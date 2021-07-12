Боевики продолжают блокировать КПВВ на линии разграничения. Из семи пунктов пропуска работает только один - в Станице Луганской, - штаб ООС. ВИДЕО

По распоряжению Командующего объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. В то же время, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской".

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю.

Российско-оккупационные войска продолжают полностью блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".