В ходе Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море, его спасли, - ГПСУ. ВИДЕО

За качественно и оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны Госпогранслужбы награжден специальными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный на учениях Sea Breeze одного из парашютистов резким порывом ветра отнесло от острова. Ему пришлось спуститься на воду.

Все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены в район поиска, также подключены пост технического наблюдения и наблюдательную вахту маяка острова.

Погода добавляла осложнений в поиске: шел проливной дождь, скорость северного ветра превышала 10 м/с, море штормило в 3-4 балла.

Катер Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны по подсказкам наблюдателей на острове обнаружил парашютиста.

"Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием, и уверенность, что собратья не оставят его в опасности. Чувствовал он себя удовлетворительно. Поднятого на борт катера парашютиста экипаж гостеприимно напоил теплым чаем, помог упорядочить имущество и обсохнуть, а с прибытием в пункт базирования потерпевшего передали медикам для тщательного обследования", - говорится в сообщении.

Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил Морскую охрану за сотрудничество и слаженное взаимодействие.

+16
Українці - своїх не кидають !
10.07.2021 20:10 Ответить
+7
Считай, повезло... И слава Богу.
10.07.2021 20:12 Ответить
+5
На учениях Си Бриз итальянцы привезли своего Зеленского.
Или это нашего в армию забрали наконец)))
Oleg Helgiv

Під час Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море, його врятували, - ДПСУ
10.07.2021 23:31 Ответить
я бы озаглавил проще...- "про переваги над кацапським аусвайсом"..
10.07.2021 20:09 Ответить
Українці - своїх не кидають !
10.07.2021 20:10 Ответить
Считай, повезло... И слава Богу.
10.07.2021 20:12 Ответить
На ремонт кровли денег нет, поголовье снижается, удои падают, а тут еще єтот долбаний парашютист!
10.07.2021 20:16 Ответить
***
- я хочу прыгнуть с парашютом.
- очень смелое и самонадеянное решение для человека,
который подвернул ногу просто перешагивая через кота.
10.07.2021 20:38 Ответить
На учениях Си Бриз итальянцы привезли своего Зеленского.
Или это нашего в армию забрали наконец)))
Oleg Helgiv

Під час Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море, його врятували, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 257
10.07.2021 23:31 Ответить
В немецких радионовостях про это, про всё -- ни звука.
С Короной боремся, бомбы с той войны, каждую неделю извлекаем, наводнения и ураганы, допуски и запреты на куррорты ... ...скучно, блин! ... *)
10.07.2021 20:19 Ответить
запреты на курорты?? с чего бы? вы ж привиты!
показать весь комментарий
54% всего -- дважды.
73% -- единожды.
Да не в том дело... --щас опять в бан завалят *) -- Цензор жёлтую истерию раздувает...
Работа у него такая...
10.07.2021 20:29 Ответить
ну так 54% типа может смело ехать
показать весь комментарий
Так нет проблем! -- у нас. А там жопа... -- в Испании и в Греции -- они ограничения впендюривают. Я, чуть сам не уехал... ...*)
показать весь комментарий
В испании жопа??не гони дядя .нет там жопы
показать весь комментарий
54% всего -- дважды.
73% -- единожды. ???????? Это как?
показать весь комментарий
10.07.2021 20:42 Ответить
Две привики.
10.07.2021 20:45 Ответить
Обыкновенно. Есть 100 человек. Из них 73 - ширнули 1 раз и 54 - два. Совсем неуколотых осталось 27.
показать весь комментарий
Очень просто -- периоды, между первой и второй...+ одноразовый Джосон.
У меня с Пфайзером -- 2 месяца ожидания и 14 дней между прививками. В Баварии.
В других Землях разрыв дольше...

Предлагают некоторым привиться комбинированно -- Пфайзер+Зенека. ...не все согласны...
Меньше привитых больше, чем полностью.
Это нормально...
10.07.2021 21:00 Ответить
блондинка?..
показать весь комментарий
не тупи: якщо тебе укололи сьогодні то наступний укол лише через місяць. так кількість уколотих перший раз все прибавляється з кожним днем. а кількість уколотих другий раз почне свій відлік лише через місяць. астразенекою взагалі лише через 3 місяці.
показать весь комментарий
ти хочeш вiдрiзок - пiвроку з початку вакцинацii. рахуй. всe щe в рамках вiдрiзку
за планом вжe повинно бути:
за 04: 2 600 000
за 05: 5 600 000
за 06: 5 600 000
разом 19 600 000
а маємо лишe 2 800 000 (I) та 1 140 000 (II) Ляшко сплюсував i отримав 3 млн
показать весь комментарий
а Ляшко на сьогоднi i вiдрапортував
https://censor.net/ru/news/3276329/na_10_iyulya_v_strane_sdelano_3_mln_420_tys_privivok_ot_koronavirusa_lyashko/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76524760
показать весь комментарий
залишок цe тi хто уколотий (I) i чeкає на другу (II). а ти всe-таки бландiнка
показать весь комментарий
запхни усi днi в excel талицю i нe позорься
показать весь комментарий
ти щe нe вкусрi одного прикола : одна фiрма амeриканська уколола за всiй рахунок 390 своiх робiтникiв вакциною джонсон. а вона однорфазова (I) а цi дурнi записують цих людeй до пeршодозникiв. iх нeмає сeрeд завeршивших вакцинацiю. а цe 390
показать весь комментарий
а нeмцi взагалi зануди iх нe цiкавлять проблeми iнших. єдинe що цiкавить коли ти своi трабли забудeш i будeш думати лишe за iхнi
показать весь комментарий
так было задумано
показать весь комментарий
Ну теперь понятно, что нам нужно! Это не москитные катера с пухкалками. А нечто вроде миникорветов класса Harmina, как у Финляндии. Это то, что востребовано для нас. И мы реально можем такое построить. Даже не построить, а наклепать как ведро горячих пирожков. Вот именно ведро нам и надо...
показать весь комментарий
А потом тех, кто строил, ЗЕ пересажает и заводы обанкротит..

А так то да. Теоретически можем...
показать весь комментарий
Думаю не успеет
показать весь комментарий
за счастье в такую жару искупаться
показать весь комментарий
Потужно
показать весь комментарий
Кстати, плавсредство в видео гражданское, об этом скромно умалчивают...это к слову об обороноспособности Украины.
показать весь комментарий
К стати. У гражданского плавсредства на корме крупнокалиберный пулемёт.
Скромно умолчали о ДШК (судя по дульному тормозу-пламегасителю).
Ну, это я про обороноспособность...
показать весь комментарий
охорона - громадська органiзацiя?
показать весь комментарий
?
показать весь комментарий
Катер Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны по подсказкам наблюдателей на острове обнаружил парашютиста. Источник: https://censor.net/ru/v3276332
показать весь комментарий
Ответить с подробностями по поводу судна не могу(по понятным причинам).....но судно выпросили у гражданских. Честно, пофиг верите или нет....
показать весь комментарий
Пишу о том, что вижу. Честно - пофиг кто вам что рассказал о выпрашивании.
показать весь комментарий
пофиг на твои спробы насрать, веришь нет
показать весь комментарий
рукожопшутист )) хотя без шуток мог замерзнуть, хорошо что сравнительно быстро нашли
показать весь комментарий
А яка температура води в морі зараз? Невже менше +5 град?
показать весь комментарий
при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 7-9 часов, много конечно, но если унесет в море то может быть капец...
показать весь комментарий
Звідкіля такі цифри і ЩО ПРИ ТАКІЙ температурі води йому загрожувало окрім катранів і шторму?
показать весь комментарий
из практики наверное, температура воды всяко меньше 36, так что полюбому будет охлаждение, а человек до 34 охладится и уже хреново. в такой воде это вопрос примерно 10 часов
показать весь комментарий
Ясно, проїхали.
показать весь комментарий
Если бы его не спасли наши, его бы добили матросы раши.
показать весь комментарий
Я 100 раз так делал.
показать весь комментарий
Сто разів відносило в море? о_О
Вуйку, припиняйте плигати з парашутом!
показать весь комментарий
Їх ЩО НА убій скидали? В дощ та ще й при швидкості вітру понад 10 м/с. І що за парашути? Купола чи крила? Але по-любому добре ВСЕ, що ДОБРЕ закінчується.
показать весь комментарий
Давно видно не прыгали над водой. Если прыгают на остров то при сносе ветром в море сразу отсегивают парашют и никаких 2 км не надо искать.
показать весь комментарий
Парашут скидають в момент торкання ногами води і ніяк інакше,
показать весь комментарий
Та ти чув, яка швидкість вітру? 10 м/с.
показать весь комментарий
