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В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: "Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области погибло почти 2 млн божьих коровок.

Об этом 9 июля сообщил в Facebook начальник научно-исследовательского отдела заповедника Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч [божьих коровок], которые смогли долететь через "Тузловские лиманы" к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках тли – основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье "Тузловских лиманов" было насчитано почти 2 млн погибших ярко окрашенных жуков", – написал он.

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Русев считает, что "им не повезло".

"Это природа и круговорот в биосфере. Такое огромное количество погибших божьих коровок становится пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество", – рассказал ученый.

Он отметил, что жук является исконным жителем Украины и "издавна пользовался большим уважением среди людей, которые занимаются сельским хозяйством, благодаря тому, что его личинки и взрослые особи активно поедают тлю и других вредных насекомых".

"Когда тли становятся мало, они вынуждены мигрировать в поисках пищи. В этом случае можно увидеть огромные скопления этих насекомых, которые настолько голодны, что начинают кусать все, что попадается им на пути", – объяснил сотрудник национального парка.

Пользователи соцсетей активно начали сообщать под постом Русева о том, что на пляжах в районе Одессы также массово волны выносят на берег божьих коровок.

В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 01
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 02
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 03
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 04
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 05
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 06
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 07
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 08
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере 09

Автор: 

насекомые (21) Одесса (7901) Одесская область (3595) природа (245) экология (1608) Русев Иван (2)


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Топ комментарии
+11
Жалко....одно из немногих полезных насекомых...
А этих полезных по пальцам пересчитать можно...пчела...шмель...и эти божьи коровки...и пожалуй вме...
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09.07.2021 14:30
+3
Глубокая мысль...
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09.07.2021 14:33
+2
А я когда маленьким на Затоке отдыхал то мы думали, что их с самолетов сбрасывают на виноградники...кошмарили ужас похуже комаров и мух
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09.07.2021 14:33
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Жалко....одно из немногих полезных насекомых...
А этих полезных по пальцам пересчитать можно...пчела...шмель...и эти божьи коровки...и пожалуй вме...
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09.07.2021 14:30 Ответить
Погодилися - мурашка працює за інтерес , вона абсолютно бескористна !

До речі , хто запилює квіти , не нагадаєте ?!
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09.07.2021 14:51 Ответить
дуже багато різних комах
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09.07.2021 17:13 Ответить
Взагалі в природі все збалансовано. Харчовий ланцюг тваринного світу не можливий без комах.
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09.07.2021 16:02 Ответить
все у вас погибает - когда падлы становятся у власти...
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09.07.2021 14:30 Ответить
Глубокая мысль...
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09.07.2021 14:33 Ответить
А я когда маленьким на Затоке отдыхал то мы думали, что их с самолетов сбрасывают на виноградники...кошмарили ужас похуже комаров и мух
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09.07.2021 14:33 Ответить
Раньше тоже бывали случаи, когда в Азовском море в воде оказывалось много этих полезных насекомых.
Очень жаль.
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09.07.2021 14:35 Ответить
я так понимаю, что считал их Разумков в своём центре соцопросов?!
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09.07.2021 14:45 Ответить
В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: "Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере" - Цензор.НЕТ 4964
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09.07.2021 14:46 Ответить
Свистулька Керамическая "божья Коровка" Зеленая
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09.07.2021 14:50 Ответить
відпочивав малим в Рибаковці ще в 1973 році. Пам"ятаю як зараз був день коли не було видно неба через цих комах. всі куталися в прстирадла що добігти кудись на свіжому повітрі.
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09.07.2021 14:52 Ответить
Да просто идет уборка зерновых. А эти козявки живут на полях. Такое бывает каждый год во время уборочной. А сырое лето способствует размножению всяких жучков и комаров. Думаю по поводу комаров вопросов не будет. Многие
испытали на себе.
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09.07.2021 16:17 Ответить
ПОДОБНО ЭТИМ СУЩЕСТВАМ БОГ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОССИЯН !!!
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09.07.2021 16:35 Ответить
А колорады так могут ? Ну в смысле жуки.
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09.07.2021 16:45 Ответить
треба перестати садить картошку
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09.07.2021 17:15 Ответить
 
 