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Суд по продлению меры пресечения Медведчуку: адвокаты нардепа заявили отвод прокурору. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 8 июля, Печерский районный суд Киева начал рассматривать продление меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который в настоящее время находится под домашним арестом.

В начале процесса адвокаты Медведчука заявили отвод прокурору Ижуку. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокаты заявили отвод прокурору Ижуку. Интересный будет процесс", - отметил Кузьмин.

Канал "Судова влада України" ведет прямую трансляцию судебного процесса по продлению меры пресечения Медведчуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на "незаконные действия украинской власти", - Кузьмин

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Автор: 

Кузьмин Ренат (582) Медведчук Виктор (1789)


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Топ комментарии
+4
Пора послать его адвокатов как можно полальше, а самого мертвечука скрутить в бараний рог, хорошо при этом от*издев и отправить на нары!!!!!
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08.07.2021 09:56
+1
В клетку падлеца!
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08.07.2021 10:05
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Пора послать его адвокатов как можно полальше, а самого мертвечука скрутить в бараний рог, хорошо при этом от*издев и отправить на нары!!!!!
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08.07.2021 09:56 Ответить
Кандрат, а ты что - записался в его адвокаты и запомни что телохранители это для поддержки трусов и бегают они не хуже усейма болта!
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08.07.2021 10:27 Ответить
Киваловско-Партновское правосудие рулит.Хлебни Витя сполна,что вы там нареформировали.
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08.07.2021 09:56 Ответить
В клетку падлеца!
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08.07.2021 10:05 Ответить
будут по своему менталитету подбирать прокурора
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08.07.2021 10:13 Ответить
хотят...
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08.07.2021 10:22 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZWntrHE68tPbNCpuVb_F6GJydcnkWVWNtZinruGweOOxALfjPt0OxFenj-S8V4NPVJrL6dh7msUzyTVOL7ggL_qVfbSqyd0b_PAizEl09IldH4ZqktsXQe4cNAuULQtg7u8bR2KEFo6kjxmpVkOZV4k&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=353174719500412&id=100044236608976# 12 год ·

Хочу видати дитячу книжку з картинками. Пишу для неї віршики простенькі, щоб діточкам було легко читати й запам'ятовувати.

Українське поле, українське небо,

Українська воля - іншого не треба.

З вуса впала довга волосина срібна,

Доля гайдамацька - інша не потрібна.

Лезо вправно ріже, обушок - ламає.

Бог один на небі. Іншого немає.

Сподівання марні, а закон - облуда

Друзі тільки в банді - інших не набуду.

Все оте, де вибори - ніби як не наше.

Тільки революція! Не було інакше.

Схрон повстанський - наша

Виробнича ніша
В ньому смерть скоріша,
Та навіщо інша?!

І так далі...

Сподіваюся взяти грант фонда Сороса.

Суд по продлению меры пресечения Медведчуку: адвокаты нардепа заявили отвод прокурору - Цензор.НЕТ 4999
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08.07.2021 10:17 Ответить
судью пасодют, медведчук уедет кататься на яхте, зебобики останутся в дурнях. В конце концов каждый получает по заслугам
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08.07.2021 11:14 Ответить
Не ужели никто не грохнет этот путинского жопализа Медведчука!! Воздух вокруг на сотни километров станет Чище!! На ТВ сегодня вообще наступила красота!!Закрыли черноротым ОПОЖОПАВЦАМ три канала и теперь можно нормально отдохнуть у ТВ! надо бы ещё закрыть рот ещё одному фашисткому пророссийскому каналу на котором собирается вся пророссийская хрень, это канал НАШ!! на котором собраются все враги Украины, все гавняные пророссийские журналисты УКраины и пророссийская шпана типа Мураева, Спивака, Бужанского, Шуфрича Лукаш, Добкин- -попкин и прочие российские шавки и льют грязь на нашу Украину и её защитников и патриотов!! это ничего общего с демократией не имеет . Это открытый заговор против Украины!!
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08.07.2021 12:56 Ответить
Это показывает, что на этот раз прокурор попался хороший, подготовленный и денег не взял. Значит менять не надо.
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08.07.2021 13:47 Ответить
 
 