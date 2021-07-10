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26-летняя девушка госпитализирована с 70% ожогов тела после попытки сделать селфи на цистерне товарного поезда. ВИДЕО

Во Львове на станции "Пидзамче" 26-летняя девушка получила удар электрическим током на цистерне товарного поезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкойна данные департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

"9 июля в 20.35 на станции "Пидзамче" на железнодорожной цистерне была обнаружена жительница Львова 1995 года рождения, которая получила поражения током от контактной сети", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пострадавшая госпитализирована в реанимацию с 70% ожогов тела.

В свою очередь депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что, по словам свидетелей, девушка вылезла на цистерну поезда, чтобы сделать селфи.

Он также обнародовал видео с места происшествия. 

 Внимание!!! Видео не рекомендовано к просмотру детям и впечатлительным людям.

Автор: 

поезд (1026) фото (1360) госпитализация (236) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+45
Премию Дарвина в студию
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10.07.2021 12:53
+37
ще міг би зрозуміти якщо таке витворяють у 16 років...
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10.07.2021 12:53
+32
Больше всего во всем этом пугает возраст 26 лет....
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10.07.2021 12:56
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Аненцефалія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. anencephalia) - дефект https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA ембріонального розвитку , що виражається у повній або частковій відсутності великих півкуль головного мозку, кісток черепа і м'яких тканин, структури середнього і проміжного мозку часто також ушкоджені, але гіпофіз та ромбоподібна западина зазвичай збережені.
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10.07.2021 14:40 Ответить
Дожить до такого возраста без мозгов- это уже *********** рекорд и подвиг.
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10.07.2021 13:51 Ответить
26!!!!! років....
Невже так важко мізки знайти десь до цього віку?
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10.07.2021 13:52 Ответить
мизги у тебя могла бы взять, тебе и без мизга ничего, не говоря уже про то что мизг мизгом, а девушка важнее чем ты, нет?)
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12.07.2021 08:17 Ответить
бачу ти свої вже комусь позичив або теж не встиг обзовістися ними.
Значить тебе теж можна буде побачити десь - на цистерні або в рядах рузьгє мирців
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13.07.2021 00:36 Ответить
Вона не знала. Вона ніколи не вчила, що таке електричний струм, чому він убиває. Сім на вісім зараз ніхто не знає, а тут струм,електрика, їй і в голову не прийшло, ЩО її там може убити на тій цистерні.
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10.07.2021 13:59 Ответить
причем тут учила не учила, сколько трупов поснимали с тех бочек и вагонов и всё равно лезут.
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10.07.2021 14:11 Ответить
Вона думала, що ударяло струмом тих, хто хватався за провода, хто був неловкий і падав, вона не знає ні про електромагнітні поля ні про провідники, ні яку провідність має тіло людини,ні про паралельні електроланцюги, ні про що і близько, більше того, її вчитель не знає і не вміє пояснити. А нас учили не так: ми знали, чому пташку на проводах сидить лапами - ніколи не вб'є, а людину, що стоїть в полі електромагнітному чи береться за провід лапою- вб'є нам пояснювали так, що ми розуміли. І для чого діаметр Круга і нащо його периметр, а тепер табличку не вчать
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10.07.2021 17:59 Ответить
Це найбільш жалко: що пропала нормальна школа.
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10.07.2021 18:05 Ответить
і що таке заземлення теж не розказали
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10.07.2021 18:09 Ответить
Деградация поднимает возростную планку
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10.07.2021 14:12 Ответить
их дети будут еще тупее....
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11.07.2021 13:25 Ответить
Как то не особо жалко, в 26лет нет мозгов, уже и не будет. Только воздух портят подобные индивиды.
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10.07.2021 14:25 Ответить
Також здивувало ... , ще б було 12-16 років , ну може порозумнішає ...
Самій вже пора своїх дітей помаленьку виховувати
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10.07.2021 21:42 Ответить
Дурепа, тобі вже за пенсію пора було думати, а ти на цистерну полізла.
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10.07.2021 14:25 Ответить
Курение сокращает жизнь. Особенно курение учебников физики и химии.
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10.07.2021 14:31 Ответить
Должно было ударить насмерть там импульс 10 000 В ..
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10.07.2021 14:31 Ответить
Там напряжение пепеменного тока 27 000 Вольт, при чём тут импульс?
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11.07.2021 16:05 Ответить
Поклонники сивочолого гетьмана,я уже не один раз задавал вопрос и ещё еи разу не услышал ответа от таких как вы. Попробую ещё раз.В Одессе есть детский лагерь "Виктория". Его с помпой открывал Пэтя и наш мер Гена. Потом там случился пожар,в котором погибли три девочки,три ангелочка. И что сделал после этого Пэтя? А НИЧЕГО! Он даже не выразил соболезнование родным и близким. Я закрываю глаза на всё что этот человек в своей жизни,оставляя только этот случай. А теперь ответьте достоин ли такой человек вершить судьбы людей,а тем более государства?
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10.07.2021 14:33 Ответить
Шта? Чо нада?
Ты про "убил брата-2" еще басню расскажи.
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10.07.2021 18:27 Ответить
Я не Крылов -басни рассказывать. Это чистая правда. Найдешь опровержение моим словам ,выложи. А так нехер пургу гнать.
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11.07.2021 17:01 Ответить
марно сподіватися на співчуття від свині

суть існування свині у іншому
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10.07.2021 20:58 Ответить
Был суд, судили армянина-директора лагеря. а чем кончилось - тишина... наверно отмазали, а виноват Петя, а может ты виноват, юрий Савулий?
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10.07.2021 21:34 Ответить
Причём здесь суд и виновники пожара? Я не обвиняю его в пожаре,просто этот поступок говорит о том что ему насрать на простых людей.
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11.07.2021 16:57 Ответить
Бедняжка... какое нафиг селфи... на крыше цистерны... 26 лет же, не 16-ть... надо бы уже что-то соображать...
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10.07.2021 14:37 Ответить
Естественный отбор
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10.07.2021 14:48 Ответить
26 років - а розуму як у 6-річної.
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10.07.2021 14:49 Ответить
электорат зеленского заселфился
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10.07.2021 15:44 Ответить
уже со всех щелей говорят что нельзя залазить на поезда, но эти макухи все вродолжают лезть на кактус
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10.07.2021 15:52 Ответить
26 лет, а дура классическая.
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10.07.2021 16:45 Ответить
кубок дарвина из белого платинозолота и сверху брульянт голубой..она бы еще туда подсветила запальнычкой шоб гваделупу смыло..)
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10.07.2021 17:06 Ответить
Прикро, що дівчина постраждала...
Але! Цім бовдурям окрім інстаграму, хоч іноді потрібно читати новини. За останній рік вже декілька разів писали про подібні випадки. Про елементарний інстинкт самозбереження я вже мовчу.
Але ж бовдурі є бовдурі!
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10.07.2021 17:28 Ответить
естественная убыль
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10.07.2021 17:39 Ответить
Повезло что живая осталась.
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10.07.2021 17:40 Ответить
вряд-ли
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10.07.2021 18:06 Ответить
Вроде как у врачей считается что если к площади ожогов прибавить возраст, то если получится больше 100 - скорее всего это смертельно. тут 96. Даже если и выживет - легко не отделается.

Обычный обыватель недооценивает как далеко от провода может на таком напряжении может ударить разряд. На крыше вагона под контактной сетью находиться нельзя ВООБЩЕ!
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10.07.2021 22:25 Ответить
Вік тут не грає ролі, а от площа опіку і степінь опіку важливі. Швидше за все помре.
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10.07.2021 22:37 Ответить
26лет - ума до сих порнет.
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10.07.2021 18:00 Ответить
Все такие саркастично-наставительные, куда там. Не судите, да не судимы будете. У каждого в жизни была своя дурацкая цистерна. Девушке - выздоровления. И прибавления ума, конечно.
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10.07.2021 18:59 Ответить
70% обгорілої шкіри, ще не факт що виживе, яке там одужання, там би вижити.
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11.07.2021 11:54 Ответить
Треба заборонити робити селфі.
Довідка- курси- екзамен- дозвіл- селфі.
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10.07.2021 21:00 Ответить
Дебілка.
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10.07.2021 21:56 Ответить
На всю жизнь запомнил слова преподователя по технике безопасности.... "Хорошо если сразу убьет, а не покалечит. Сам не живешь и другим жизни не даешь"
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11.07.2021 01:13 Ответить
Золоті слова. Треба їх викарбувати на всіх мостах, на залізниці...ну,я не знаю,де ще,щоб дебіли зрозуміли,що за все треба платити.
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11.07.2021 11:57 Ответить
кубок дарвина из белого платинозолота и сверху брульянт голубой..она бы еще туда подсветила запальнычкой шоб гваделупу смыло..)
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11.07.2021 09:29 Ответить
Она что ,на верх цистерны влезла?или только на площадку?Чтоб 10000вольт ударило надо находиться в полметра от проводов ,как мин.И желательно полностью влажной. Или селфи палкой за провод зацепилась. Не понимаю.....
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11.07.2021 09:38 Ответить
И почему сразу -дебилка и премия Дарвина. Каждый из нас знает случаи когда пострадал просто потому ,что так получилось. Не сработало чувство самосохранения и все тут. Премия Дарвина ,это когда бензопилу заводишь зажав шину между ног...и т. д...
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11.07.2021 09:43 Ответить
Не впевнений, що ви б таке писали, якщо б така х.ня трапилася із вашою дитиною.
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11.07.2021 11:13 Ответить
Боже-боже,скільки ще дебілів і дебілок родить моя українська земля,
щоб хоч хтось почав вчити фізику ?
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11.07.2021 11:12 Ответить
Премія Дарвіна, заслужила, як потім жити це вже інша історія.
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11.07.2021 11:52 Ответить
А батькам як тепер жити ? Звідки брати кошти на лікування ? Я в шоці. Як можна бути такою недолугою і недалекою у такому віці ?
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11.07.2021 11:55 Ответить
может она с интерната, со спортивного....там только окорочка качают, без мозгов...
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11.07.2021 13:29 Ответить
Нема ума- вважай каліка...
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11.07.2021 13:18 Ответить
Наверно молодость дала повод усомниться в своей уязвимости и смертности. Искренне жаль девушку. Но Вселенной правит БОГ. На все его воля.
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11.07.2021 17:10 Ответить
Тік Ток жесток и беспощаден
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12.07.2021 08:23 Ответить
Вместо мозгов инстаграм
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12.07.2021 12:08 Ответить
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