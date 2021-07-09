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Проект "Без цензуры": Как научить Меладзе и других гастролеров, чей Крым? ВИДЕО

Как правильно реагировать на русскую культурную экспансию? Богдан Буткевич анализирует, как солисты ансамбля ВСУ громко ушли из украинского телешоу из-за участия в нем Валерия Меладзе. И что вообще делать с хитрыми лисами, подобными ему.

Анастасия и Алексей Шпортько, солисты Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ сообщили, что не будут участвовать в шоу на телеканале "Украина", так как в нем появится российский певец Валерий Меладзе.

Алексей Шпортько в на своей странице в Фейсбуке объяснил, что Валерий Меладзе "не знает ответ на вопрос" Чей Крым?".

"Мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля", - написал Шпортько.

Поддерживаете солистов ансамбля ВСУ?

Смотрите проект "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Как Зеленский спасает палача Майдана Татарова. ВИДЕО

Автор: 

россия (95687) Меладзе (16) артисты (281) ВСУ (6626) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+3
Ці валєрії взагалі нічим не заморочуються. Жінки, коханки, купа дітей потребують грошей. Його ані Грузія, ані Україна не цікавлять. Ну дає рашка бабло на його табор заробити, ну той добре. Шлюхи безродні. Що з них взяти?!
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09.07.2021 16:06
+2
Проєкт "Без цензури": Як навчити Меладзе та інших гастролерів, чий Крим? - Цензор.НЕТ 1228
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09.07.2021 16:42
+1
Судя по количеству зрителей на подобных концертах становится не очень понятно, какую такую "громадськість" представляют те самые "поважні громадські організації".
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09.07.2021 16:06
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Судя по количеству зрителей на подобных концертах становится не очень понятно, какую такую "громадськість" представляют те самые "поважні громадські організації".
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09.07.2021 16:06 Ответить
Кинути пару гранат у чергу на такі концерти, на наступні вже будуть менше ходити.
Якось так це і має працювати, людей же теж треба перевчати
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10.07.2021 01:56 Ответить
Ці валєрії взагалі нічим не заморочуються. Жінки, коханки, купа дітей потребують грошей. Його ані Грузія, ані Україна не цікавлять. Ну дає рашка бабло на його табор заробити, ну той добре. Шлюхи безродні. Що з них взяти?!
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09.07.2021 16:06 Ответить
Эти спиваки - не надо "хороший", не надо "плохой".
Закон нарушил или нет.
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09.07.2021 16:23 Ответить
Проєкт "Без цензури": Як навчити Меладзе та інших гастролерів, чий Крим? - Цензор.НЕТ 1228
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09.07.2021 16:42 Ответить
Якщо він скаже шо Крим український, то за паребріком йому світить стаття. Якщо скаже шо кацапський, то не пустять в Україну. Куди подітись йому?
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09.07.2021 18:59 Ответить
Невзорова не трогают, хотя теперь чет страшно за него - озверевает от ненависти к Путину и его картофельной кукле "сусами"))
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12.07.2021 13:37 Ответить
 
 