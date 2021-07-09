С погибшим на Донбассе офицером 93-й ОМБр Богданом Бродовским простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Вчера, 8 июля, в Днепропетровской области состоялась церемония прощания с Богданом Витальевичем Бродовским, 17.04.1984 года рождения, уроженцем города Гайсин Винницкой области, жителем села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области, майором, заместителем начальника тыла логистики 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 5 июля на Приазовском направлении в Донецкой области в результате взрывного ранения, несовместимого с жизнью, полученного во время обстрела позиций ВСУ российскими войсками.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 93-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 8 июля, в Днепропетровской области простились с погибшим на фронте заместителем начальника тыла логистики 93-й бригады "Холодный Яр" майором Богданом Бродовским.

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В машину, в которой ехали армейцы, враг попал управляемой противотанковой ракетой. 37-летний Богдан Бродовский погиб на месте, еще трое военных были ранены.

Церемония прощания с погибшим состоялась в воинской части. Похоронили офицера на кладбище села Вольное, там военнослужащий проживал с семьей: с женой воспитывал четверых детей. Самому младшему сыну еще не исполнилось года.

"Это мой пример был всегда по жизни, я всегда хотел стать таким, как он. Перед поездкой, честно вам сказать, он как чувствовал. Он меня попросил, я сам в Киеве живу, он меня попросил: "Останься с мамой". Не вернулся он больше", - говорит старший сын военнослужащего Виталий Бродовский", - говорится в сообщении.

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У Героя остались жена и четверо детей.