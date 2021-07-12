РУС
Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения. Из семи пунктов пропуска работает только один - в Станице Луганской, - штаб ООС. ВИДЕО

По распоряжению Командующего объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. В то же время, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю.

Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово". 

"Шура", ві поєзжайтє в Рубєжноє і сятьтє на поєзд в сторону Харькова. Вагони просто набіти "нещасними із руського міра" Луганська і Донецька. Послушайтє о чом оні говорят. А потом спробуйтє проєхать іх маршрутом до Луганска. Я думаю, вас обменяют нескоро.
12.07.2021 12:36 Ответить
А в чому причина?
12.07.2021 12:48 Ответить
я б и этот закрыл ...и начал рыть ров для кракадилов
12.07.2021 12:48 Ответить
Почекайте, нехай розмножаться в Ялті.
12.07.2021 12:51 Ответить
Пусть отвыкают сюда ездить. Не.й шастать!
12.07.2021 14:37 Ответить
А кто так сильно хочет получать украинскую пенсию-только лично через Укрпочку!!!! Никаких обналов под 10% с карт Ощадбанка..так как это финансирование терроризма! Лично и в Украине
12.07.2021 16:01 Ответить
 
 