Московский патриархат в Одессе устроил крестный ход, заблокировав движение на Объездной дороге. ВИДЕО

Огромная пробка на Объездной дороге Одессы образовалась сегодня утром из-за тысяч прихожан московского патриархата, идущих по проезжей части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская".

Как рассказали застрявшие в пробке водители, транспортный коллапс наблюдался вплоть до Днепропетровской дороги.

Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики скорой.

В пресс-службе Одесской епархии УПЦ Московского патриархата сообщают, что люди идут в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Стартовали они рано утром от храма Владимирской иконы Божией Матери на Добровольского.

Далее верующих ожидает всенощное бдение, которое будет служить митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, управляющий Одесской епархией Украинской Православной Церкви (Московский патриархат).

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