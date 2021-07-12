С погибшим на Донбассе 24-летним сержантом 58-й ОМПБр Евгением Курасовым простились на Сумщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 11 июля, в селе Локня Сумского района Сумской области состоялась церемония прощания с 24-летним Евгением Александровичем Курасовым, сержантом, заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 8 июля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Об этом говорится на Фейсбук-странице Юнакивской громады Сумского района Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.

"Глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой утраты и выражаем самые искренние соболезнования семье и близким погибшего в ООС Евгения Курасова. Это невосполнимая потеря для нашей громады.

Сегодня наши сердца наполнены скорбью и болью. Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь ... Невероятно тяжело пережить такую ​​потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни - хоронить своего ребенка. Жена потеряла мужа, семья - близкого человека, мы - отважного земляка, а Украина - своего защитника-патриота. Именно благодаря таким мужественным украинским воинам большая часть населения нашей страны имеет мирное небо и твердую веру в победу над врагом, им мы обязаны своей жизнью.

Пусть светлые воспоминания о герое, который выполнял воинский долг перед Родиной навсегда останутся в сердцах земляков. Верим, что Всемилостивый Господь примет его светлую и искреннюю душу в Царство Небесное. Вечная светлая память украинскому воину", - отмечается в сообщении.

















