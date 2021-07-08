Московский патриархат в Одессе устроил крестный ход, заблокировав движение на Объездной дороге. ВИДЕО
Огромная пробка на Объездной дороге Одессы образовалась сегодня утром из-за тысяч прихожан московского патриархата, идущих по проезжей части.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".
Как рассказали застрявшие в пробке водители, транспортный коллапс наблюдался вплоть до Днепропетровской дороги.
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.
В пресс-службе Одесской епархии УПЦ Московского патриархата сообщают, что люди идут в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Стартовали они рано утром от храма Владимирской иконы Божией Матери на Добровольского.
Далее верующих ожидает всенощное бдение, которое будет служить митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, управляющий Одесской епархией Украинской Православной Церкви (Московский патриархат).
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Все комфортные условия для этих баранов создали , а полиция их бережёт ! 😡
Кожу для ніх дают самі барани".
Зачєм вообщє спрашивать куда барани ідут?
Барани всєгда ідут туда куда іх козли вєдут.
дебіліввівць заблукавших..
Мирні акції громадянського суспільства - це набагато краще за побиття журналістів.
У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекреститься
А не то в лицо ударю
Это и было началом конца московской церкви у Украине.
А выбор 2 года назад таких вот тупорылых "ходоков", этот процесс затормозил.
Судить эту свободу очень сложно, долго.В разгар войны было не до этого.
Вот понаблюдайте за тем как судят Мудачука и каков будет результат
Але хто ж буде на пенсіонерів свої набої витрачати.
Вони і самі собою мруть як мухи.
Головне, щоб молодь до МП не ходила.
Но для зеленой власти это ж свои люди и они им помогают.
19.07.10
https://www.unian.net/society/381524-kabmin-daet-dengi-na-remont-pecherskoy-lavryi.html
учатся
Слабо Авакову хотя-бы админ. протокол на упырей в рясах составить за нарушение ПДД.
Полиция и медики этих сатанистов ещё и охраняет !
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.Источник: https://censor.net/ru/v3275874
ще ось.
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