В ходе Sea Breeze парашютиста отнесло в открытое море, его спасли, - ГПСУ. ВИДЕО
За качественно и оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны Госпогранслужбы награжден специальными наградами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный на учениях Sea Breeze одного из парашютистов резким порывом ветра отнесло от острова. Ему пришлось спуститься на воду.
Все силы морского и воздушного компонента, которые находились вблизи, были направлены в район поиска, также подключены пост технического наблюдения и наблюдательную вахту маяка острова.
Погода добавляла осложнений в поиске: шел проливной дождь, скорость северного ветра превышала 10 м/с, море штормило в 3-4 балла.
Катер Морской охраны проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны по подсказкам наблюдателей на острове обнаружил парашютиста.
"Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием, и уверенность, что собратья не оставят его в опасности. Чувствовал он себя удовлетворительно. Поднятого на борт катера парашютиста экипаж гостеприимно напоил теплым чаем, помог упорядочить имущество и обсохнуть, а с прибытием в пункт базирования потерпевшего передали медикам для тщательного обследования", - говорится в сообщении.
Командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа поблагодарил Морскую охрану за сотрудничество и слаженное взаимодействие.
- я хочу прыгнуть с парашютом.
- очень смелое и самонадеянное решение для человека,
который подвернул ногу просто перешагивая через кота.
На учениях Си Бриз итальянцы привезли своего Зеленского.
Или это нашего в армию забрали наконец)))
Oleg Helgiv
С Короной боремся, бомбы с той войны, каждую неделю извлекаем, наводнения и ураганы, допуски и запреты на куррорты ... ...скучно, блин! ... *)
73% -- единожды.
Да не в том дело... --щас опять в бан завалят *) -- Цензор жёлтую истерию раздувает...
Работа у него такая...
73% -- единожды. ???????? Это как?
У меня с Пфайзером -- 2 месяца ожидания и 14 дней между прививками. В Баварии.
В других Землях разрыв дольше...
Предлагают некоторым привиться комбинированно -- Пфайзер+Зенека. ...не все согласны...
Меньше привитых больше, чем полностью.
Это нормально...
за планом вжe повинно бути:
за 04: 2 600 000
за 05: 5 600 000
за 06: 5 600 000
разом 19 600 000
а маємо лишe 2 800 000 (I) та 1 140 000 (II) Ляшко сплюсував i отримав 3 млн
А так то да. Теоретически можем...
К стати. У гражданского плавсредства на корме крупнокалиберный пулемёт.
Скромно умолчали о ДШК (судя по дульному тормозу-пламегасителю).
Ну, это я про обороноспособность...
Вуйку, припиняйте плигати з парашутом!