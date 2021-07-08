Брифинг испанского премьера и литовского президента на авиабазе Шауляй прервали из-за экстренного вылета для перехвата двух российских Су-24. ВИДЕО

Брифинг премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Наудеды на литовской авиабазе Шяуляй прервали из-за экстренного вылета истребителей для перехвата двух российских Су-24.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас

В соцсетях опубликовано видео, на котором зафиксирован момент вынужденной паузы в пресс-конференции, которая проходила в одном из ангаров авиабазы Шяуляй.

На записи видно, что военные внезапно начинают подготовку к вылету самолета, перед которым выступали испанский премьер и литовский президент.

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