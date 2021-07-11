Британский миллиардер Брэнсон слетал к границе с космосом на своем ракетоплане Unity. ВИДЕО

Ракетоплан Unity компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic успешно осуществил свой первый космический полет - достиг высоты в 90 километров, где небо становится черным, а горизонт Земли искривляется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Задержавшись на этой высоте на несколько минут, чтобы экипаж насладился видами Земли, аппарат пошел на снижение.

Полет стартовал над пустыней штата Нью-Мексико в США и продлился около часа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса. ФОТО

Как уточняет hromadske, запуск был первоначально запланирован на 16:00 по киевскому времени, но из-за погодных условий его перенесли на 1,5 часа.

Самолет-носитель за 45 минут доставил Ракету VSS Unity на высоту около 15-20 километров. После запустились двигатели ракеты, которая и вывела экипаж на суборбитальную высоту, то есть до границы космоса.

Там экипаж провел несколько минут в невесомости, после чего ракетоплан начал опускаться.

Наконец он быстро снизил высоту и успешно состыковался с Землей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия из-за санкций не может запустить в космос спутники, - глава "Роскосмоса" Рогозин

Компания Virgin Galactic вела прямую трансляцию. Во время нее Брэнсон успел обратиться к зрителям, поделиться впечатлениями от вида "красивейшей Земли" и поблагодарить коллег за работу над аппаратом.

После приземления Брэнсон назвал полет "экстраординарным опытом" и объявил перед публикой и журналистами, что устраивает розыгрыш двух мест на первом коммерческом рейсе Unity с помощью фандрейзинговой платформы Omaze. Первый коммерческий полет Unity намечен на следующий год.

Брэнсона сопровождала команда из пяти человек.

Также читайте: Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский

70-летний бизнесмен впервые выразил намерение построить ракетоплан еще в 2004 году, когда он основал компанию Virgin Galactic. Брэнсон тогда рассчитывал, что сможет начать возить космических туристов уже в 2007 году.

Ему помешали, в частности, технические проблемы, включая катастрофу прототипа аппарата в 2014 году, которая привела к гибели пилота и тяжелым травмам его помощника.

Unity - суборбитальный ракетоплан. Это означает, что он не может достигнуть скорости и высоты, необходимых для космического полета вокруг Земли.

Единственный конкурирующий суборбитальный проект на данный момент - это система из ракеты и капсулы New Shephard, принадлежащая основателю интернет-гиганта Amazon Джеффу Безосу.

Читайте: Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома

Капсула Безоса должна подняться на высоту около 100 километров над Землей - несколько выше по сравнению с аппаратом Virgin Galactic. Кроме Безоса, пассажирами New Shephard станут еще три человека: брат бизнесмена Марк, пока неизвестный человек, заплативший за билет 28 млн долларов, и 82-летняя астронавтка Уолли Фанк.

По словам Брэнсона, полететь к границе с космосом на его аппарате ждут своей очереди 600 человек, которые уже заплатили первый взнос за билеты. Безос пока не распространялся о том, как он планирует эксплуатировать свой аппарат в будущем.