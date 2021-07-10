В ходе Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море, его спасли, - ГПСУ. ВИДЕО

За качественно и оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны Госпогранслужбы награжден специальными наградами.

Во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный на учениях Sea Breeze одного из парашютистов резким порывом ветра отнесло от острова. Ему пришлось спуститься на воду.

Все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены в район поиска, также подключены пост технического наблюдения и наблюдательную вахту маяка острова.

Погода добавляла осложнений в поиске: шел проливной дождь, скорость северного ветра превышала 10 м/с, море штормило в 3-4 балла.

Катер Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны по подсказкам наблюдателей на острове обнаружил парашютиста.

"Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием, и уверенность, что собратья не оставят его в опасности. Чувствовал он себя удовлетворительно. Поднятого на борт катера парашютиста экипаж гостеприимно напоил теплым чаем, помог упорядочить имущество и обсохнуть, а с прибытием в пункт базирования потерпевшего передали медикам для тщательного обследования", - говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил Морскую охрану за сотрудничество и слаженное взаимодействие.