іншого не треба.
З вуса впала довга волосина срібна,
Доля гайдамацька - інша не потрібна.
Лезо вправно ріже, обушок - ламає.
Бог один на небі. Іншого немає.
Сподівання марні, а закон - облуда
Друзі тільки в банді - інших не набуду.
Все оте, де вибори - ніби як не наше.
Тільки революція! Не було інакше.
Схрон повстанський - наша
Виробнича ніша
В ньому смерть скоріша,
Та навіщо інша?!
І так далі...
Сподіваюся взяти грант фонда Сороса.