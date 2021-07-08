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"Слуга народа" Верещук пригрозила Шуфричу, дразнившему ее из-за фамилии: Еще раз так сделаете - подойду и дам в зубы. ВИДЕО

После ссоры с народным депутатом ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире телеканала Украина 24 "слуга народа" Ирина Верещук пригрозила ему "дать в зубы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Верещук в соцсети Фейсбук.

Отметим, что ходе ток-шоу Шуфрич попросил Верещук "не верещать".

"У вас очень красивая фамилия, но не надо верещать, когда я говорю", - обратился Шуфрич к нардепу от "Слуги народа".

"Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. Он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять", - заявила Верещук.

Читайте также: "В тюрьме будет сидеть, гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

Автор: 

конфликт (833) Шуфрич Нестор (953) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+50
Жаба з гадюкою
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08.07.2021 13:49
+30
И сразу станет суфрич.
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08.07.2021 13:49
+29
Фуфрич !!!)))
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08.07.2021 13:51
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"Слуга народа" Верещук пригрозила Шуфричу, дразнившего ее из-за фамилии: Еще раз так сделаете - подойду и дам в зубы - Цензор.НЕТ 7425
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08.07.2021 13:48 Ответить
И сразу станет суфрич.
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08.07.2021 13:49 Ответить
Фуфрич !!!)))
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08.07.2021 13:51 Ответить
"Слуга народу" Верещук пригрозила Шуфричу, який дражнив її через прізвище: Ще раз так зробите - підійду і дам в зуби - Цензор.НЕТ 9259
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08.07.2021 15:45 Ответить
"Слуга народа" Верещук пригрозила Шуфричу, дразнившего ее из-за фамилии: Еще раз так сделаете - подойду и дам в зубы - Цензор.НЕТ 420
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08.07.2021 14:08 Ответить
щур-фрік
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08.07.2021 15:46 Ответить
Жаба з гадюкою
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08.07.2021 13:49 Ответить
Ей самой за свинарчуков надо было зубы повиривать, удобнее козакам бы тибет делать.
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08.07.2021 13:55 Ответить
Достойные "противники"
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08.07.2021 13:50 Ответить
Два сапога пара)
Верещучку нам еще терпеть долго,это будет вторая косатая,
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08.07.2021 13:50 Ответить
Не успеет,косноязычная ,да и рылом не вышла -чем вона многих поклонников к себе привлекла...а тут и операции не помогут -только челюсть перекроить в конец,и то не факт)
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08.07.2021 14:00 Ответить
перо в бок
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08.07.2021 14:19 Ответить
та еу не привыкать - то только шуфрича не бил)) хотя с его миллионами ему по ходу - побарабану
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08.07.2021 13:51 Ответить
"Слуга народу" Верещук пригрозила Шуфричу, який дражнив її через прізвище: Ще раз так зробите - підійду і дам в зуби - Цензор.НЕТ 3311
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08.07.2021 15:49 Ответить
А ти його парасолькою, парасолькою. Давно Шухричу не били пику.
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08.07.2021 13:51 Ответить
правильно. пусть цыцку ему в зубы даст - може успокоится. - комедианты...
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08.07.2021 13:52 Ответить
Мери Поппинс, преврати его в красную жабу-коммуниста. Устроите в Раде битву зеленой и красной жаб.
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08.07.2021 13:52 Ответить
Я ставлю на Парасольку !!!)))
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08.07.2021 13:54 Ответить
Было бы неплохо, если бы в конце жабобитвы она их своими лабутенами добила, теми самыми что кидала в Министра Обороны.
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08.07.2021 14:00 Ответить
І поміж ніг по пиці !!!)))
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08.07.2021 14:04 Ответить
Скорее - Шапокляк с парасолькою.
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08.07.2021 15:03 Ответить
Надо шуфрича срочно бить,а то дождемся ,что эта припадочная верещучка на него накинется первее))))
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08.07.2021 13:52 Ответить
"Слуга народу" Верещук пригрозила Шуфричу, який дражнив її через прізвище: Ще раз так зробите - підійду і дам в зуби - Цензор.НЕТ 3754
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08.07.2021 15:50 Ответить
А транслювати цей бій по ТБ будут ??? Я вболюватиме за Парасольку !!!)))
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08.07.2021 13:53 Ответить
Два подонка выясняют кто из них гамнистее.....
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08.07.2021 13:54 Ответить
Давно Шуфрича никто не бил ...
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08.07.2021 13:54 Ответить
А без звіздюлей ,як без пряників !!)))
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08.07.2021 13:55 Ответить
Почему быдло часто распускает руки? Потому что уровень развития и интеллектуальные возможности не позволяют опустить на землю оппонента. Тут тот же вариант... И не только с этой особью, напоминающей женщину....
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08.07.2021 13:54 Ответить
Не, так не интересно))) В данном случае должна быть обоюдка)))
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08.07.2021 13:59 Ответить
удалили коммент..берегут сволочь красноперую от расплаты))
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08.07.2021 16:18 Ответить
Я конечно понимаю, что это жабогадюкинг))) Но кто ей виноват, что она постоянно подтверждает свою фамилию))) В свое время, фамилии просто так не давали)))
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08.07.2021 13:57 Ответить
ЧП! когда небитый!
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08.07.2021 15:45 Ответить
Фууух! Коли бій?! Я вже за попкорном зльотала! Вболіваю за обох!)))
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08.07.2021 13:57 Ответить
Я за Парасольку!! Фуфріч з бланшем дуже фотогеничен !!!)))
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08.07.2021 14:00 Ответить
Так Ви ж ще вєрєщучку з бланшем не бачили! Може вона фотогєнічніша за шухрича?! Треба дивитись...)))
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08.07.2021 15:15 Ответить
Так она ж реально верещит. Тут просто совпало.
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08.07.2021 13:58 Ответить
Нічого особливо. Колись Плющ по мікрохвону в ВР просив депутата Зайця не "стрибати" по залу.
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08.07.2021 14:18 Ответить
Сцепились два скунса .... Делаем ставки...
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08.07.2021 13:58 Ответить
В угол поставить было бы правильнее педагогически. Но, видать, мозги еще не созрели до этого уровня - пока наблюдается уровень пОдростка пубертантного возраста.
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08.07.2021 13:59 Ответить
Клоуны тешатся.
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08.07.2021 13:59 Ответить
дівчата не сваріться
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08.07.2021 14:00 Ответить
Ты бы так не шутил Нестор, она может
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08.07.2021 14:01 Ответить
Борьба была равна...сцепилось два гавна..😀
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08.07.2021 14:01 Ответить
Дожились сужики,...баби будуть пистить Суфрича.....))
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08.07.2021 14:02 Ответить
НА АРЕНЕ ЦИРКА! Пардон, НА ТЕЛЕЭКРАНЕ! НЕ ВПЕРВЫЕ!
Муд...к и Муд...чка! Пардон, Вор и Воровка! И снова пардон! Впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА!
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08.07.2021 14:05 Ответить
Дай Киве, сразу будет понятно он "пацан" или "прохфесор" и надежда будет что когда из комы выйдешь ничего помнить не будешь и тебя можно будет перепрошить!
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08.07.2021 14:05 Ответить
Хочу трансляцію поєдинку
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08.07.2021 14:07 Ответить
З будь- якої влади "стібалися - розказували анекдоти! Однак ми дожилися до того що анекдот стає РЕАЛЬНІСТЮ!!!
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08.07.2021 14:10 Ответить
Балабольство. Белькотять всі разом- нічого не розібрати.
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08.07.2021 14:11 Ответить
Зонтик шуфричу в анус и раскрыть.
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08.07.2021 14:12 Ответить
И покрутить!
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08.07.2021 15:47 Ответить
чего-то она разверещалась...
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08.07.2021 14:13 Ответить
Два не доумка!зедебилка и кацарылое животное.
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08.07.2021 14:13 Ответить
Бажано укол парасолькою в якесь "око"
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08.07.2021 14:14 Ответить
Верущка конечно оправдывает свою фамилию. Образцовая хабалка.
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08.07.2021 14:15 Ответить
Чорнорота жаба проти підлої гадюки...
Сміх та й гріх!😆
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08.07.2021 14:17 Ответить
Верещук такая паскуда, она общаться не умеет, ее стиль общения наглость и довести человека до нервного срыва, а потом же его и выставить дебилом.
Ну а Шуфричу можно и просто так, ради профилактики ******** )))
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08.07.2021 14:23 Ответить
Не можно, а НУЖНО! РЕГУЛЯРНО!
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08.07.2021 15:48 Ответить
И делать это надо регулярно, для профилактики.
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13.10.2021 16:15 Ответить
давня народна прикмета: якщо патріоти не б'ють шуфрича, то його починають бити "слуги" та ватніки
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08.07.2021 14:26 Ответить
Зачепив.Видно,й в школі обзивали,типу," щучка-верещучка".
(Й вона справді часто починає верещати,як і її чорнороті служки-колєжанки.)
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08.07.2021 14:30 Ответить
Зачем вот это говорить?Хочешь ударить-вставай подходи и бей.А то какой-то вялый жабогадюкинг получается.
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08.07.2021 14:41 Ответить
отправьте шухрича в Одесу
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08.07.2021 14:42 Ответить
Там ща нет места для блефующего популиста - гундяевские сатанатовцы устроили крестную ходую.
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08.07.2021 15:10 Ответить
За одного битого двох небитих дають . А Шуфрича свого часу "прописали " знатньо ..)
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08.07.2021 14:59 Ответить
ОПЗЖ-СН... Как это предсказуемо (о крысах в банке).
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08.07.2021 15:08 Ответить
Билеты на шоу будут продаваться?
А трансляцию на Ютубе проведут?
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08.07.2021 15:15 Ответить
вот невидаль, быдлота повздорила в прямом эфире на ватном канале
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08.07.2021 15:16 Ответить
ВІРОГІДНО, ДО ЦИХ ГАНЕБНИХ ПОДІЙ ПРИЧЕТНИЙ НАГРЕБНИЙ Б., ЕКС-ПОПКОВНИК КГБ/СБУ, ЕКС-КОМУНІСТ, ЩО ЗАРАЗ СКОЛОТИВ БАНДУ ІЗ КРИМІНАЛЬНИКОМ НАУМОВИМ, БОКСЕРОМ БУРДОЮ ТА ЩЕ ОДНИМ ІНОРФМАТОРОМ МВС В ВОЛОНТЕРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВЛАСЮКОМ - ТА АКТИВНО ЗАЙМАЄТЬСЯ "КВАРТИРНИМ КОНФІСКАТОМ" (ШАХРАЙСТВО, ВИМАГАННЯ, ТОРТУРИ ТА ІН. З МЕТОЮ ОВОЛОДІННЯ НЕРУХОМІСТЮ ПОТЕРПІЛОГО).
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08.07.2021 15:37 Ответить
"Слуга народу" Верещук пригрозила Шуфричу, який дражнив її через прізвище: Ще раз так зробите - підійду і дам в зуби - Цензор.НЕТ 601
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08.07.2021 15:44 Ответить
В зубы даст, или в рот возьмет, КАКАЯРАЗНИЦА! А шухрыча давненько не киздохали, непорядок!
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08.07.2021 15:52 Ответить
Яке їхало, таке здибало...
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08.07.2021 15:59 Ответить
Ну-у-у,налякала! А що отому шурфу-підх....пуйлу,вперше отримувати по зубах,чи що.Йому скоро самі пуцька із луцькою медалю дадуть із бульби! Підбиті моргала,пірвані сорочки,обляпана зеленкою мармиза-ось далеко не повний перелік "подарунків" від українців підх...пуйлу за його подвиги у царині просування " руцькава міра" в Україну.Але пуцька-луцька цінять,та кщо не журись,жук колорадський,картопляна медаля тобі пуцько-луцькофюрерська гарантована!
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08.07.2021 16:07 Ответить
мери в попинс против нестора метиоризма
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08.07.2021 16:19 Ответить
Оба непопулярны в народе... Шуфрич Путлеровская подстилка и дама в команде Зе..... К сожалению оба вызывают отвращение.. но Шуфричу по грызлу по любому следует дать - не ошибешься!!!!
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08.07.2021 16:37 Ответить
Двое из ларца одинаковых с лица
https://www.youtube.com/watch?v=-N6a207wbsY https://www.youtube.com/watch?v=-N6a207wbsY
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08.07.2021 17:06 Ответить
Тримайте мене п'ятеро, бо зараз дам в зуби чи візьму в зуби
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08.07.2021 17:08 Ответить
це два манкурти і украінофоби
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08.07.2021 20:31 Ответить
"Слуга народу" Верещук пригрозила Шуфричу, який дражнив її через прізвище: Ще раз так зробите - підійду і дам в зуби - Цензор.НЕТ 940
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09.07.2021 00:41 Ответить
Вот это даже интересно, что эта курица, может дать ему в зубы? А вдруг он это возьмёт да и откусит у неё?
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13.10.2021 16:25 Ответить
 
 