Яхту Медведчука спрятали от санкций, переоформив на другой "офшор", - СМИ. ВИДЕО

У роскошной 5-палубной яхты, которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Виктора Медведчука, сменился собственник. Это произошло именно в период наложения санкций на имущество и активы политика и его семьи. Однако, похоже, что семья Медведчука и дальше продолжает пользоваться яхтой.

Об этом говорится в материале "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что яхта Royal Romance, которая до недавнего времени была собственностью компании Fregata Marine Ltd (конечный бенефициар - жена Медведчука Оксана Марченко), зарегистрированной на Маршалловых островах, в марте сменила владельца.

Яхта Виктора Медведчука Royal Romance.

По данным ресурса equasis.org , 31 марта Royal Romance стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd тоже с Маршалловых островов. Фирмы, в отличие от Fregata Marine Ltd, в декларации Виктора Медведчука нет.

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Переоформление яхты произошло в период между наложением санкций на имущество Виктора Медведчука по подозрению в финансировании терроризма и арестом его имущества.

19 февраля СНБО наложил санкции на бизнес и имущество Медведчука, в частности, самолеты, которые бывали в России. В апреле Офис генпрокурора и Служба безопасности сообщили, что на другую яхту Виктора Медведчука "Романс-1" наложен арест, потому что она заходила в порты временно оккупированного Россией Крыма. Именно между этими двумя событиями супер-яхта Royal Romance была переоформлена и сейчас формально не имеет связи с семьей Медведчука.

Вместе с тем, с помощью ресурса Marine Traffic мы выяснили, что уже после переоформления яхты она путешествовала побережьем Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. На следующий день, 11 апреля, жена Медведчука Оксана Марченко опубликовала на своей Инстаграм странице фото с геолокации "Хорватия". Это может свидетельствовать, что семья Медведчука и дальше пользуется яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

Журналисты обратились в НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно вероятного переоформления яхты семьи Виктора Медведчука, однако ответ не получили.

О самой яхте Виктора Медведчука впервые написал экс-нардеп Сергей Лещенко в 2015 году. Он отмечал, что кум Путина заплатил за судно 200 млн долларов. Яхта, по информации экс-нардепа, имеет большой бассейн, лифт и номера на 14 гостей и 22 члена экипажа.

Напомним, 19 февраля СНБО наложила санкции на имущество Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за расследования СБУ относительно возможного финансирования терроризма со стороны политика. Тогда секретарь СНБО отметил, что санкции применяются ко всему имуществу, которым владеет Медведчук. 11 мая Виктору Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.