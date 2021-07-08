Депутат Киевсовета Михайлова опубликовала видео оплаты услуг участников митинга против сноса МАФОв. ВИДЕО
Депутат Киевсовета от "Голоса" Алина Михайлова обнародовала видео, где зафиксировано подкуп участников митинга "предпринимателей", которые протестовали против сноса МАФов под КГГА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.
"Честные люди. Честные люди за свои деньги. Я бы именно так назвала сегодняшний митинг возле Киевсовета. Вы хотели доказательств? Вот они, специально для крикунов, которые весь день прыгали мне "в лицо", хорошо зафиксированы", - написала она на своей странице в Фейсбук.
Михайлова отметила, что "протестующие" получили от организаторов деньги за то, чтобы создать видимость несогласия со сносом МАФов в столице.
"Протестовали люди против проекта решения по МАФам, который сегодня не включили в повестку дня сессии. Прямая демократия "в деле". Когда-то мы придем все же к сознательному гражданскому обществу. Но не сегодня", - возмутилась депутат от "Голоса".
Напомним, накануне Михайлова опубликовала отрывки разговоров участников митинга, из которых следовало, что они получат по 250 гривен за участие.
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Хотя денег у них мало, не хватает видимо занести куда надо, чтобы не трогали, Виталькины замы такую мелочь не берут.
Надо будет етому гомосексуалисту ето видео показать.
Перед тем как оно канет в небьітие
номических отношений - не ******** ты ******* другие....