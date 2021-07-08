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Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ. ВИДЕО

У роскошной 5-палубной яхты, которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Виктора Медведчука, сменился собственник. Это произошло именно в период наложения санкций на имущество и активы политика и его семьи. Однако, похоже, что семья Медведчука и дальше продолжает пользоваться яхтой.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что яхта Royal Romance, которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар - жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах, в марте сменила владельца.

Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой офшор, - СМИ 01

Яхта Виктора Медведчука Royal Romance. 

По данным ресурса equasis.org , 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой офшор, - СМИ 02

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Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

19 февраля СНБО наложил санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука "Романс-1" наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

Вместе с тем, с помощью ресурса Marine Traffic мы выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала на своей Инстаграм странице фото с геолокации "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

Журналисты обратились в НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно вероятного переоформления яхты семьи Виктора Медведчука, однако ответ не получили.

О самой яхте Виктора Медведчука впервые написал экс-нардеп Сергей Лещенко в 2015 году. Он отмечал, что кум Путина заплатил за судно 200 млн долларов. Яхта, по информации экс-нардепа, имеет большой бассейн, лифт и номера на 14 гостей и 22 члена экипажа.

Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) санкции (11315) яхта (75) Марченко Оксана (109)


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Топ комментарии
+27
А почему должно быть иначе? Напомню, что Мертвечук есть бизнес партнер его "папы"

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6679
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08.07.2021 11:14
+26
Неужели еще есть те кто искренне верит что клоун будет до конца бороться с этой падалью(мертвечук)???? Да и вообще с олигархами!!!
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08.07.2021 10:43
+21
Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ - Цензор.НЕТ 5822
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08.07.2021 10:44
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Неужели еще есть те кто искренне верит что клоун будет до конца бороться с этой падалью(мертвечук)???? Да и вообще с олигархами!!!
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08.07.2021 10:43 Ответить
А почему должно быть иначе? Напомню, что Мертвечук есть бизнес партнер его "папы"

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6679
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08.07.2021 11:14 Ответить
Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ - Цензор.НЕТ 5822
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08.07.2021 10:44 Ответить
Утопив - будет надёжнее
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08.07.2021 10:44 Ответить
топить вместе с мертвечукам под шоу
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08.07.2021 10:56 Ответить
Яхту Медведчука использовать как мишень для испытания ракеты "Нептун"
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08.07.2021 11:16 Ответить
а каким образом клоунские "санкции" влияют на собственность мудачука за границей?
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08.07.2021 10:46 Ответить
а лохторат жеж в это верит... как и сами санкции от найвеличнейшего ))))
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08.07.2021 16:04 Ответить
И что же на такой "уникальный" случай нам говорит закон? А НИКУЯ! Законы пишут наши неуважаемые депутаты. А они сами точно такие же. Переоформление собственности на левых людей - это реалии их жизни. Пчелы против меда не бывают.
Вот вам и вся борьба с коррупцией в Украине.
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08.07.2021 10:47 Ответить
ууу, барига, пряче свого поддєльніка
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08.07.2021 10:51 Ответить
Таки да

Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4912
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08.07.2021 11:21 Ответить
5 липня 2021
Заправки медведчука Glusco відновили продаж бензину і дизпалива після 4-місячної перерви.
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08.07.2021 10:51 Ответить
Когда яхту покупает Спилберг на деньги от понятных проектов - его уважают.
А когда такие как Медведчук - их за это презирают.
Это только у чумазой совковой гебни деньги не пахнут.
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08.07.2021 10:59 Ответить
Надо не яхту арестовывать, а Медведчука: из камеры он ею точно не попользуется.
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08.07.2021 11:01 Ответить
ну Вы скажете...
арестовывать - это суд да дело...скучно долго и хрен могут выиграть...
а тут "санкции" ))) вроде и грозно...но для мертвечука безвредно...
и овцы целы счастливы и волк ишак не ссыт ))))
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08.07.2021 16:08 Ответить
та не може такого буть!
пів біди коли Зеленський лиже свої яйця сам і біда коли цим займається ціле РНБО.
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08.07.2021 11:12 Ответить
Т.е. СНБО в очередной раз тупо навешала лохам лапши? Смачного, зебильчики, не поперхнитесь.
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08.07.2021 11:12 Ответить
Во сепары як жывуть бидняки блин
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08.07.2021 11:30 Ответить
Все эти санкции придумали чтобы уберечь Медвечука и др. корупционеров от преследования в Украине.
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08.07.2021 11:35 Ответить
сразу после Майдана был огромнейший шанс изменить страну....но бабло победило..))
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08.07.2021 11:49 Ответить
Страна менялась, но плебс желал "золотую" рыбку и все на шару. И вместо мозгов включил зомбоящик. Зато теперь уже насмеялись вволю, аж до гыкавки.
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08.07.2021 11:59 Ответить
самое страшное ,шо зеэпоха закончится большой кровью
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08.07.2021 12:07 Ответить
Большой кровью клоунов квартала95.
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08.07.2021 12:34 Ответить
нет, плебс оплачивал с 8грн. до 30 грн за доллар и участвовал банкротстве банков..))))
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08.07.2021 13:06 Ответить
Участвовал, когда так-же привел к власти вора Овоща. Который так-же воровал и влазил в дикие долги. У совкового плебса всегда виноват доктор, а не сам пациент, подхвативший диарею от скушанного гумуса. Видишь-ли уколы болючие и лекарство горькое. Сами нажрались дерьма и срут, а виноват доктор.
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08.07.2021 13:16 Ответить
Дуже художньо .. Правда не зовсім зрозуміло. Мова про доктора, ліки , діарею.. а питання стояло про бронекрейсера і їх місце в системі оборони Неньки.
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08.07.2021 13:22 Ответить
Зато доходчиво. А ответ по бронекатерам и их необходимости для обороны морского побережья уже дали Швеция, Норвегия, Дания, США, Израиль и т.д.
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08.07.2021 13:26 Ответить
73 проц зебуинов захотели зеленого совка --- зельцман им это устроит . а спасать страну опять будут 25 проц. нормальных . думающих людей
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09.07.2021 06:55 Ответить
+++++++++++
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09.07.2021 06:50 Ответить
"Зробили їх разом!" ХАХАХАХАХАХАХАХА
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08.07.2021 11:50 Ответить
Обычная практика. В чем новость то???
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08.07.2021 11:54 Ответить
А все думали, что медведчуки стали голыми и босыми, и просят милостыню?
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08.07.2021 12:16 Ответить
вместе с паломницей )))
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08.07.2021 16:10 Ответить
30 лет гебнявые воровали и безбожно лгали, что это воруют не они. Мудрый нарид, надуваясь, боролся за их власть (спасались от "националистов", от самых себя). Теперь для мудрого нарида, устроили шоу - как спрятать награбленное у всех на виду, чтоб ничего не нашли. И, этот глупейший народ, продолжает верить, что, гебнявые, поделятся с ним налогами. Нет, гебнявые, не поделятся, а надежно припрячут награбленное, и пошлют этот народ... на новые выборы. Наш любый нарид любит видеть лапшу на своих ушах.
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08.07.2021 12:27 Ответить
Ну так бубочка и Ко позволили медведке и его другу спрятать самолеты!
Почему не позволить и яхту?
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08.07.2021 12:28 Ответить
ну вот и фсьо.... без бумашки ты какашка.... а с бумашкой олигарх.... физкультпривет зебилы!!!
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08.07.2021 12:44 Ответить
Народ видит имитацию и пиары власти в борьбе с коррупцией!! Зе спрашивает запад какие нужно реформы для ЕС, а ему все прямо толдычат что нужно бороться с коррупцией... но Зе команда НЕ ПОНИМАЕТ это!!! Они так и переспрашивают!!! Для них имитация и реальность одно и то же а для народа нет...
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08.07.2021 13:07 Ответить
Оберіть ще його президентом, він боровся за українців, а тепер своє майно мусить ховати.
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08.07.2021 13:11 Ответить
Їде Медведик на велосипедику.
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08.07.2021 13:12 Ответить
Что-то Ковид замешкался с Медведчуком.
Оксанка хочет погулять.
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08.07.2021 13:39 Ответить
Які,нах.... ,САНКЦІЇ ??? Побудьте хоч трохи журналістами !
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08.07.2021 14:06 Ответить
Вообще то это наша яхта!
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08.07.2021 17:35 Ответить
Повесить урода...
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08.07.2021 17:58 Ответить
зеЛеНому быдлу как всегда насрал в рты зеЛя
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08.07.2021 19:01 Ответить
Никуя мы ему не сделаем.. Этот чел просто играет снами. С такими деньгами сам начальник колонии помоет палубу с криком счастливого плаванья товарищщщщщ....
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09.07.2021 00:02 Ответить
Яхту Медведчука сховали від санкцій, переоформивши на інший "офшор", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3632
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09.07.2021 00:09 Ответить
Арестованную яхту? Как это может быть? Что за фарс разыгрывают Данилов с Зеленским?
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09.07.2021 09:27 Ответить
 
 