Для больниц в районе проведения ООС прибыл гуманитарный груз из Франции на 3 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток", из Франции в Краматорск в очередной раз прибыл автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения стоимостью свыше 3 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

По словам основателя инициативы "Помощь Восток", командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз предназначен для учреждений здравоохранения, расположенных в районе проведения операции Объединенных сил.

"Помощь получат городские и детские больницы Краматорска, Мариупольский военный госпиталь и больница города Торецк", - сообщил Наев.

Вместе с тем он добавил, что для нужд медицинских учреждений поступили 84 многофункциональные кровати. Это высокоспециализированные кровати для реанимационных и хирургических отделений, специализированные кровати с магнитной защитой для людей с проблемами ориентации в пространстве, ортопедические матрасы и медицинские расходники.

"Предварительное изучение существующих проблем больниц и госпиталей, подбор и доставка в учреждения необходимого оборудования - является характерной чертой нашей стратегической инициативы", - подчеркнул командующий.

Напомним, что Наев начал гуманитарную инициативу "Помощь Восток" в апреле 2018 года. В 2019 году ее проведение одобрил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

На сегодняшний день партнерами гуманитарного проекта является Ассоциация "Медицинская и Благотворительная Помощь Франция - Украина (руководитель Диана Дольс), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко и ООО "Санагро Украины" (директор Александр Скрипка).



Фото: Командование объединенных сил ВС Украины