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Московский патриархат в Одессе устроил крестный ход, заблокировав движение на Объездной дороге. ВИДЕО

Огромная пробка на Объездной дороге Одессы образовалась сегодня утром из-за тысяч прихожан московского патриархата, идущих по проезжей части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

Как рассказали застрявшие в пробке водители, транспортный коллапс наблюдался вплоть до Днепропетровской дороги.

Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.

В пресс-службе Одесской епархии УПЦ Московского патриархата сообщают, что люди идут в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Стартовали они рано утром от храма Владимирской иконы Божией Матери на Добровольского.

Далее верующих ожидает всенощное бдение, которое будет служить митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, управляющий Одесской епархией Украинской Православной Церкви (Московский патриархат).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "По нужде зашел", - луцкие полицейские поймали в кустах одетого в лосины, женскую кофточку и туфли священника Волынской епархии УПЦ МП. ВИДЕО

Автор: 

дороги (2512) Одесса (7901) УПЦ МП (1562)


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Топ комментарии
+56
"православие" головного мозга
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08.07.2021 13:12
+48
Долбодятлы прокацапские
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08.07.2021 13:20
+45
Почему эта террористическая организация все еще не запрещена и не выдворена из Украины?
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08.07.2021 13:13
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«Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.» Источник: https://censor.net/ru/v3275874
Все комфортные условия для этих баранов создали , а полиция их бережёт ! 😡
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09.07.2021 01:09 Ответить
21-й век и такая ибо Нина!
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08.07.2021 14:08 Ответить
Идиотизм + проблема нормальным водителям.
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08.07.2021 14:08 Ответить
этих баранов уже не исправить
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08.07.2021 14:12 Ответить
А де ж браві "націоналісти" з нацкорпусу, січі тощо? Чому вони такі активні проти, наприклад, ЛГБТ-прайдів, але ніяк не реагують на це? В чому принципова різниця?
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08.07.2021 14:13 Ответить
Вони за лгбт ганяють, тих можна безкарно лупцювати.
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08.07.2021 20:59 Ответить
та і тебе там не щось не видно
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09.07.2021 06:11 Ответить
А ты за них голосовал на выборах? Они тебе ничего не должны, сам как-нибудь, с кварталом 95 или порошенкой...
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09.07.2021 09:09 Ответить
Жах, скільки розумово хворих в країні.... важко з такими будувати нормальне життя.
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08.07.2021 14:14 Ответить
Одесса, всегда была Украинским городом, и говор и язык были Украинскими, пока не влезла рассейская шушера. Высерки этой шушеры и швендяют по объездной и провоцируют людей и скандалы. Отребье, одним словом.
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08.07.2021 14:14 Ответить
кто все эти люди и куда идут?
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08.07.2021 14:22 Ответить
то зомби - а путь в никуда....
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08.07.2021 16:02 Ответить
"Шагают барани в ряд. Бьют барабани.
Кожу для ніх дают самі барани".
Зачєм вообщє спрашивать куда барани ідут?
Барани всєгда ідут туда куда іх козли вєдут.
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08.07.2021 16:29 Ответить
в напрямку села Маринівка.
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08.07.2021 19:49 Ответить
Слабенько,так грехи ватные не спишутся,повторить весь путь раком,на коленях...
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08.07.2021 14:24 Ответить
Боже, скільки ж ціх та дебілів вівць заблукавших..
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08.07.2021 14:26 Ответить
Схоже Новінський оптом скуповує...
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08.07.2021 14:29 Ответить
дустом их, дустом
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08.07.2021 14:27 Ответить
Не понятно, почему Московскую бесовскую секту ещё не закрыли
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08.07.2021 14:28 Ответить
Спитайте у Баканова, що ходить до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"...
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08.07.2021 14:31 Ответить
В Грузии опять разогнали гей-парад. Множество раненых. Избито 50 журналистов. А по Украине мракобесы по улицам бродят. Новые европейские страны, да конечно.

Московський патріархат в Одесі влаштував хресну ходу, заблокувавши рух на Об'їзній дорозі - Цензор.НЕТ 6654
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08.07.2021 14:30 Ответить
геи не так страшны как толпа верующих
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08.07.2021 15:09 Ответить
Ну так, звісно.
Мирні акції громадянського суспільства - це набагато краще за побиття журналістів.
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08.07.2021 16:30 Ответить
Стадо баранов.
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08.07.2021 14:35 Ответить
Де тільки-нопочуєш: мацква,мацковский-там срань,бардак і люта ненависть!
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08.07.2021 14:50 Ответить
Благодаря зажопам и их ментальным братьям Слугам, суки православные ,эти прорасейские твари до сих пор топчут украинскую землю.

У меня в душе жар-птица
И тоска по государю
Дайте мне перекреститься
А не то в лицо ударю
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08.07.2021 14:38 Ответить
Сивочолий гетьман почему-то тоже их не трогал,хотя поводов прикрыть эту лавочку было предостаточно.
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08.07.2021 16:36 Ответить
Сивочолий обеспечил получение Томоса, что положило начало переходу местных епархий в ПЦУ.
Это и было началом конца московской церкви у Украине.
А выбор 2 года назад таких вот тупорылых "ходоков", этот процесс затормозил.
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08.07.2021 17:11 Ответить
Невже ти такий дурень, що не розумієш? Треба було робити саме так, як і зробив Порошенко. Ти хочеш підставу для початку розгорнутої війни? Саме так рашка і розпочинала всі свої імперські війни в 18-19 століттях. Нібито захист кривославних громадян.
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09.07.2021 12:11 Ответить
При гетьмане вся свора не отсвечивала, а кое-кто убег за пределы.
Судить эту свободу очень сложно, долго.В разгар войны было не до этого.
Вот понаблюдайте за тем как судят Мудачука и каков будет результат
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10.07.2021 13:08 Ответить
Дико извиняюсь, коллеги, но если представить одну (одна) протяжную очередь из ДШК по участникам антиукраниского мероприятия под эгидой РПЦ, то уже никогда РПЦ и ФСБ таких масштабных пиар акций устраивать не будут. Можно и нужно без очередей из ДШК от третей силы, но для этого нам необходима волевая украниская Власть, которая пока даже на горизонте не просматривается. Третья сила , к сожалению, более вероятный вариант, чем нормальный выбор украинцев.
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08.07.2021 14:39 Ответить
Так.
Але хто ж буде на пенсіонерів свої набої витрачати.
Вони і самі собою мруть як мухи.
Головне, щоб молодь до МП не ходила.
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08.07.2021 16:32 Ответить
Навіщо? Інтернувати попів в ********* і по всьому. Або громадяни повинні на побутовому рівні створити для кацапських попів умови несумісні з (нормальним) життям. Я так роблю. Це легко, але таки дає відчуття корисності для країни. Остракізм "придумали" древні греки ще три тисячі років назад. І це працює...
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09.07.2021 01:04 Ответить
Достаточно принять соответствующие законы и их строго применять.
Но для зеленой власти это ж свои люди и они им помогают.
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10.07.2021 13:11 Ответить
Кабмин дает деньги на ремонт Печерской Лавры (где продолжает сидеть РПЦ)
19.07.10
https://www.unian.net/society/381524-kabmin-daet-dengi-na-remont-pecherskoy-lavryi.html
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10.07.2021 13:14 Ответить
А палЬОмница марченко тоже с ними или в холодочке дома отлеживается ?
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08.07.2021 14:43 Ответить
на яхте проплывала мимо...
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08.07.2021 16:07 Ответить
Потрібно підігнати фури з нацгвардією- погрузи цих тварин - відвезти на передок - нехай там, на мінних полях, "крєстні походи" роблять.
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08.07.2021 14:46 Ответить
креативненько...
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08.07.2021 17:12 Ответить
не надо никаких минных полей - солнышко свое сделает - на солнышке + 50 градусов
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08.07.2021 20:49 Ответить
Нііііі! там теж буде сонечко, але хот якась польза від них буде
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09.07.2021 08:28 Ответить
не понимаю почему эти имбецилы не ковыляют по камышам, а идут по проезжей части? Их духовный пастырь призывал их страдать и терпеть
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08.07.2021 14:49 Ответить
правильно паства должна бродить по водам а то както не натурально и нипанятна чему
учатся
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08.07.2021 14:51 Ответить
пустите их в Крым с мироточащим бюстиком целоваться только назад не пускайте
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08.07.2021 14:50 Ответить
в сторону Мацквы ехайте
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08.07.2021 15:11 Ответить
Давно пора этих фсбшных попов отправить на родину.
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08.07.2021 15:21 Ответить
Потім дивуються, чого у Одеській області Ковід гуляє.
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08.07.2021 15:42 Ответить
Боже, скільки в Україні сектантів московського сатанізму. Але влада бореться не з ворогами, а з ПЦУ.
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08.07.2021 16:43 Ответить
И.Маск на Марс лететь собирается, а эти юродивые все ходят за трупами попов "русский дух" вынюхивают.

Слабо Авакову хотя-бы админ. протокол на упырей в рясах составить за нарушение ПДД.
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08.07.2021 17:24 Ответить
Счас…, аВаков разбежался составлять на них что-то …
Полиция и медики этих сатанистов ещё и охраняет !
Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.Источник: https://censor.net/ru/v3275874
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09.07.2021 01:19 Ответить
Вудсток твою мать.
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08.07.2021 17:33 Ответить
я считаю таких верущих нужно как в библии... чтобы поставляли втроую щеку.
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08.07.2021 17:39 Ответить
А ЧЕГО ВОДА НЕ РАССТУПИЛАСЬ !? ЗНАЧИТ ЭТО ЛЖЕ ВЕРУЮЩИЕ !!! НА ОГОНЬ ИХ !!!
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08.07.2021 17:41 Ответить
Этот Афигенгел уже совсем охренел что-ли ? Пусть лесами и оврагами пробираются если так приспичило, а не проезжую часть занимают ...
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08.07.2021 18:15 Ответить
барани гребаные ..... СОРОМ перед усім світом : іде віїна , а вони москальським попам зад ліжуть , за шо так ненавядять землю де живуть ,плодять , ростять дітей ... ЯКИХ ДІТЕЙ ??? для москальского царства ?????
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08.07.2021 19:03 Ответить
Вот она - колонна - гордость ввх и рф + у власти гордость 73% украинцев. Так кто же был на Майдане, где украинцы-патриоты. Такое впечатление, что и не было Достоинства, не было Добробатов в тапочках на голую ногу, не было погибших украинцев в войне с рашей - и это только прошло 2 года. Звиздец Украине и поздно господин бутусов гнать, что в офисе пи - измена - ни один канал росийский в украине это не показывает.
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08.07.2021 19:03 Ответить
Сатанисты..
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08.07.2021 19:28 Ответить
Зверніть увагу на дитячий візочок на 0:51-0:53 хв. Там же соціальній службі пласт роботи!
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08.07.2021 19:53 Ответить
а якби їм по сапці в руки і на поля бурян полоти, може і з голови б московський бурян зник
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08.07.2021 21:08 Ответить
В мене ідея - розігнати кацапський патріархат в Мосоквію, цим фсб шним шакалам не місце в Україні
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08.07.2021 21:51 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3275920/na_odeschine_posle_livneyi_i_jary_nashestvie_komarov_videofotoreportaj

ще ось.
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08.07.2021 22:54 Ответить
А менты и медики сопровождали, чтобы от стада никто не отбился и не скопытился ....
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08.07.2021 23:22 Ответить
*******
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08.07.2021 23:52 Ответить
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия
******
россия
= 66
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09.07.2021 07:01 Ответить
А почему полиция их не повернула на 2-х столбах в сторону Тирасполя? Шли бы и шли себе в ПМР
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09.07.2021 08:01 Ответить
нужно было давить ходунов грузовиками
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09.07.2021 08:13 Ответить
кстати это для них полезно было бы - если ссущество подохло, расхваливая Яхве, то после врезания дуба = прямо в "рай" вечно дудеть на флейте и расхваливать Яхве))
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12.07.2021 08:29 Ответить
Сірість, вузьколобість, обмеженість. Ці людиноподібні організми перестали еволюціонувати ще в Середні віки. Я про кацапів і малоросів
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09.07.2021 09:43 Ответить
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