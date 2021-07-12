"Окопная война": "Во время штурма поселка Пески было страшно. Мы не понимали, кто тебя может убить - сепаратисты или псковский десантник", - доброволец Назар Сарабун. ВИДЕО

Поселок Пески, пригород Донецка, освобождали от российских оккупантов бойцы Вооруженных сил Украины и добровольцы.

Именно с добровольцем Назаром Сарабуном, бойцом ДУК "Правый сектор", который принимал участие в боях за поселок, мы поговорим в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

В начале боевых действий с московским агрессором украинские воины, в том числе добровольцы, преимущественно шли в бой, не имея за плечами должного опыта и экипировки, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Всех вела идея и желание освободить Украину от российского нашествия.

Назар был в числе тех, кто руководствовался этими стремлениями.

Не имея хорошего бронежилета, шлема, он зачищал поселок Пески при этом переживал, чтобы где-то в доме не притаились сепаратисты или псковский десантник, который убьет его. Кто же тогда Донецк будет освобождать?

21 июля 2014 года Пески стали нашими, но это было начало тяжелых боев между российскими оккупантами и украинскими воинами, которые продолжаются до сих пор.

"Где-то через два дня после того, как мы зачистили Пески, у нас непосредственно состоялся бой с московскими отбросами.

Они ошибочно напали на наш условный "блокпост", при этом у них в плену находился наш побратим...

Завязался бой, в результате которого нам удалось отправить врагов в ад. К сожалению, наш боец, который попал в плен к оккупантам, тоже погиб.

Это был первый боевой опыт, который отложил свой отпечаток на меня на всю жизнь.

Мы оказывали помощь побратиму, который пострадал от разрыва гранаты. Он умирал, но при этом пытался говорить с нами.

Я видел, как упал российский наемник, когда наш Батя попал в него из РПК.

Война - это не только героизм, хотя он моментами не подкреплен ничем, кроме голого энтузиазма", - рассказывает Назар о первых боях за поселок Пески.

Смотрите нашу рубрику "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте правду. Моментами даже болезненную правду, которая поможет избежать ошибок в будущем.