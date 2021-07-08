"Слуга народа" Верещук пригрозила Шуфричу, дразнившему ее из-за фамилии: Еще раз так сделаете - подойду и дам в зубы. ВИДЕО

После ссоры с народным депутатом ОПЗЖ Нестором Шуфричем в прямом эфире телеканала Украина 24 "слуга народа" Ирина Верещук пригрозила ему "дать в зубы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Верещук в соцсети Фейсбук.

Отметим, что ходе ток-шоу Шуфрич попросил Верещук "не верещать".

"У вас очень красивая фамилия, но не надо верещать, когда я говорю", - обратился Шуфрич к нардепу от "Слуги народа".

"Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. Он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять", - заявила Верещук.

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