РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6478 посетителей онлайн
Новости Видео
4 920 12

Украинец пытался ввезти в Венгрию контрабандные сигареты, а когда не вышло - попробовал сбежать и попал в ДТП. ВИДЕО

Задержать 37-летнего гражданина Украины пытались сразу несколько сотрудников таможни. Ни перед одним из них он не остановился.

Об этом сообщает прокуратура Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 2 июля на пункте пропуска Загонь. Таможенники обнаружили моторном отсеке автомобиля украинские сигареты. Когда наш соотечественник понял, что его раскрыли, то попытался сбежать.

Остановить его пробовали двое сотрудников таможни. Один схватился за ручку водительской двери и пробежал так несколько метров, другой едва отпрыгнул из-под колес.

Выехав за пределы таможенного поста, украинец не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Читайте: Три украинки устроили "голую" фотосессию посреди дороги в Черногории

Мужчину задержали. Теперь его могут посадить за насилие по отношению к должностному лицу.

Украинец пытался ввезти в Венгрию контрабандные сигареты, а когда не вышло - попробовал сбежать и попал в ДТП 01

Автор: 

Венгрия (1965) ДТП (7679) контрабанда (2409) украинцы (3865)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Накурився нарешті...
показать весь комментарий
09.07.2021 17:39
+4
С таким подходом можно любую срань оправдать.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:52
+2
Сегодня явно не его день.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Накурився нарешті...
показать весь комментарий
09.07.2021 17:39 Ответить
Ненавижу котрабас... Но то, мабуть, не от хорошей жизни, так рисковать из-за мелочи.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:41 Ответить
С таким подходом можно любую срань оправдать.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:52 Ответить
В странах, где более менее работает Закон, где чел имеет достойную зарплату и потому ксть что терять, где борьба с коррупцией поставлена на госуровень и сведена к минимуму, контрабас тоже не сильно голову поднимает - об этом вы не пытались думать. Если бы вы имели это ввиду, на шо я и намякивал, то вы бы не вменяли мне то, чавой нет... Отбросы цивилизованного мира, а это, в том числе, и *****************, как раз и богаты контрабасом, как его можно оправдать? ЗЫ... Вы подходите к пониманию этого вопрса субъективно, потому и считаете необъективно, шо зло - в еденице-тоньше писку, а не в упырях, на манер пыни, бубочки... и иже высокого ранга шакало-невеждо-гопниках.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:40 Ответить
Та ну лажа это всё.

В Китае коррупционеров стреляют, но они там не переводятся. В США местный цветной нарид поколениями живёт на соцпомощь, но тем не менее преступность там не исчезла. Хотя казалось бы - не хочешь работать , то тебя будут кормить и одевать и жильё дадут и нахрена вообще кого грабить?
И контрабас есть везде, где есть государственные границы.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:42 Ответить
Сегодня явно не его день.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:51 Ответить
Так на Львовщине это без проблем))))) башляй на таможне итаможня дает добро)))
показать весь комментарий
09.07.2021 17:51 Ответить
Венгерская тюрьма ему будет в радость!
показать весь комментарий
09.07.2021 18:06 Ответить
тоже мне новость, у нас в Одессе из приднестровь румынам перекидывают. просто таможне бабла кинуть надо, а этот тип зажал.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:08 Ответить
))) в ЕЕсти например дали Штраф и Налог на каждую сигаретку...зачем убегал?))) тока Срок себе намотал и типа авто Ауди 6 у нас по 500 евро можно купить...помойку на помойку)))
показать весь комментарий
09.07.2021 18:13 Ответить
кстати Расиянские сигареты можно подпольно в Еести купить! ...цена 2.50 до 2.70 евро!!!...но такое ГАФНО шо не покупают уже и продажа тока за счет Маргиналов из кацапского мира на Северо Востоке гдето тока)))
показать весь комментарий
09.07.2021 18:17 Ответить
какое насилие? они сами прыгали под колеса.
показать весь комментарий
14.07.2021 21:15 Ответить
 
 