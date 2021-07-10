26-летняя девушка госпитализирована с 70% ожогов тела после попытки сделать селфи на цистерне товарного поезда. ВИДЕО
Во Львове на станции "Пидзамче" 26-летняя девушка получила удар электрическим током на цистерне товарного поезда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна данные департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
"9 июля в 20.35 на станции "Пидзамче" на железнодорожной цистерне была обнаружена жительница Львова 1995 года рождения, которая получила поражения током от контактной сети", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пострадавшая госпитализирована в реанимацию с 70% ожогов тела.
В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что, по словам свидетелей, девушка вылезла на цистерну поезда, чтобы сделать селфи.
Он также обнародовал видео с места происшествия.
Внимание!!! Видео не рекомендовано к просмотру детям и впечатлительным людям.
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Невже так важко мізки знайти десь до цього віку?
Значить тебе теж можна буде побачити десь - на цистерні або в рядах рузьгє мирців
Самій вже пора своїх дітей помаленьку виховувати
Ты про "убил брата-2" еще басню расскажи.
суть існування свині у іншому
Але! Цім бовдурям окрім інстаграму, хоч іноді потрібно читати новини. За останній рік вже декілька разів писали про подібні випадки. Про елементарний інстинкт самозбереження я вже мовчу.
Але ж бовдурі є бовдурі!
Обычный обыватель недооценивает как далеко от провода может на таком напряжении может ударить разряд. На крыше вагона под контактной сетью находиться нельзя ВООБЩЕ!
Довідка- курси- екзамен- дозвіл- селфі.
щоб хоч хтось почав вчити фізику ?