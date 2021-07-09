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Генпрокуратура засекретила решения судов по делу финансовой пирамиды B2B. Организатор лохотрона Гонта на свободе, - СМИ. ВИДЕО

Магазины финансовой пирамиды B2B возобновили свою работу, а организатор лохотрона Николай Гонта находится на свободе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете проекта BIHUS info. Более того, по данным журналистов, Гонта развивает еще один подобный проект под названием Cancri, который позиционируется в соцсетях как ювелирный дом в Стамбуле. 

"Через год после предъявления резонансных обвинений у Гонты и его родных все в порядке. Но как так случилось? Почему он не под аресатом или залогом?.. Почему и как Гонте и его окружению удалось так ослабить меры пресечения?.. Ответы на эти вопросы можно было бы найти, если бы судьи опубликовали решения по этому поводу. Но судьи Печерского суда свои решения не опубликовали. Они должны быть опубликованы, но их нет. Более того, из судебного реестра исчезли некоторые ранее опубликованные решения о аресте имущества и мере пресечения. Случилось это по решению Офиса Генпрокурора - там вдруг решили засекретить эти решения. Случилось это в июне 2021 года", - говорится в сюжете.

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Автор: 

афера (249) ГПУ (9590) драгоценности (10)


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Топ комментарии
+15
" СкажитЄ кАнкретно, пАчІмУ ми не в НАТА?"
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09.07.2021 13:14
+12
Сейчас вообще золотое время для мошенников и лохотронщиков ! Мусарам все это до спины , так пощипают немного и отойдут , суды коррумпированны еще больше стали ! Так что покручу , поверчу , вас запутать захочу......
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09.07.2021 13:12
+12
… когда страной управляет клоун-наркоман на цепи узавхоза с карманными прокурорами, СБУ и судами
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09.07.2021 13:13
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Коллеге по ремеслу этого гонты чепушиле нечего бояться со своим мммским прошлым. Пусть только в печерский "суд" заглянет. Заодно и террористическую деятельность спишут. Для наших "судов" принципиальна лишь сумма.
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09.07.2021 13:11 Ответить
Сейчас вообще золотое время для мошенников и лохотронщиков ! Мусарам все это до спины , так пощипают немного и отойдут , суды коррумпированны еще больше стали ! Так что покручу , поверчу , вас запутать захочу......
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09.07.2021 13:12 Ответить
Это золотое время было, есть сейчас и будет в дальнейшем. Не зависит от того кто у власти. Ну как могут взрослые люди вестись на пирамиды, звонки от мошенников и тд и тп? Ну это жопа просто, особенно в наше информационное время.
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09.07.2021 13:40 Ответить
В очередь стоят чтобы их обманули.
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09.07.2021 14:52 Ответить
… когда страной управляет клоун-наркоман на цепи узавхоза с карманными прокурорами, СБУ и судами
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09.07.2021 13:13 Ответить
" СкажитЄ кАнкретно, пАчІмУ ми не в НАТА?"
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09.07.2021 13:14 Ответить
Генпрокуратура засекретила решения судов по делу финансовой пирамиды B2B. Организатор лохотрона Гонта на свободе, - СМИ - Цензор.НЕТ 4464
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09.07.2021 13:14 Ответить
Разумков?)
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09.07.2021 13:14 Ответить
патаму шо падєлілісь!
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09.07.2021 13:24 Ответить
Сакральный наш зеленый луч
ЗЕ - лидЕр **********!
Заведем еще долги

Мы с Китаем в частности.
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09.07.2021 13:39 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

Китайская пресса не скрывает удовлетворения от подписания «прагматичной сделки между правительствами КНР и Украины». В интервью Global Times президент Исследовательского института современной китайско-российской региональной экономики Сунь Куй заявил: «Если Киев сможет осознать ситуацию и избавиться от зависимости страны от Запада, перспективы китайско-украинского сотрудничества будут хорошими». На шарже Зеленский в моторке с надписью «Украина» отплывает от корабля с надписью «антикитайский лагерь». На парусе надпись «права человека»
.Генпрокуратура засекретила рішення судів у справі фінансової піраміди B2B. Організатор лохотрону Гонта на свободі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3735
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09.07.2021 14:48 Ответить
Когда презедент страны - клоун, то и судебное решение можно засекретить под чутким руководством чисто своего прокурора.
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09.07.2021 13:45 Ответить
А нічого дивного і не сталось. Гроші,як всім відомо, не пахнуть.
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09.07.2021 14:28 Ответить
а B2B Jewelry вже є навіть у Wiki !!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/B2B_Jewelry B2B Jewelry
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09.07.2021 16:03 Ответить
пані огпу може "засєкрєтіть" виключно свої приватні справи.
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09.07.2021 16:10 Ответить
Алгоритм работы судов:
- Подсудимый, ваше последнее слово?
- 3 миллиона!
- Вы признаете себя виновным?
- Нет!
- На нет и суда нет.
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09.07.2021 16:46 Ответить
- Подсудимый, ваше последнее слово?
- 3 миллиона, и ни копейки больше!
- Суд удаляется на совещание...
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09.07.2021 17:37 Ответить
Не те щоб раніше такого не було, з Насіровим, наприклад, чи з Альперіним.
Але теперішні теж нічим не гребують.
Без зовнішнього управління якогось британського суду, мабуть, ніяк.
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09.07.2021 17:46 Ответить
Ну так не безплатно ж! С занєсєнієм!
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09.07.2021 19:14 Ответить
Магазини працюють, гроші виплачують в чому проблема, що їх не закрили і не послали інвесторів лісом?
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09.07.2021 21:35 Ответить
мєнти ввійшли в долю і тепер лохотрон можна вже продовжувати без всяких ризиків і страхів
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10.07.2021 05:31 Ответить
Хто ж його посадить, коли він видурив в людей 200 млн грн? З такими грошима в Україні в тюрму не сядеш.
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10.07.2021 11:45 Ответить
все правильно, ермак ермака видит издалека, посоны встретились, перетерли и решили что вместе стричь лохов пушистых гораздо эффективнее
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10.07.2021 15:56 Ответить
Щось, у мене склалося таке враження, що керівництво В2В, зокрема, той Гонта у партію Слуг народа вступив.
У В2В своя піраміда на ювелірці, у Зелених - своя на "Великому будівництві" та ін. Споріднені душі, і, напевно, Гонта зелених іще і консультує
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11.07.2021 11:08 Ответить
Бабло рулить......
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11.07.2021 11:28 Ответить
Теперь мы все презе.... рвативы
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11.07.2021 11:49 Ответить
Зеля в доле
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11.07.2021 13:35 Ответить
 
 