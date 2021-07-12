РУС
Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что внефракционный народный депутат Александр Юрченко, который якобы совершил ДТП во Львове, сложит мандат.

Такое мнение Глава ВР выразил в эфире программы "Подробности недели", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стыдно за то, что происходит, за то, что делают некоторые наши коллеги. Закон должен быть один для всех и он будет таким. Я надеюсь, что человек придет к мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже имеется механизм, согласно которому, он может потерять мандат", - рассказал Разумков.

В то же время он выразил убеждение, что необходимо искать механизмы, "как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию". Ведь, по его словам, именно в Основном Законе указаны основания, на которых депутат может лишиться мандата.

"Это нужно для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду", - подытожил спикер.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Автор: 

+37
Понавыбирали наркоманов, лишь бы не барыга. Страна скотов!
12.07.2021 08:32
+29
та там вся рада стыдоба, должна самораспустится...
12.07.2021 08:26
+28
Позор это все зеленое стадо. Пример подает главарь ,анти анализный.
12.07.2021 08:43
та там вся рада стыдоба, должна самораспустится...
12.07.2021 08:26
нема сподівань
12.07.2021 08:42
нема.... вони до остннього будуть чіплятися за владу, яка надає привілеї і зробила з нічого полубогів (а з лайна виходить тільки добриво (після деякого часу))))...і то не зі всякого)
12.07.2021 10:09
Понавыбирали наркоманов, лишь бы не барыга. Страна скотов!
12.07.2021 08:32
Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 1195
12.07.2021 10:16
Не, ОПе нужен каждый штык, так что будет и дальше ходить на голосования и получать бабло в конверте
12.07.2021 08:33
Ну, если...якобы совершил ДТП во Львове...то конечно, должно быть якобы стыдно!
12.07.2021 08:35
А чего зесрани стыдится -у них даже президент наркоман,а тут какая то сошка
12.07.2021 10:07
а чого Разумков розпуширився, аналізи препіздента бачив та надіється на передоз? Не вийде, бо вся набрана пі...сня із ОПушки, готова відсмоктати в такому випадку...
12.07.2021 20:13
Соромно тобі кацап - всього навсього соромно! А тільки соромно тобі тому що ти точно такий самий!!!
12.07.2021 08:36
Нам стыдно,что вы такие,но мы надеемся на вашу совесть,что вы откажетесь от всех преимуществ,денег и т.д.,и сложите депутатские полномочия.
Там у вас в Раде и проституток вызывают,и даже целые кандидаты наук мастурбируют прямо на заседании,и ни один не сложил с себя полномочий добровольно,а этот всего лишь под наркотой ДТП устроил🤣Вас всех надо гнать,да некому ..
12.07.2021 08:38
коли правда що депутатський корпус це точне відображення суспільства то нам соромитися треба самих себе і нарікати на себе.
12.07.2021 10:27
А хіба Рада не може позбавити його мандату? У зелені ж монобільшсть.
показать весь комментарий
12.07.2021 08:42
чи не може...чи не хоче ))))... бо воно ж таке як і вся шобла... тільки спалилося...
12.07.2021 10:11
Позор это все зеленое стадо. Пример подает главарь ,анти анализный.
12.07.2021 08:43
Ага, - конечно) Сразу после Зеленского
12.07.2021 08:44
Главный враг Украины Демченко...эта гнида сдала все Мавзолейным ублюдкакм...
12.07.2021 08:45
ну звісно, треба через цього наркомана міняти конституцію. Не сподобався - Зе чи Розумкову і все. Не депутат.
12.07.2021 08:50
Где же он харчеватся будет ? .Он на 16 аршинах сидел и будет сидеть
12.07.2021 08:50
Игорь Валерьевич Коломойский может спать спокойно,Украина для него неприступная Крепость для стран Запада.... и их спецслужб...
12.07.2021 08:51
Він тут як в Бога за пазухою.
12.07.2021 08:55
Скоріше рак на вербі свисне.
12.07.2021 08:54
Регламентний комітет зеРади рекомендував відсторонити від участі в засіданнях Ірину Геращенко, яка сказала про зелених чоловічків в зеРаді.
Нарік, що влаштовує аварії, чьоткій пацанчик, який не порушує ніяких норм, ні писаних, ні моральних. На думку членів Регламентного комітету.
ЗЕкраїну зробили разом.
12.07.2021 08:55
Треба приймати закон про відклик депутатів а не сподіватись на їхню совість,бо її нема і не було.
12.07.2021 09:08
А закон кто будет принимать? Так ото ж
12.07.2021 09:12
Той хто обіцяв,хто прийняв закон про зняття недоторканності,закон про референдум ,про продаж землі,про імпічмент,хто ввів персональне голосування у раді,а не так якпапіреднікі.
12.07.2021 09:20
багато недоторканих з'явилося? Особливо тих, кого ловили під кайфом за кермом, чи на хабарях, чи на брехні в деклараціях...
Аааа, мертвечук сидить... Не в тюрмі?
Аааа, там за зраду по 111-тій імпічмент... Не буде?
А шо ж тоді прийняли?
12.07.2021 09:24
При вашій владі мудачук сидів на державному нафтопроводі прадставником у ткг,а парубій голосував по 20разів поки не впихав невпихуїме за рахунок кнопкодавів.
12.07.2021 09:29
Так, той нафтопровід, допоки за рішенням РНБО від 15-го року йшов суд "та діло" - був державним. Тільки та держава називалась РФ.
12.07.2021 09:34
Так чому ж патріотичний бульдозерист не забрав його у ***** а віддав мудачуку? А зрадник зеля забрав націоналізував і посадив мудачука а не призначив уповноваженим.
12.07.2021 09:40
ти дебіл?
Так, схоже. Причому:
1.брехливий;
2.неграмотний;
3.73/43%зебіл.
12.07.2021 09:49
Хто почне процедуру імпічменту, трускавецьке моностадо перукарів, масажистів?
Щаз ... При відставці їхнього роботодавця Зєлі і вони довго не затримаються на своїх дуже прибуткових місцях.
Тому імпічмент для Зєлі неможливий.
12.07.2021 09:26
Починай ти ніхто не забороняє,от тільки кого обирать замість зеленого,оце питання?
12.07.2021 09:30
Питання, поставлене українською мовою не зрозуміле?
Скільки депутатів згідно процедури, прописаної в законі зеленського, повинно проголосувати за початок процедури імпчменту?
12.07.2021 09:36
Хто тобі заважає завести у раду тих депутатів котрі проголосують імпічмент? Обирай більшість і буде тобі щастя.
12.07.2021 09:43
Я за цих наркоманів, українофобів і не голосувала.
12.07.2021 09:51
У 2014р на президентських виборах було 54.7%.то як же треба було керувати що навіть після обрання зе і його (зрадницького) правління на протязі двох років все одно рейтинг однотурового( патріота) 13%,от тобі і імпічмент.
12.07.2021 10:11
Зомбоящик Бэні, Ахмєтова, Пінчука продукує стільки негатива, часто брехливого, про Зєлю, як вони вкидалі і продовжують вкидати проти Порошенка?
12.07.2021 10:15
Я тобі вірю,от тільки в кожного з виборців окрім зомбоящика.є ще й холодильник і свій розум,котрий ніяк не хоче повернення минулих керівників.
12.07.2021 10:23
В савєцких громадян також був холодильник, і в расєян є холодильник, і вже навіть є можливість їздити по світу, але у пукіна найвищий рейтинг поміж всіх політиків, діячів на расєє.
12.07.2021 10:32
Так чому ж з 54.7 % стало 13% і навіть у бойка і юлі більше,невже вони більші патріоти%
12.07.2021 10:35
Згідно яких, чиїх даних у бойка та юлі вищий рейтинг?
12.07.2021 10:39
а за брата допы стыдно не было?
вообще, стыдно должно быть тем, кто за него голосовал, и будет голосовать дальше.
да и стыдно - это не то слово.
может ли насекомому быть стыдно?
12.07.2021 09:08
стидно...але воно там було одне...прикоцане... інші якщо і були - не палились))))
а зараз навпаки- одне-два нормальних (умовно) а інший сброд і хто попало (а попало таке...ніяке)
12.07.2021 10:15
Шапито 95 пришло надолго...,даже больше чем 74 года Советского дерьма...Мужайтесь...
12.07.2021 09:13
Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 4222
12.07.2021 09:15
Лишь бы не Порошенко и Байден сказала когда то Ольга *********... Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 2511
12.07.2021 09:15
"Мудрий народ" Украины не сумевший отличить политика от Шоу-бизнесмена,не достоин быть ни в НАТО,ни в ЕС...жуйте 73 % рейтинга Зелемойских...
12.07.2021 09:32
https://spektrnews.in.ua/news/pobudka-s-utrenney-taney/117916#gsc.tab=0 Таня Адамс:
По городам Украины ползают обдолбанные пауки из Слуг народа.
Тот, который советовал собак продавать в уплату коммуналки, и еще один, подозреваемый в вымогании взятки в 213к долларов у мусорного бизнеса. И я сейчас не про почетного мусороведа Авакова, за которого мы с детства, а про настоящих мусорщиков.
17.09.2020 президент Зеленський, кстати, лично обещал, что Юрченко будет сидеть в тюрьме! "А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!" И голосом так сыграть, раскатисто чтоб... И шо таки сидит? Нет, ползает под дозой, олицетворяет афоризм «Если ветер сдувает кокс с буферов вашей любовницы, когда вы мчитесь в кабриолете по встречке, значит жизнь удалась!»
И я тут вот напомню вам, каким прекрасным нардепам мы с вами платим за кокс, мустанги и буфера любовниц:
- *****-террорист Роман Иванисов отсидел за изнасилование малолетки. Зеленский обещал отставку. *******.
- Богдан Яременко заказывал шлюх прям на рабочем месте, всё еще член зелёной фракции.
- Игорь Васильковский был заловлен бухим за рулём. Отпустили, обвинения сняли, произошла прикра помилка.
- Про Колю Оболонского писать долго, этот просто не может даже изображать человека. Хоть иногда.
2 апреля сего года товарисч Зе заявил (можете начинать ржать), что из-за контрабанды держава теряет 300 млрд ежегодно, дал голове СБУ 2 недели на забороть контрабанду, и прилюдно отшлёпал Топ-10 контрабандюг, тем самым произведя контрольный в голову змеищу лютому.
А теперь немношко математики. До победы над контрабандой таможня несла в казну 25-30 млрд в месяц. После победы - в бюджет должно влиться дополнительно 25 млрд в месяц ( 300 / 12). Т.е. поступления от таможни должны удвоиться или хотя бы ополторашиться. Но таможня показывает виляние доходов в пределах стат.погрешности.
Таки куда делась прибыль от побежденной контрабанды?
А, ну да…Шлюхи, кокс, мустанги…Или(и) Вова тупо ******.
Группа одного из самых известных украинских диверсантов, действующая на оккупированных территориях и причастная к безвременной фрагментации гиви, моторолы и захарченка, оказывается находится под следствием. В Украине.
ГУР предоставила все доказательства необоснованности выдвинутых подозрений, но дело висит. Вам это налазит на голову? Мне - нет. Я в душе не ***, как это комментировать…
Госсекретарь США заявил, что в Украине воруется сорок миллиардов долларов ежегодно, треть ВВП страны. Треть. ВВП. Оседает по карманам. И об этом нам говорит Госсекретарь Штатов.
Он, наверное, не понимает, что наш горячо любимый президент и есть глава коррупции в стране. Вернее не глава, а зитцпредседатель Фунт, которого назначили посидеть немножко в президентском кресле, пока нормальные пацаны лавэ намутят, и которому потом очень надолго придёцца присесть в тюрьму.
Почему-то в этом у меня сомнений нет. Вова хорошо не закончит.
12.07.2021 09:32
А кнопкодав, котрий продавець собак складе повноваження, чи йому закон не писаний?
Понабирали в партію всілякого мотлоху щоб потім помпезно виганяти їх з ВР.
12.07.2021 09:47
«Глава ВР Д.Разумков выступил в эфире программы "Подробности недели" телеканала Фирташа+Львочкина "Интер"» - це вони, зелені, так з олігаржами брикаються... під одною ковдрою
12.07.2021 09:54
Ага! И вернет украденное пиво! Сейчас, разбежался!
12.07.2021 09:57
Цей етнічний кацап - Разумков не повинен взагалі в Україні займати якусь посаду. І вказує нехай своєї бабусі.
12.07.2021 09:59
Так ищите возможность лишения мандата. Многолетняя постоянная трескотня по этому поводу уже набила оскомину. Если хотите сделать - делайте, а не выражайте озабоченность призывами к совестливости.
12.07.2021 10:00
ну хоть кому-то там стыдно стало
12.07.2021 10:04
https://spektrnews.in.ua/news/narkomany-vo-vlasti---eto-beda-dlya-ukrainy---borislav-bereza/117998 Наркоманы во власти - это беда для Украины.- Песня: "Каждую пятницу я - в говно!". Народный депутат Юрченко решил не ждать пятницы и начал все в четверг: попал в ДТП во Львове. И себя неадекватно. Он на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре и ударил авто, которое стояло в пробке, после чего попытался убраться с места ДТП, но не смог. Все это снимал второй участник ДТП. Тогда Юрченко набросился на второго участника ДТП с кулаками и начал выбивать у него телефон. Свидетели ДТП оттеснили неадекватного нардепа.
В общем, такая странная реакция вызвала у всех удивление и нардепа, который пришёл в ВР при помощи Зеленского в составе партии "Слуга народа", проверили на употребление наркотических средств. По данным медэкспертизы, нардеп совершил аварию, будучи под действием наркотиков. И это феерично. Дело не в том, что Юрченко до того, как его в политику привёл Зеленский, прославился тем, что украл в магазине 4 бутылки пива. И не в том, что НАБУ записало его и обвиняет в коррупции. И дело даже не в том, что он лжив, туп и аморален, но за него радостно вслепую проголосовали 34,73% избирателей в Голосеевском районе Киева. А проблема в том, что если бы в любой цивилизованной стране нардеп был замешан хоть в части из всего, во что вляпался Юрченко, то он бы уже не был нардепом. А в Украине такой позор сидит в ВР вместе с насильником Иванисовым, анал-табу Яременко, которых так же привёл в ВР Зеленский, и голосует за все, что скажет Зеленский и Ермак. И такая лояльность к Банковой гарантирует ему нахождение в Верховной Раде Украины.
Интересно, Банковая с ДБР и сейчас будут давать на полицию, чтоб оправдать своего верного прислужника, как она это делает все время? Но я в очередной раз понимаю, что "Слуга народа" - это не только партия лжецов, аферистов, слуг олигархов и коррупционеров, но сборище наркоманов. И они с Зеленским правят Украиной. Поэтому необходимо всю эту шоблу срочно проверить на наркотики. И не в клинике Пальчевского. Потому что наркоманы во власти - это беда для Украины. А значит этот парламент должен быть переизбран. И всех кандидатов в новую ВР проверить на наркотики. Иначе ситуацию не исправить и Зеленский опять заведёт в ВР наркоманов. А это точно, что не нужно Украине!﻿

- https://spektrnews.in.ua/news/narkomany-vo-vlasti---eto-beda-dlya-ukrainy---borislav-bereza/117998 Борислав Береза
12.07.2021 10:04
Ребятки, явно не могут понять параллельности процессов.
1. Они, давно "положили" на население (да-да и нарИд тоже). И конечно считают, что это прекрасно.
2. Ну а теперь сами зеленотвари, "ложат" на них самих, а ребятки, не могут понять, почему так получается. И начинают искать виноватых вокруг.
Круг замкнулся.
Мозгов не хватает понять, что это только начало и так с ними, будет всегда.
12.07.2021 10:08
https://ibigdan.livejournal.com/26961892.html Нищівний удар по олігархам

Разумков сподівається, що Юрченко складе депутатський мандат: "Соромно за те, що відбувається" - Цензор.НЕТ 5260

Зеленський ввів у дію чергові санкції проти Ріната Ахметова. Згідно з указом №283/2021 було конфісковано ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Никифорова і призначено його новим прес-секретарем Офісу Президента.
https://www.facebook.com/100058660792875/posts/235202951778396/ Olexiy Drone
12.07.2021 10:08
Бла бла бла о борьбе с коррупцией от ОП уже надоела и очевидна... Надежда на патриотов активистов. Зе не смог набрать команду патриотов... но кого выбирать на следующих выборах ??!!! Смешко наверное... Он пока рыло не испачкал....
12.07.2021 10:16
А давно об патрушева рыло не пачкается?
12.07.2021 11:47
Зе-дебіли вже і ригіАналів,коли ті були при владі,пререплюнули. За що велика подяка їх тупорилим зе-виборцям. Тьху, пля,гидота...
12.07.2021 10:18
а вот что бы сделал разумков и депутаты если бы украинксий народ каждому из них подарил по веревке с мылом? или очко не железное?
12.07.2021 10:41
Ахтиж невпе рвыйразпи даразвс раный!!!!!
А не по Вашему ли "зелёному" списку он стал депутаном?

Яка товщина і довжина мотузки має бути на одного "слугу" - має хтось знання?
12.07.2021 12:48
Коврово-кабинетный слизнячок надеется, выступает за, не исключает и чрезвычайно обеспокоен
12.07.2021 16:15
Цей " полум"яний спіч" нагадує крокодилячі сльози мірошниченка після розстрілу Небесної сотні.
12.07.2021 20:29
сначала разумков с юрченком по барышням аналтабуинят, а теперь бульбы пускают
12.07.2021 23:31
Главное шо за ломбарды барыге-Разумкову не стыдно
13.07.2021 09:54
 
 