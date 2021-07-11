Зеленский в луна-парке, Мендель и зад Гитлера, двойной Гордон и коммуняка Арахамия | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17. ВИДЕО
В честь установления игрового автомата в Офисе президента, реверансов в сторону Китая и выхода книги Юлии Мендель начинаем раздачу підсвинків от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥
Невероятно, но сегодня – без Николая Тищенко и Ильи Кивы!
🔴 Зеленский, Татаров и луна-парк
Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении зама руководителя его офиса Олега Татарова. И, ожидаемо, отказался выгонять с работы палача Майдана. Это же так долго, сложно, да и куча действительно важных дел отвлекает Гаранта. Например, игровой автомат, установленный на третьем этаже ОПУ ...
🟢 Коммуняка Арахамия
Следующий наш поросенок летит к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии – он пышным скандалом отпраздновал сотый день рождения Коммунистической партии Китая!
🟠 Арестович, зад Гитлера и Мендель
А следующих двое поросят у нас с визгом бегут сразу к двум советникам Ермака по коммуникации - Алексею Арестовичу и Юлии Мендель. За умение виртуозно применять матерные слова для общения с гражданами и за попытку задом Гитлера оправдать отказ от украинского языка в пользу насаженного оккупантами русского.
🟡 Паспорт Киры Рудык
Следующий подсвинок летит к лидеру фракции "Голос" Кире Рудык, которая трижды не смогла ответить на вопрос, есть ли у нее американский паспорт.
🔴 Кулиняком по Арсеналу
Следующий поросенок отправляется к Михаилу Кулиняку - это такой бывший министр культурки и развлечений во времена Януковича. И его чуть не выбрали гендиректором комплекса "Мистецький Арсенал"!
🟢 Телеканализация
А в рубрике "телеканализация" у нас сегодня Дмитрий Гордон, который взял интервью... у Дмитрия Гордона! Теперь у нас – двойной Гордон. В шоколаде, конечно же.
🟡 Облтрешпостач
А в рубрике "Облтрешпостач" у нас для вас сегодня... поросята! Три настоящие энергичные свинки, которых в городе Энергодар сняли при попытке жестокого штурма запорожской атомной электростанции. Как вам такое?
Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.
