Украинец пытался ввезти в Венгрию контрабандные сигареты, а когда не вышло - попробовал сбежать и попал в ДТП. ВИДЕО

Задержать 37-летнего гражданина Украины пытались сразу несколько сотрудников таможни. Ни перед одним из них он не остановился.

Об этом сообщает прокуратура Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 2 июля на пункте пропуска Загонь. Таможенники обнаружили моторном отсеке автомобиля украинские сигареты. Когда наш соотечественник понял, что его раскрыли, то попытался сбежать.

Остановить его пробовали двое сотрудников таможни. Один схватился за ручку водительской двери и пробежал так несколько метров, другой едва отпрыгнул из-под колес.

Выехав за пределы таможенного поста, украинец не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

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Мужчину задержали. Теперь его могут посадить за насилие по отношению к должностному лицу.