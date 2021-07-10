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На территории зоны отдыха в Коростене возник пожар, три человека получили ожоги. ВИДЕО

Полиция проверяет обстоятельства возникновения пожара во время массового мероприятия в Коростене (Житомирская область), в результате которого пострадали три человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"Происшествие случилось около 23:00 9 июля. Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время внезапного пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. 

По состоянию на утро 10 июля информации о других пострадавших в результате происшествия нет.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм.

По данным местного СМИ "Коростень Today", в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала поздно вечером, 9 июля, рядом с пиротехникой произошел взрыв, несколько человек пострадали.

пожар (5961) Житомирская область (1399)


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невдалі стрибуни через багаття?..
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10.07.2021 12:43 Ответить
** .....і Вилізло на верх та пальним полива
..Це вже *в натурі -тормоз *
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10.07.2021 12:45 Ответить
фєстіваль імєні Дарвіна, блд...
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10.07.2021 12:51 Ответить
50% несчастных случаев происходят после фразы: «смотри как я умею!». Оставшиеся 50% после фразы: «ты неправильно делаешь, смотри как надо!»
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10.07.2021 13:01 Ответить
Дегенірати...
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10.07.2021 13:51 Ответить
На території зони відпочинку в Коростені виникла пожежа, три людини зазнали опіків - Цензор.НЕТ 9505

...
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10.07.2021 13:56 Ответить
 
 