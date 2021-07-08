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Бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ. ВИДЕО

Депутат выезжал с парковки и повредил двигавшийся по главной дороге автомобиль, а после попытался сбежать с места происшествия.

Об этом пишет местное издание "Варта ", информирует Цензор.НЕТ.

СМИ ссылается на пользователя Фейсбука Всеволода Боровца, который якобы пострадал в ДТП и сообщил о нем на своей странице. В публичном доступе на странице Боровца сообщений о ДТП нет.

По данным "Варты", ДТП произошло на площади Мицкевича в центре Львова. Юрченко на автомобиле Mustang выезжал задним ходом и въехал в автомобиль Volkswagen Jetta. А когда его водитель попытался снять происходящее на видео - выбил у него из рук и отобрал смартфон.

"У народного избранника тестом подтверждено наркотическое опьянение", - утверждает "Варта".

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В YouTube опубликовано видео, на котором водитель выходит из автомобиля Mustang и выбивает из рук снимающего его мужчины телефон. Водитель в темных очках виден на съемке в течении 1 секунды.

Бывший слуга народа Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ 01
Бывший слуга народа Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ 02
Бывший слуга народа Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ 03

Автор: 

ДТП (7679) Львов (4589) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+105
Бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 64
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08.07.2021 23:46
+54
Теперь понятно по каким критериям берут в свиньи урода...
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08.07.2021 23:49
+49
Бывших ,,слуг народа,,не бывает как и бывших ментов.Если говнюком родился то и говнюком подохнеш.
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08.07.2021 23:47
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Побачишь наркомана, жени як таракана!
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09.07.2021 08:23 Ответить
так це не гріх
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09.07.2021 08:26 Ответить
Пля Та , як зарядити тому *недоторканому * в рило ..
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09.07.2021 08:39 Ответить
какой поп такой и приход, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат собрал во круг себя самые "достойные" Отбросы!!!!
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09.07.2021 08:43 Ответить
Сейчас опять проведут "служебное расследование" и выгонят полицейского, который протокол составлял.
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09.07.2021 09:21 Ответить
Колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6723
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09.07.2021 09:26 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3628489.html Не було б свиней при владному кориті, якби не барани при виборчих урнах...

Який цікавий ланцюжок: друг дитинства ЗЄлі, Ваня Бакланов, конфіскує в Одесі кокаїн - і тут же Вовочка зі скаженими очима ліпить х..йню - далі депутанів "слуг урода" ловлять в ДТП під кайфом...
Так їм в конвертах не тільки баксами доплачують, а ще й кокаїном?
Н.Вдовенко

Колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1439

І.Чернобаєв
Рік тому, ЗЕлена гнида клялася, що депутат «слуг урода» Юрченко сяде в тюрму.
Ага, щазз. Вовочка бреше частіше, ніж дихає.
Ніхто не сів у каталажку, звісно.

І ось - новий вихід того самого Юрченка.
Сьогодні у Львові це йохане бидло, нюхнувши наркоти, розбило машину іншій людині, ще й з кулаками накинувся.
https://1news.com.ua/ipol/u-lvovi-narodnyj-deputat-vid-slugy-narodu-skoyiv-dtp-u-stani-narkotychnogo-sp-yaninnya-video.html?fbclid=IwAR30QcE45Shx4sntZcEFyPFyQltzgKsOhsVnrB_aEMS5W71DH-eKM0PBAqs ПОСИЛАННЯ
«Новиє ліца», «несистемні політики», «просто порядочниє люді»…
Що ж, яка головка (ЗЄля) - такі у нього і депутати.

Я думаю, треба нагадати, що Юрченко - це те саме бидло, яке у 2009 році крало в магазинах пиво:
Колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 938

В яке рило з списку фракції "слуг урода" не тикни - потрапиш або в гвалтівника неповнолітніх Іванісова, крадія пива Юрченка, "продай собаку" Брагара (https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3623214.html який три дні назад ТЕЖ ПІД НАРКОТОЮ їздив на авто ), "корабельних сосен" Ара-ха-хамію і Корнієнка, "анал-табу" Яременка, і т.д, і т.п..
І вони ж не з Марса прилетіли, не з Мельмака, не з Менбара.
Цих гнид вибрав "простий нарід" - за своїм образом і подобою.
Не було б свиней при владному кориті, якби не барани при виборчих урнах...
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09.07.2021 09:59 Ответить
а глаза какие честные. Широко открытые.
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09.07.2021 12:08 Ответить
Этот нарколыга выглядит на 45
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09.07.2021 10:15 Ответить
полубоги - слуги боха-янелоха совсем зажрались...до края!
неужели они верят что этот беспредел вечен? они уверены что бессмертны ???
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09.07.2021 10:31 Ответить
А там інших і не було ! Таку шантрапу назбирали - навіть риги відпочивають ! Який ze начальник , такі й підлеглі . Як можуть з нами співробітничати інші країни ? Там же теж все бачать ! Ви б дали позику або вели б бізнес з наркоманами та ідіотами ? Вважаю , що ще коректно їх назвав .
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09.07.2021 14:13 Ответить
Поки таким уродам не почнуть палити їх "мустанги" на місці, нічого не зміниться. Незворотність покарання і Закон діє лише для простого дядька з села. На жаль....
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09.07.2021 10:47 Ответить
З "приходом" вас, пане Юрченко, що "вштирило" по дорослому?
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09.07.2021 11:21 Ответить
А какая разница
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09.07.2021 11:46 Ответить
Все з ними було зрозуміло зразу після "здачі аналізів" у Пальчевського.
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09.07.2021 11:47 Ответить
😀😃😄
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09.07.2021 15:07 Ответить
"Слуг народа" пора переименовывать в "Слуг притона". Так победим!
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09.07.2021 12:09 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1413220698047270913 13 ч

как оказалось в партии "Слуга народа" столько наркоманов, что если кто-то из них вляпается в очередной раз и объявят, что он выпил алкоголь, я не поверю.
Вовик их что, по спискам общих дилеров отбирал?

https://twitter.com/ganimed31

https://twitter.com/ganimed31 Гамількар Барка 25% https://twitter.com/ganimed31 @ganimed31

Нет. Там кастинг был по типу дури. Кто с драпом - долой. Меты и грыч - тоже. Только кокс.
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09.07.2021 12:34 Ответить
Колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5093
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09.07.2021 13:34 Ответить
Ні , не тільки - там є один , особисто знаю , з мєнтовки погнали і в батька в офісі з сейфа гроші вкрав .
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09.07.2021 15:09 Ответить
От шобла зібралася - то пиво вкраде, то під кайфом за кермом
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09.07.2021 12:57 Ответить
шо та Аннушки маслице разливать участили..... ну правда пока по мелочи....
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09.07.2021 13:31 Ответить
НАБУ завершило расследование по делу о взятке нардепу Юрченко 04.03.21. Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму 17.09.20./ Ранее: Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова . "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове./ Ложь, насилие и грабёж украинцев кодланом Коломойского. Как сто лет назад кодланом где то Бланка.
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09.07.2021 15:58 Ответить
А наркоман Юрченко имеет доступ к гостайне? За какую дозу он снабжает ФСБ нашими секретами? Надо требовать от СБУ тщательной проверки контактов Юрченко со спецслужбами паРаши, надо допросить его с применением силы и членовредительства.... Я должен быть спокоен, что секреты не утекают....
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09.07.2021 17:29 Ответить
Потребовал? Что ответили?
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13.07.2021 13:26 Ответить
Слуга народу = Моральне дно
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09.07.2021 20:15 Ответить
почему жтого дрыща не забили на месте при нападении на человека?
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10.07.2021 18:02 Ответить
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