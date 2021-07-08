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Брифинг испанского премьера и литовского президента на авиабазе Шауляй прервали из-за экстренного вылета для перехвата двух российских Су-24. ВИДЕО

Брифинг премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Наудеды на литовской авиабазе Шяуляй прервали из-за экстренного вылета истребителей для перехвата двух российских Су-24.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас

Брифинг испанского премьера и литовского президента на авиабазе Шауляй прервали из-за экстренного вылета для перехвата двух российских Су-24 01

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксирован момент вынужденной паузы в пресс-конференции, которая проходила в одном из ангаров авиабазы Шяуляй.

На записи видно, что военные внезапно начинают подготовку к вылету самолета, перед которым выступали испанский премьер и литовский президент.

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ВВС (259) Испания (868) Литва (2475) россия (95683) самолет (3601)


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Топ комментарии
+15
Брудні свині російські пруться навкруги де їх не запрошують
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08.07.2021 16:26
+14
та не бздите - путлер сам бздит ...
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08.07.2021 16:17
+13
от этой падали и так смрад... так оно еще и бздит
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08.07.2021 16:20
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та не бздите - путлер сам бздит ...
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08.07.2021 16:17 Ответить
от этой падали и так смрад... так оно еще и бздит
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08.07.2021 16:20 Ответить
Старческий поток...
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08.07.2021 16:38 Ответить
...ботоксний...
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08.07.2021 18:26 Ответить
Брудні свині російські пруться навкруги де їх не запрошують
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08.07.2021 16:26 Ответить
з тих часів, як пєтро-перший прорубав кацапам вікно в Європу - от вони і лізуть
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08.07.2021 16:28 Ответить
Що цікаво: на цьому брифінгу були присутні,як європейькі,так і американскі державні високопосадовці,був там і наш президент.! Отже паРаша в черговий раз обісралась,показавши усьому світові свій "миролюбний" характер. Що на оцеє випендрювання вати тепер збрешуть товариш пуйло унд г-н лошадь?
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08.07.2021 19:02 Ответить
а хто ваш президент?
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08.07.2021 21:58 Ответить
Короче, кацапы в очередной раз решили посмотреть на нормальные самолёты!
Свой авиахлам их уже задрал!
Интересно, а у них до сих пор навигатор изолентой прикручен к приборной панели ?
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08.07.2021 16:29 Ответить
Звісно... Міг би й не запитувати...
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08.07.2021 16:44 Ответить
..не знаю, какой навигатор там у них прикручен, но унитаз с украинского корабля у кацапов уже есть и у "народа-победителя" он без дела не простаивает..
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08.07.2021 16:40 Ответить
Та зараз "прастаіваєт", ти ж бачиш,як у них пукани рве.
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08.07.2021 20:54 Ответить
догнать хоть кацапа успели, чи как обычно...
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08.07.2021 16:50 Ответить
озабоченість раз, озабоченість два, озабоченість три, договором про мир жопу підітри.
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08.07.2021 17:22 Ответить
А надо было прессуху проводить не в ангаре с боевым самолётом, а как Зе на фоне частей фюзеляжа и рассказывать о грандиозных планах авиапрома. И тогда бы никакой враг не помешал!
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08.07.2021 17:24 Ответить
СТАРАЯ ПРОСТИТУТКА РОССИЯ ПРОСИТСЯ ОПЯТЬ !)
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08.07.2021 17:27 Ответить
Самолет один на всей авиабазе ?
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08.07.2021 18:19 Ответить
Один на все НАТО
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08.07.2021 20:38 Ответить
в твоем колхозе и такого нет...
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09.07.2021 18:03 Ответить
в такому випадку непогано діяв ердоган- бац і роги в землю
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08.07.2021 20:57 Ответить
Зачем их перехватывать, Эрдоган пустил ракету и забыл о русских самолётах, даже близко не появляются.
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09.07.2021 01:28 Ответить
 
 