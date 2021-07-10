26-летняя девушка госпитализирована с 70% ожогов тела после попытки сделать селфи на цистерне товарного поезда. ВИДЕО

Во Львове на станции "Пидзамче" 26-летняя девушка получила удар электрическим током на цистерне товарного поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна данные департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

"9 июля в 20.35 на станции "Пидзамче" на железнодорожной цистерне была обнаружена жительница Львова 1995 года рождения, которая получила поражения током от контактной сети", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пострадавшая госпитализирована в реанимацию с 70% ожогов тела.

В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что, по словам свидетелей, девушка вылезла на цистерну поезда, чтобы сделать селфи.

Он также обнародовал видео с места происшествия.

Внимание!!! Видео не рекомендовано к просмотру детям и впечатлительным людям.