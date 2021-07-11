РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости Видео
10 655 26

Зеленский в луна-парке, Мендель и зад Гитлера, двойной Гордон и коммуняка Арахамия | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17. ВИДЕО

В честь установления игрового автомата в Офисе президента, реверансов в сторону Китая и выхода книги Юлии Мендель начинаем раздачу підсвинків от "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

Невероятно, но сегодня – без Николая Тищенко и Ильи Кивы!

🔴 Зеленский, Татаров и луна-парк

Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении зама руководителя его офиса Олега Татарова. И, ожидаемо, отказался выгонять с работы палача Майдана. Это же так долго, сложно, да и куча действительно важных дел отвлекает Гаранта. Например, игровой автомат, установленный на третьем этаже ОПУ ...

🟢 Коммуняка Арахамия

Следующий наш поросенок летит к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии – он пышным скандалом отпраздновал сотый день рождения Коммунистической партии Китая!

🟠 Арестович, зад Гитлера и Мендель

А следующих двое поросят у нас с визгом бегут сразу к двум советникам Ермака по коммуникации - Алексею Арестовичу и Юлии Мендель. За умение виртуозно применять матерные слова для общения с гражданами и за попытку задом Гитлера оправдать отказ от украинского языка в пользу насаженного оккупантами русского.

🟡 Паспорт Киры Рудык

Следующий подсвинок летит к лидеру фракции "Голос" Кире Рудык, которая трижды не смогла ответить на вопрос, есть ли у нее американский паспорт.

🔴 Кулиняком по Арсеналу

Следующий поросенок отправляется к Михаилу Кулиняку - это такой бывший министр культурки и развлечений во времена Януковича. И его чуть не выбрали гендиректором комплекса "Мистецький Арсенал"!

🟢 Телеканализация

А в рубрике "телеканализация" у нас сегодня Дмитрий Гордон, который взял интервью... у Дмитрия Гордона! Теперь у нас – двойной Гордон. В шоколаде, конечно же.

🟡 Облтрешпостач

А в рубрике "Облтрешпостач" у нас для вас сегодня... поросята! Три настоящие энергичные свинки, которых в городе Энергодар сняли при попытке жестокого штурма запорожской атомной электростанции. Как вам такое?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наша сборная, вагнеровцы и госизмена Зеленского, Кива против Вирастюка и селфи-мышцы Тищенко | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #15. ВИДЕО

Ставьте лайк этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

В программе высказаны исключительно взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Автор: 

Соколенко Наталья (50) Буткевич Богдан (436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Интересно, арахамия восторгаясь китайскими коммунистами, готов к смертной казни за коррупцию?
показать весь комментарий
11.07.2021 15:16 Ответить
+15
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 7580
показать весь комментарий
11.07.2021 15:40 Ответить
+12
Знову в штани насрав?
показать весь комментарий
11.07.2021 16:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, арахамия восторгаясь китайскими коммунистами, готов к смертной казни за коррупцию?
показать весь комментарий
11.07.2021 15:16 Ответить
или хотя бы в лагерь к уйгурам как мусульманин, даже латентный. читал рассказ уйгурки шо выманили ее из Парижа и бросили в лагерь - жесть, тупо ломают психику так шо даже после лагеря трудно забыть шо коммунисты хорошие, а она - виновата сама и т.д.
показать весь комментарий
12.07.2021 13:00 Ответить
Він "всєгда готов" як піонєр😜.
показать весь комментарий
11.07.2021 15:19 Ответить


Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 3694
показать весь комментарий
11.07.2021 15:24 Ответить
Так хай живе КПЗ !!! Ком Партія Зеараманідів . Але анал табу .🤣🤣
показать весь комментарий
11.07.2021 15:26 Ответить
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 7580
показать весь комментарий
11.07.2021 15:40 Ответить
В АП говорят что украинцы стали жить лучше, чем во всём Китае китайцы
показать весь комментарий
11.07.2021 17:14 Ответить
Для довідки: В Україні, з загального числа у 3343 державних підприємств, тільки 947 принесли державі хоч якийсь прибуток у 2020 році. Про це свідчать дані управління об'єктами державної власності, які були оприлюднені Міністерством економіки 10-го липня 2021 року.
показать весь комментарий
11.07.2021 17:45 Ответить
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 8090
показать весь комментарий
11.07.2021 15:42 Ответить
И только недоторканий гетьман вне юмора на Цензоре ... .
показать весь комментарий
11.07.2021 15:43 Ответить
Знову в штани насрав?
показать весь комментарий
11.07.2021 16:15 Ответить
або хороше або нічого
показать весь комментарий
11.07.2021 18:51 Ответить
то кричат что Буткевич слишком обсерает "Пороха", ты кричишь что ваще не обсерает - что за народ то? не угодишь то(((
показать весь комментарий
12.07.2021 12:57 Ответить
Сегодня на Уэмбли состоится финал Евро-2020, где сойдутся команды сборных Италии и Англии. Счёт будет 3 - 2 в пользу Англии. Вряд ли кто мне за это заплатит время сейчас 16-56
показать весь комментарий
11.07.2021 16:55 Ответить
Полюбому игра будет очеь напряеной.Инересно сколько будет болельщиков у сторон на стадионе?
показать весь комментарий
11.07.2021 17:05 Ответить
Virgin Galactic сегодня отправляет на орбиту первого в мире комического туриста - основателя компании, миллиардера, Ричарда Брэнсона. Онлайн-трансляция события запланирована сегодня, 11 июля, в 16:00 по Киеву. Однако из-за погодных условий время может меняться.

https://www.youtube.com/watch?v=3KI2_cpR9Ek&ab_channel=NASASpaceflight
показать весь комментарий
11.07.2021 17:50 Ответить
Додано: https://www.youtube.com/watch?v=Oi2XLij4NbI&ab_channel=CNBCTelevision
показать весь комментарий
11.07.2021 17:52 Ответить
слабенький із тебе провидець , тому і не платять (((( але щось таки наснилося хоча і навиворіт ))
показать весь комментарий
12.07.2021 01:20 Ответить
Главное что счёт угадал Если бы предложили денег ,то сказал бы точнее
показать весь комментарий
12.07.2021 09:21 Ответить
Возраждайся и расширяйся старый союз Украина-Одэрбэйджан-Грузия.В 1920г.союзники Грузия и Одэрбэйджан встречали огнем красную армию.Нам нужны новые члены в Союз-он будет будущим мировым порядком.Страна Огней (Огня) и Ангела Сна сторона УЖЕ ОГРОМНАЯ СИЛА В МИРЕ,где сыпятся все идеалы.Вперед с НАЧАЛОМ!
показать весь комментарий
11.07.2021 17:12 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Банковские ячейки должников будут вскрывать и пускать ценности с молотка 11 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 5178 Открывать будут только в присутствии должника, взыскателя, исполнителя и работников банка…https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%87%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#more-137152 Читать далее
показать весь комментарий
11.07.2021 18:49 Ответить
Зеленський у луна-парку, Мендель і зад Гітлера, подвійний Гордон і комуняка Арахамія | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #17 - Цензор.НЕТ 316
показать весь комментарий
11.07.2021 20:38 Ответить
почему тижня?
показать весь комментарий
11.07.2021 23:04 Ответить
 
 