Суд по продлению меры пресечения Медведчуку: адвокаты нардепа заявили отвод прокурору. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 8 июля, Печерский районный суд Киева начал рассматривать продление меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который в настоящее время находится под домашним арестом.

В начале процесса адвокаты Медведчука заявили отвод прокурору Ижуку. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокаты заявили отвод прокурору Ижуку. Интересный будет процесс", - отметил Кузьмин.

Канал "Судова влада України" ведет прямую трансляцию судебного процесса по продлению меры пресечения Медведчуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на "незаконные действия украинской власти", - Кузьмин

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.