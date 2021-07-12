"Северный поток-2" - политический проект. Нужно хорошо обдумать, стоит ли его запускать, - Разумков. ВИДЕО
Украина должна по всем направлениям отстаивать свои интересы.
Об этом сегодня на брифинге после заседания согласительного совета ВР заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Говоря о "Северном потоке-2", он подчеркнул: "все хорошо понимают, что это не только экономический проект , но и политический, который может использоваться как серьезный рычаг влияния на страны Европы. Поэтому коллеги, принимая решения о том, запускать или не запускать "Северный поток-2", должны также хорошо подумать и над этим вопросом".
Отвечая на уточняющий вопрос, должна ли Украины в переговорах о запуске "Северного потока-2" продолжать настаивать на санкциях, Разумков отметил, что нужно вести переговоры по конкретным пунктам, какие будут плюсы от этого запуска, и какие минусы.
Он уверен, что нужно проанализировать, насколько "Северный поток-2" будет выгоден Украине в геополитическом плане.
Який же ти розумний , Разумков . !! Аж страшно .
Мекрель і футін.
подождите... так СП2 уже ВЫГОДЕН Украине? Я не успеваю за трендом политической мысли гениальных экспертов в Украине.
)))