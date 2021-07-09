Лерос - Зеленскому о ДТП с бывшим "слугой народа" Юрченко: "Ты покрываешь этих уродов, но скоро над твоим кодлом может произойти самосуд". ВИДЕО+ФОТО

Нардеп Гео Лерос напомнил президенту Владимиру Зеленскому о его обещании посадить в тюрьму бывшего "слугу народа" Александра Юрченко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал исключенный из фракции "СН" нардеп Гео Лерос, комментирую ДТП с нардепом Александром Юрченко, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский, ты же обещал посадить Юрченко за то, что он с его хозяином Холодовым требовал взятку за законопроект по отходам! Сегодня Юрченко на своем незадекларированном Мустанге едва не убил людей, находясь под кайфом, влетел в Фольксваген во Львове. После аварии он пытался бежать, его задержали местные. В его крови были найдены тяжелые наркотики, смотрите фото в посте. Это так они с Тищенко форумы проводят? Ты покрываешь этих уродов, но скоро над твоим кодлом может произойти самосуд!" - заявил Лерос.

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"Я напомню, что председатель твоего офиса - главный коррупционер страны, а его кум торговал героином, я это доказал документально. Другой член вашей банды господин Холодов занимается рейдерством, а его раб Юрченко не несет ответственности за совершение коррупционных преступлений и под кайфом давит людей своим спортивным авто, потому что чувствует безнаказанность. Напомню, полгода назад НАБУ зафиксировало и обнародовало видео, где Юрченко требовал, а затем получил взятку, но спокойно находится на свободе, потому что голосует за любые ваши прихоти. Это все происходит из-за того, что все видят, как президент плюет на законы! Ты х€рово закончишь, Владимир Александрович! Тебе тоже было бы хорошо сдать наконец-то тест на наркотики, потому адекватности в тебе очень мало", - резюмировал Лерос.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове.





Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Александра Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды. Антикоррупционный суд отправил его под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога. В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату "Слуги народа" Александру Юрченко. В тот же день он вышел из фракции СН.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен. Позже Высший антикоррупционный суда принял решение снять электронный браслет с подозреваемого в коррупции народного депутата Александра Юрченко.