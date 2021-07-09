14-летний велосипедист погиб во время переезда через аварийный мост на Ривненщине. ВИДЕО

В селе Чудель Сарненского района Ривненской области 14-летний мальчик погиб после того, как упал с велосипеда, проезжая по аварийному мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает TVRivne1.

На мост через реку Случь местные жители жаловались давно. Конструкции моста лежат неровно и "гуляют" под ногами. Некоторые плиты выпирают, создавая опасность для проходящих.

Подросток скончался, ударившись о металлическую конструкцию. Мальчик умер в карете скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".

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