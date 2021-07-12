Разумков надеется, что Юрченко сложит депутатский мандат: "Стыдно за то, что происходит". ВИДЕО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что внефракционный народный депутат Александр Юрченко, который якобы совершил ДТП во Львове, сложит мандат.

Такое мнение Глава ВР выразил в эфире программы "Подробности недели", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стыдно за то, что происходит, за то, что делают некоторые наши коллеги. Закон должен быть один для всех и он будет таким. Я надеюсь, что человек придет к мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже имеется механизм, согласно которому, он может потерять мандат", - рассказал Разумков.

В то же время он выразил убеждение, что необходимо искать механизмы, "как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию". Ведь, по его словам, именно в Основном Законе указаны основания, на которых депутат может лишиться мандата.

"Это нужно для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду", - подытожил спикер.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.