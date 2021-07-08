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Депутат Киевсовета Михайлова опубликовала видео оплаты услуг участников митинга против сноса МАФОв. ВИДЕО

Депутат Киевсовета от "Голоса" Алина Михайлова обнародовала видео, где зафиксировано подкуп участников митинга "предпринимателей", которые протестовали против сноса МАФов под КГГА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"Честные люди. Честные люди за свои деньги. Я бы именно так назвала сегодняшний митинг возле Киевсовета. Вы хотели доказательств? Вот они, специально для крикунов, которые весь день прыгали мне "в лицо", хорошо зафиксированы", - написала она на своей странице в Фейсбук.

Михайлова отметила, что "протестующие" получили от организаторов деньги за то, чтобы создать видимость несогласия со сносом МАФов в столице.

"Протестовали люди против проекта решения по МАФам, который сегодня не включили в повестку дня сессии. Прямая демократия "в деле". Когда-то мы придем все же к сознательному гражданскому обществу. Но не сегодня", - возмутилась депутат от "Голоса".

Напомним, накануне Михайлова опубликовала отрывки разговоров участников митинга, из которых следовало, что они получат по 250 гривен за участие.

Автор: 

КГГА (2984) подкуп (600) МАФы (141) Голос партия (499)


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Праця смєтунів,як будь-яка праця,має бути оплачена !!!)))
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08.07.2021 20:05 Ответить
Депутат Киевсовета Михайлова опубликовала видео оплаты услуг участников митинга против сноса МАФОв - Цензор.НЕТ 5306
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08.07.2021 20:07 Ответить
а то ютуб блогер митинги снимает))
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08.07.2021 20:19 Ответить
все митинги каждый день проплаченные а вы не знали..это же смешно и наивным надо быть чтобв это верить))
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08.07.2021 20:20 Ответить
Киев из-за МАФов и стихийки превратился в огромный базар.
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08.07.2021 20:27 Ответить
повнюстю підтримаю знести усі МАПи і розігнати торгівлю в переходах!
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08.07.2021 20:46 Ответить
У бизнесменов есть деньги, почему они не могут массовку нанять?
Хотя денег у них мало, не хватает видимо занести куда надо, чтобы не трогали, Виталькины замы такую мелочь не берут.
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08.07.2021 20:28 Ответить
Интересно, а ублюдок Кулик там засветился?
Надо будет етому гомосексуалисту ето видео показать.
Перед тем как оно канет в небьітие
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08.07.2021 20:37 Ответить
ну шо за митинг без бояна??? принцип прост работает на всех уровнях общественно-политэко
номических отношений - не ******** ты ******* другие....
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09.07.2021 13:42 Ответить
 
 