"Слуга народа" Верещук пригрозила Шуфричу, дразнившему ее из-за фамилии: Еще раз так сделаете - подойду и дам в зубы. ВИДЕО
После ссоры с народным депутатом ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире телеканала Украина 24 "слуга народа" Ирина Верещук пригрозила ему "дать в зубы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Верещук в соцсети Фейсбук.
Отметим, что ходе ток-шоу Шуфрич попросил Верещук "не верещать".
"У вас очень красивая фамилия, но не надо верещать, когда я говорю", - обратился Шуфрич к нардепу от "Слуги народа".
"Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. Он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять", - заявила Верещук.
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Верещучку нам еще терпеть долго,это будет вторая косатая,
Муд...к и Муд...чка! Пардон, Вор и Воровка! И снова пардон! Впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА!
Сміх та й гріх!😆
Ну а Шуфричу можно и просто так, ради профилактики ******** )))
(Й вона справді часто починає верещати,як і її чорнороті служки-колєжанки.)
А трансляцию на Ютубе проведут?
https://www.youtube.com/watch?v=-N6a207wbsY https://www.youtube.com/watch?v=-N6a207wbsY