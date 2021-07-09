Делегация запрещенного в РФ Талибан провела пресс-конференцию в Москве: Обещают не нападать на соседние страны. ВИДЕО

Представители запрещенного в России террористического движения Талибан провели пресс-конференцию в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал "Расстрига", информирует Цензор.НЕТ.

"В Россию прилетела делегация признанного террористическим и запрещенного в России движения Талибан. Визит проходит на фоне усилившегося натиска талибов на правительственные силы в Афганистане после ухода из страны американских военных. Многие районы уже перешли под контроль Талибана, там боевики устанавливают свои порядки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что талибы уже наказывают женщин, вышедших из дома без сопровождения мужчин.

Кроме того, сообщается, что на этой неделе афганские военные перешли границу с Таджикистаном, чтобы спастись от наступления талибов.

В то же время, сегодня представители Талибана дали пресс-конференцию в Москве. Они пообещали не нападать на соседние страны.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября. После этого в Афганистане выросло напряжение.

Позже в Талибане утверждали, что уже контролируют 80% территории Афганистана.

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