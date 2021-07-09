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14-летний велосипедист погиб во время переезда через аварийный мост на Ривненщине. ВИДЕО

В селе Чудель Сарненского района Ривненской области 14-летний мальчик погиб после того, как упал с велосипеда, проезжая по аварийному мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает TVRivne1.

На мост через реку Случь местные жители жаловались давно. Конструкции моста лежат неровно и "гуляют" под ногами. Некоторые плиты выпирают, создавая опасность для проходящих.

Подросток скончался, ударившись о металлическую конструкцию. Мальчик умер в карете скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами

велосипед (129) дети (6523) несчастный_случай (314) Ровенская область (1238)


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Топ комментарии
+6
так, це вбивство, є винні, котрі очевидно не раз крали гроші, виділені на ремонт, або їх не виділяли..., вони і повинні відповідати, і ось коли прийде час і вони будуть відповідати, ось тоді, напевне, і вирішиться питання про наш вступ до ЕС
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09.07.2021 11:30
+5
ну видно ж шо переправа аварийная ну какого не слезть с велосипеда и не перейти опасный мост... и такая же куйня на пешеходных переходах...
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09.07.2021 11:50
+3
Казалось бы причем тут коррупция. Все что должно было быть отремонтировано, модернизировано и т.д. осело в карманах зеленых ган..ов. Бараны и дальше не пойму, а причем тут ЗЕ
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09.07.2021 11:44
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так, це вбивство, є винні, котрі очевидно не раз крали гроші, виділені на ремонт, або їх не виділяли..., вони і повинні відповідати, і ось коли прийде час і вони будуть відповідати, ось тоді, напевне, і вирішиться питання про наш вступ до ЕС
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09.07.2021 11:30 Ответить
это временный мост? или...как бы нет ?
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09.07.2021 11:33 Ответить
главное что б был мост луганский - по нему падлы-кормильцы в поисках пенсий снуют...
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09.07.2021 14:36 Ответить
мало того...еще и лавку скоммуниздили )))
https://youtu.be/lT9Q8CkjAhs

14-річний велосипедист загинув під час переїзду через аварійний міст на Рівненщині - Цензор.НЕТ 3371

...
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09.07.2021 14:52 Ответить
Да какая разница, временный, не временный, - ребёнок погиб.
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15.12.2021 20:58 Ответить
ребенок погиб - это непоправимое горе...
временный или постоянный мост в таком состоянии - это поправимое безобразие (за него кто-то должен отвечать)...
ребенка не вернуть... но предотвратить другие прецеденты наверное стоит...
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15.12.2021 21:10 Ответить
Казалось бы причем тут коррупция. Все что должно было быть отремонтировано, модернизировано и т.д. осело в карманах зеленых ган..ов. Бараны и дальше не пойму, а причем тут ЗЕ
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09.07.2021 11:44 Ответить
Бараны и дальше не пойму, а причем тут ПОП.
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09.07.2021 12:05 Ответить
ну видно ж шо переправа аварийная ну какого не слезть с велосипеда и не перейти опасный мост... и такая же куйня на пешеходных переходах...
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09.07.2021 11:50 Ответить
У нас очень низкая культура безопасности водителей двухколесного транспорта. Велошлем считается уделом додиков и лохов. Ночью все ездят без огней. 99 % ездунов старше 55 лет садятся за руль навеселе.
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09.07.2021 13:36 Ответить
велике будивництво в действии...
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09.07.2021 14:22 Ответить
 
 