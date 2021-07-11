РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10457 посетителей онлайн
Новости Видео
22 331 114

Британский миллиардер Брэнсон слетал к границе с космосом на своем ракетоплане Unity. ВИДЕО

Ракетоплан Unity компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic успешно осуществил свой первый космический полет - достиг высоты в 90 километров, где небо становится черным, а горизонт Земли искривляется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Задержавшись на этой высоте на несколько минут, чтобы экипаж насладился видами Земли, аппарат пошел на снижение.

Полет стартовал над пустыней штата Нью-Мексико в США и продлился около часа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Китайский аппарат прислал первые снимки поверхности Марса. ФОТО

Как уточняет hromadske, запуск был первоначально запланирован на 16:00 по киевскому времени, но из-за погодных условий его перенесли на 1,5 часа.

Самолет-носитель за 45 минут доставил Ракету VSS Unity на высоту около 15-20 километров. После запустились двигатели ракеты, которая и вывела экипаж на суборбитальную высоту, то есть до границы космоса.

Там экипаж провел несколько минут в невесомости, после чего ракетоплан начал опускаться.

Наконец он быстро снизил высоту и успешно состыковался с Землей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия из-за санкций не может запустить в космос спутники, - глава "Роскосмоса" Рогозин

Компания Virgin Galactic вела прямую трансляцию. Во время нее Брэнсон успел обратиться к зрителям, поделиться впечатлениями от вида "красивейшей Земли" и поблагодарить коллег за работу над аппаратом.

После приземления Брэнсон назвал полет "экстраординарным опытом" и объявил перед публикой и журналистами, что устраивает розыгрыш двух мест на первом коммерческом рейсе Unity с помощью фандрейзинговой платформы Omaze. Первый коммерческий полет Unity намечен на следующий год.

Брэнсона сопровождала команда из пяти человек.

Также читайте: Запуск украинского спутника "Сич 2-30" запланирован на декабрь, - Уруский

70-летний бизнесмен впервые выразил намерение построить ракетоплан еще в 2004 году, когда он основал компанию Virgin Galactic. Брэнсон тогда рассчитывал, что сможет начать возить космических туристов уже в 2007 году.

Ему помешали, в частности, технические проблемы, включая катастрофу прототипа аппарата в 2014 году, которая привела к гибели пилота и тяжелым травмам его помощника.

Unity - суборбитальный ракетоплан. Это означает, что он не может достигнуть скорости и высоты, необходимых для космического полета вокруг Земли.

Единственный конкурирующий суборбитальный проект на данный момент - это система из ракеты и капсулы New Shephard, принадлежащая основателю интернет-гиганта Amazon Джеффу Безосу.

Читайте: Глава Госкосмоса Тафтай о космической программе Украины на пять лет: Запуск семи спутников, создание космодрома

Капсула Безоса должна подняться на высоту около 100 километров над Землей - несколько выше по сравнению с аппаратом Virgin Galactic. Кроме Безоса, пассажирами New Shephard станут еще три человека: брат бизнесмена Марк, пока неизвестный человек, заплативший за билет 28 млн долларов, и 82-летняя астронавтка Уолли Фанк.

По словам Брэнсона, полететь к границе с космосом на его аппарате ждут своей очереди 600 человек, которые уже заплатили первый взнос за билеты. Безос пока не распространялся о том, как он планирует эксплуатировать свой аппарат в будущем.

Автор: 

Великобритания (5091) космос (791) миллиардеры (75)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Британський мільярдер Бренсон злітав до кордону з космосом на своєму ракетоплані Unity - Цензор.НЕТ 5887...
показать весь комментарий
11.07.2021 21:59 Ответить
+22
Батутом...другого ничего в паРаше нет..
показать весь комментарий
11.07.2021 21:15 Ответить
+9
Бренсону почти 71 год... Молодец, что тут сказать. Это вам не петухов их говна лепить, лапти.
Британський мільярдер Бренсон злітав до кордону з космосом на своєму ракетоплані Unity - Цензор.НЕТ 4592
показать весь комментарий
11.07.2021 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Народ нагло наийоббывают, утверждая, что достигли "космической невесомости".
Аппарат резко снижается, и у наивных пассажиров иллюзия невесомости.
Дайте им ещё еду в тюбиках.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:03 Ответить
Брэнсон известный жулик. С большой вероятностью он зиц-председатель от британской аристократии. Как вовочка у бени, только на более высоком идейно-художественном уровне
показать весь комментарий
12.07.2021 00:08 Ответить
Посоны, с парашЮта маслануть вроде 500 грн стоит, прыгни, повесь значек капельку на грудь с гордой цифрой 1 и , нах кому надо этот безос, космос или пылесос вообще.521, 522,523, кольцо, рывок , купол, не забудьте вытащить красную нитку из замка запаски на д6, бо на двух парашЮтах потом геморно управлятся.
показать весь комментарий
12.07.2021 00:11 Ответить
сенс ризикувати навіть з парашутом? коли на землі достатньо ризику. просто його не всі помічають. хочеш ризику - іди в окоп на сході. там і міни, і снайпера. а ось нещодавно і артилерія навідувала.
показать весь комментарий
12.07.2021 04:19 Ответить
Їхні міліардери вкладаються в науку, іновації в прогрес, в екологію, а наші - скуповують дорогі корита, старезні халупи, дорогезне шмаття і золоті унітази. Хоча міліардери, але ментальність залишається жебрацькою : розбагатіти щоб добре нажертися і висратися.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:52 Ответить
Це тому що на науці можна зробити гроші і славу, а нажертися і висратися на золотому унітазі цікаво тільки перших десять разів.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:28 Ответить
Их миллиардеры начинают с торговли жвачкой, мытья посуды или разноски газет, а не с гос.службы где доступен к распилу хоть какой-нибудь бюджет. Поэтому и вложения разные.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:35 Ответить
Вы такой наивный.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:30 Ответить
Аффтар!!! Мать твою! "состыковался с Землей." - это перебор.
показать весь комментарий
12.07.2021 09:53 Ответить
Аффтар! вот когда тебе сильно по морде дадут - вот тогда ты состыкуешься с землей...
показать весь комментарий
12.07.2021 10:59 Ответить
о, в цивилизации еще один "батут" заработал.
показать весь комментарий
12.07.2021 10:40 Ответить
У богатых - свои причуды....
показать весь комментарий
12.07.2021 11:18 Ответить
Херня какая то. Вы готовы за этот,,полет в космос,, отвалить 250 лямов?
показать весь комментарий
12.07.2021 16:59 Ответить
Да. Но у меня их нет.
показать весь комментарий
20.07.2021 22:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 