Зеленский в луна-парке, Мендель и зад Гитлера, двойной Гордон и коммуняка Арахамия | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17. ВИДЕО

В честь установления игрового автомата в Офисе президента, реверансов в сторону Китая и выхода книги Юлии Мендель начинаем раздачу підсвинків от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Невероятно, но сегодня – без Николая Тищенко и Ильи Кивы!

🔴 Зеленский, Татаров и луна-парк

Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении зама руководителя его офиса Олега Татарова. И, ожидаемо, отказался выгонять с работы палача Майдана. Это же так долго, сложно, да и куча действительно важных дел отвлекает Гаранта. Например, игровой автомат, установленный на третьем этаже ОПУ ...

🟢 Коммуняка Арахамия

Следующий наш поросенок летит к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии – он пышным скандалом отпраздновал сотый день рождения Коммунистической партии Китая!

🟠 Арестович, зад Гитлера и Мендель

А следующих двое поросят у нас с визгом бегут сразу к двум советникам Ермака по коммуникации - Алексею Арестовичу и Юлии Мендель. За умение виртуозно применять матерные слова для общения с гражданами и за попытку задом Гитлера оправдать отказ от украинского языка в пользу насаженного оккупантами русского.

🟡 Паспорт Киры Рудык

Следующий подсвинок летит к лидеру фракции "Голос" Кире Рудык, которая трижды не смогла ответить на вопрос, есть ли у нее американский паспорт.

🔴 Кулиняком по Арсеналу

Следующий поросенок отправляется к Михаилу Кулиняку - это такой бывший министр культурки и развлечений во времена Януковича. И его чуть не выбрали гендиректором комплекса "Мистецький Арсенал"!

🟢 Телеканализация

А в рубрике "телеканализация" у нас сегодня Дмитрий Гордон, который взял интервью... у Дмитрия Гордона! Теперь у нас – двойной Гордон. В шоколаде, конечно же.

🟡 Облтрешпостач

А в рубрике "Облтрешпостач" у нас для вас сегодня... поросята! Три настоящие энергичные свинки, которых в городе Энергодар сняли при попытке жестокого штурма запорожской атомной электростанции. Как вам такое?

