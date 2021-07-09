Проект "Без цензуры": Как научить Меладзе и других гастролеров, чей Крым? ВИДЕО
Как правильно реагировать на русскую культурную экспансию? Богдан Буткевич анализирует, как солисты ансамбля ВСУ громко ушли из украинского телешоу из-за участия в нем Валерия Меладзе. И что вообще делать с хитрыми лисами, подобными ему.
Анастасия и Алексей Шпортько, солисты Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ сообщили, что не будут участвовать в шоу на телеканале "Украина", так как в нем появится российский певец Валерий Меладзе.
Алексей Шпортько в на своей странице в Фейсбуке объяснил, что Валерий Меладзе "не знает ответ на вопрос" Чей Крым?".
"Мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", - написал Шпортько.
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Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
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Якось так це і має працювати, людей же теж треба перевчати
Закон нарушил или нет.