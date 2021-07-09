В национальном парке на Одесчине погибли почти 2 млн божьих коровок: "Им не повезло. Это природа и круговорот в биосфере". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области погибло почти 2 млн божьих коровок.

Об этом 9 июля сообщил в Facebook начальник научно-исследовательского отдела заповедника Иван Русев, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни тысяч [божьих коровок], которые смогли долететь через "Тузловские лиманы" к суше, поселились на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках нацпарка и даже в камышах. Они мигрировали через лиманы в поисках тли – основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье "Тузловских лиманов" было насчитано почти 2 млн погибших ярко окрашенных жуков", – написал он.

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Русев считает, что "им не повезло".



"Это природа и круговорот в биосфере. Такое огромное количество погибших божьих коровок становится пищей для других животных, особенно для бокоплавов, которых в соленых лиманах множество", – рассказал ученый.



Он отметил, что жук является исконным жителем Украины и "издавна пользовался большим уважением среди людей, которые занимаются сельским хозяйством, благодаря тому, что его личинки и взрослые особи активно поедают тлю и других вредных насекомых".



"Когда тли становятся мало, они вынуждены мигрировать в поисках пищи. В этом случае можно увидеть огромные скопления этих насекомых, которые настолько голодны, что начинают кусать все, что попадается им на пути", – объяснил сотрудник национального парка.

Пользователи соцсетей активно начали сообщать под постом Русева о том, что на пляжах в районе Одессы также массово волны выносят на берег божьих коровок.

















