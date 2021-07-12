Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что внефракционный народный депутат Александр Юрченко, который якобы совершил ДТП во Львове, сложит мандат.
Такое мнение Глава ВР выразил в эфире программы "Подробности недели", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Стыдно за то, что происходит, за то, что делают некоторые наши коллеги. Закон должен быть один для всех и он будет таким. Я надеюсь, что человек придет к мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже имеется механизм, согласно которому, он может потерять мандат", - рассказал Разумков.
В то же время он выразил убеждение, что необходимо искать механизмы, "как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию". Ведь, по его словам, именно в Основном Законе указаны основания, на которых депутат может лишиться мандата.
"Это нужно для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду", - подытожил спикер.
Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.
Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.
18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.
21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.
Там у вас в Раде и проституток вызывают,и даже целые кандидаты наук мастурбируют прямо на заседании,и ни один не сложил с себя полномочий добровольно,а этот всего лишь под наркотой ДТП устроил🤣Вас всех надо гнать,да некому ..
Нарік, що влаштовує аварії, чьоткій пацанчик, який не порушує ніяких норм, ні писаних, ні моральних. На думку членів Регламентного комітету.
ЗЕкраїну зробили разом.
Аааа, мертвечук сидить... Не в тюрмі?
Аааа, там за зраду по 111-тій імпічмент... Не буде?
А шо ж тоді прийняли?
Так, схоже. Причому:
1.брехливий;
2.неграмотний;
3.73/43%зебіл.
Щаз ... При відставці їхнього роботодавця Зєлі і вони довго не затримаються на своїх дуже прибуткових місцях.
Тому імпічмент для Зєлі неможливий.
Скільки депутатів згідно процедури, прописаної в законі зеленського, повинно проголосувати за початок процедури імпчменту?
зрадницького)правління на протязі двох років все одно рейтинг однотурового( патріота) 13%,от тобі і імпічмент.
вообще, стыдно должно быть тем, кто за него голосовал, и будет голосовать дальше.
да и стыдно - это не то слово.
может ли насекомому быть стыдно?
а зараз навпаки- одне-два нормальних (умовно) а інший сброд і хто попало (а попало таке...ніяке)
По городам Украины ползают обдолбанные пауки из Слуг народа.
Тот, который советовал собак продавать в уплату коммуналки, и еще один, подозреваемый в вымогании взятки в 213к долларов у мусорного бизнеса. И я сейчас не про почетного мусороведа Авакова, за которого мы с детства, а про настоящих мусорщиков.
17.09.2020 президент Зеленський, кстати, лично обещал, что Юрченко будет сидеть в тюрьме! "А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!" И голосом так сыграть, раскатисто чтоб... И шо таки сидит? Нет, ползает под дозой, олицетворяет афоризм «Если ветер сдувает кокс с буферов вашей любовницы, когда вы мчитесь в кабриолете по встречке, значит жизнь удалась!»
И я тут вот напомню вам, каким прекрасным нардепам мы с вами платим за кокс, мустанги и буфера любовниц:
- *****-террорист Роман Иванисов отсидел за изнасилование малолетки. Зеленский обещал отставку. *******.
- Богдан Яременко заказывал шлюх прям на рабочем месте, всё еще член зелёной фракции.
- Игорь Васильковский был заловлен бухим за рулём. Отпустили, обвинения сняли, произошла прикра помилка.
- Про Колю Оболонского писать долго, этот просто не может даже изображать человека. Хоть иногда.
2 апреля сего года товарисч Зе заявил (можете начинать ржать), что из-за контрабанды держава теряет 300 млрд ежегодно, дал голове СБУ 2 недели на забороть контрабанду, и прилюдно отшлёпал Топ-10 контрабандюг, тем самым произведя контрольный в голову змеищу лютому.
А теперь немношко математики. До победы над контрабандой таможня несла в казну 25-30 млрд в месяц. После победы - в бюджет должно влиться дополнительно 25 млрд в месяц ( 300 / 12). Т.е. поступления от таможни должны удвоиться или хотя бы ополторашиться. Но таможня показывает виляние доходов в пределах стат.погрешности.
Таки куда делась прибыль от побежденной контрабанды?
А, ну да…Шлюхи, кокс, мустанги…Или(и) Вова тупо ******.
Группа одного из самых известных украинских диверсантов, действующая на оккупированных территориях и причастная к безвременной фрагментации гиви, моторолы и захарченка, оказывается находится под следствием. В Украине.
ГУР предоставила все доказательства необоснованности выдвинутых подозрений, но дело висит. Вам это налазит на голову? Мне - нет. Я в душе не ***, как это комментировать…
Госсекретарь США заявил, что в Украине воруется сорок миллиардов долларов ежегодно, треть ВВП страны. Треть. ВВП. Оседает по карманам. И об этом нам говорит Госсекретарь Штатов.
Он, наверное, не понимает, что наш горячо любимый президент и есть глава коррупции в стране. Вернее не глава, а зитцпредседатель Фунт, которого назначили посидеть немножко в президентском кресле, пока нормальные пацаны лавэ намутят, и которому потом очень надолго придёцца присесть в тюрьму.
Почему-то в этом у меня сомнений нет. Вова хорошо не закончит.
Понабирали в партію всілякого мотлоху щоб потім помпезно виганяти їх з ВР.
В общем, такая странная реакция вызвала у всех удивление и нардепа, который пришёл в ВР при помощи Зеленского в составе партии "Слуга народа", проверили на употребление наркотических средств. По данным медэкспертизы, нардеп совершил аварию, будучи под действием наркотиков. И это феерично. Дело не в том, что Юрченко до того, как его в политику привёл Зеленский, прославился тем, что украл в магазине 4 бутылки пива. И не в том, что НАБУ записало его и обвиняет в коррупции. И дело даже не в том, что он лжив, туп и аморален, но за него радостно вслепую проголосовали 34,73% избирателей в Голосеевском районе Киева. А проблема в том, что если бы в любой цивилизованной стране нардеп был замешан хоть в части из всего, во что вляпался Юрченко, то он бы уже не был нардепом. А в Украине такой позор сидит в ВР вместе с насильником Иванисовым, анал-табу Яременко, которых так же привёл в ВР Зеленский, и голосует за все, что скажет Зеленский и Ермак. И такая лояльность к Банковой гарантирует ему нахождение в Верховной Раде Украины.
Интересно, Банковая с ДБР и сейчас будут давать на полицию, чтоб оправдать своего верного прислужника, как она это делает все время? Но я в очередной раз понимаю, что "Слуга народа" - это не только партия лжецов, аферистов, слуг олигархов и коррупционеров, но сборище наркоманов. И они с Зеленским правят Украиной. Поэтому необходимо всю эту шоблу срочно проверить на наркотики. И не в клинике Пальчевского. Потому что наркоманы во власти - это беда для Украины. А значит этот парламент должен быть переизбран. И всех кандидатов в новую ВР проверить на наркотики. Иначе ситуацию не исправить и Зеленский опять заведёт в ВР наркоманов. А это точно, что не нужно Украине!
- https://spektrnews.in.ua/news/narkomany-vo-vlasti---eto-beda-dlya-ukrainy---borislav-bereza/117998 Борислав Береза
1. Они, давно "положили" на население (да-да и нарИд тоже). И конечно считают, что это прекрасно.
2. Ну а теперь сами зеленотвари, "ложат" на них самих, а ребятки, не могут понять, почему так получается. И начинают искать виноватых вокруг.
Круг замкнулся.
Мозгов не хватает понять, что это только начало и так с ними, будет всегда.
Зеленський ввів у дію чергові санкції проти Ріната Ахметова. Згідно з указом №283/2021 було конфісковано ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова і призначено його новим прес-секретарем Офісу Президента.
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/235202951778396/ Olexiy Drone
А не по Вашему ли "зелёному" списку он стал депутаном?
Яка товщина і довжина мотузки має бути на одного "слугу" - має хтось знання?