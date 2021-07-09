Генпрокуратура засекретила решения судов по делу финансовой пирамиды B2B. Организатор лохотрона Гонта на свободе, - СМИ. ВИДЕО

Магазины финансовой пирамиды B2B возобновили свою работу, а организатор лохотрона Николай Гонта находится на свободе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете проекта BIHUS info. Более того, по данным журналистов, Гонта развивает еще один подобный проект под названием Cancri, который позиционируется в соцсетях как ювелирный дом в Стамбуле.

"Через год после предъявления резонансных обвинений у Гонты и его родных все в порядке. Но как так случилось? Почему он не под аресатом или залогом?.. Почему и как Гонте и его окружению удалось так ослабить меры пресечения?.. Ответы на эти вопросы можно было бы найти, если бы судьи опубликовали решения по этому поводу. Но судьи Печерского суда свои решения не опубликовали. Они должны быть опубликованы, но их нет. Более того, из судебного реестра исчезли некоторые ранее опубликованные решения о аресте имущества и мере пресечения. Случилось это по решению Офиса Генпрокурора - там вдруг решили засекретить эти решения. Случилось это в июне 2021 года", - говорится в сюжете.

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