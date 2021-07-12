РУС
"Северный поток-2" - политический проект. Нужно хорошо обдумать, стоит ли его запускать, - Разумков. ВИДЕО

Украина должна по всем направлениям отстаивать свои интересы.

Об этом сегодня на брифинге после заседания согласительного совета ВР заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о "Северном потоке-2", он подчеркнул: "все хорошо понимают, что это не только экономический проект , но и политический, который может использоваться как серьезный рычаг влияния на страны Европы. Поэтому коллеги, принимая решения о том, запускать или не запускать "Северный поток-2", должны также хорошо подумать и над этим вопросом".

Отвечая на уточняющий вопрос, должна ли Украины в переговорах о запуске "Северного потока-2" продолжать настаивать на санкциях, Разумков отметил, что нужно вести переговоры по конкретным пунктам, какие будут плюсы от этого запуска, и какие минусы. 

Он уверен, что нужно проанализировать, насколько "Северный поток-2" будет выгоден Украине в геополитическом плане.

Читайте также: Украинская делегация попытается убедить Меркель и Альтмайера, что "Северный поток-2" несет угрозы не только Украине, но и Европе, - Витренко

Северный поток (1458) Разумков Дмитрий (1522)
+3
Ага. Как Разумков решит так и будет. Для начала хоть бы сами разорвали дипотношения и перекрыли границу с врагом. Ато у самих магазины забиты росийскими товарами а от других стран требуем чтобы они прекратили свои интересы с Рашкой.
12.07.2021 13:07 Ответить
+3
12.07.2021 13:11 Ответить
+2
Как будто от Разумкова что то зависит.
12.07.2021 13:02 Ответить
Как будто от Разумкова что то зависит.
12.07.2021 13:02 Ответить
Такой деловой,не тебе решать,не ты строил и деньги вкладывал.а думать можно,думай сколько хочешь.
12.07.2021 13:41 Ответить
Мудре сказав. Гігант мислі. Лише що вартують слова младорига, після сказаних слів абамківця дєда Джо?
12.07.2021 13:03 Ответить
мля,дебил на дебиле,в этой зеленой кодле есть кто-нибудь с мозгами ?
12.07.2021 13:39 Ответить
"Северный поток-2" - политический проект. .............. - Разумков .)) ТА ТИ ШО ?? Ай яй яй ,, я б ніколи не здогадався , якби не ти , Діма . . !
Який же ти розумний , Разумков . !! Аж страшно .
12.07.2021 13:05 Ответить
Ось вам боржомчик, але він вам вже не допоможе.
12.07.2021 13:06 Ответить
Ага. Как Разумков решит так и будет. Для начала хоть бы сами разорвали дипотношения и перекрыли границу с врагом. Ато у самих магазины забиты росийскими товарами а от других стран требуем чтобы они прекратили свои интересы с Рашкой.
12.07.2021 13:07 Ответить
Сейчас в ЕС в основном будут ходить электромобили, часть будет переходить на водород, с российским газом тоже можно порешать если его к примеру заполнять дополнительно своей газовой смесью и это уменьшит значительно отбор газа с российской трубы ну и тд.
12.07.2021 13:10 Ответить
И Раша вообще прекратит транзит через Украину, за невостребованностью
12.07.2021 16:27 Ответить
Будет дешевле продавать газ Московия воруя их со своих колоний, ведь нищий народ колоний нужно кормить, а то народ власть может поменять
12.07.2021 17:47 Ответить
Что за колонии?
12.07.2021 17:51 Ответить
Якутия ,Мордовия,и другие
12.07.2021 19:18 Ответить
Колонии платят, а Якутия, полностью дотационный регион.
12.07.2021 19:28 Ответить
12.07.2021 13:11 Ответить
Мне лично эти новости про СП-2 уже просто надоели.. каждый день одно и тоже(( хоть я и поддерживаю его завершение но хватит уже об этом писать.
12.07.2021 13:19 Ответить
Вата ..........
12.07.2021 13:22 Ответить
Это ты вата а я наоборот патриот! Никаких экономических связей с агрессором! Гитлер в 1943м через СССР газ не прокачивал
12.07.2021 13:26 Ответить
Ще і древня вата...
12.07.2021 13:28 Ответить
Ну я то твой возраст не знаю, не вижу тебя.. древняя так древняя, значит старпер ты уже.
12.07.2021 13:31 Ответить
Совка вже бозна скільки років немає. Навіщо його згадувать ?
12.07.2021 15:46 Ответить
Хіба що ти совком живеш. Ніяк з тебе не вийде.
12.07.2021 15:47 Ответить
Ну да правильно,какая торговля с врагом?сп-2 это независимость от России,
12.07.2021 13:44 Ответить
Вже і без разумкова подумали .
Мекрель і футін.
12.07.2021 13:21 Ответить
Хоть бы не позорился... Кому интересны его заключения не имеющие никакого значения абсолютно... Тут лучше бы ему помолчать чем мычать то что уже всем надоело. Путлер запустит поток и нехер мусолить тему. Думайте о дальнейшем экономики а не бла бла бла пиариться дешевым репортерам...
12.07.2021 13:27 Ответить
Ну обдумывай.
12.07.2021 13:37 Ответить
>>Он уверен, что нужно проанализировать, насколько "Северный поток-2" будет выгоден Украине в геополитическом плане.
подождите... так СП2 уже ВЫГОДЕН Украине? Я не успеваю за трендом политической мысли гениальных экспертов в Украине.
)))
12.07.2021 13:46 Ответить
Обдумывай. Кто ж мешает то обдумывать?
12.07.2021 13:46 Ответить
а пацаны-то и не знают! срочно курьеров к путену и меркель!
12.07.2021 13:48 Ответить
Розумна репліка - через 100 років "обсмаження" - "зри в корень"!!!
12.07.2021 14:13 Ответить
Кому потрібно, той вже давно добре подумав і визначився. І ніхто думку "табаків" запитувати не буде.
12.07.2021 15:47 Ответить
Лично я не такой розумный как Розумков, и не понимаю в чем суть компенсации? А за что должны компенсировать? Германия хочет покупать газ гарантированно, и на 30% дешевле, они должны за это платить Украине?)
12.07.2021 16:53 Ответить
13.07.2021 19:55 Ответить
Какая такса для этого слизнячка попиариться у Бутусова?
12.07.2021 17:13 Ответить
Смішний. Вже давно працюють СП-1 і Турецький, до якого нещодавно підключились Сербія та Угорщина, на черзі Австрія. Чим вони не "важелі впливу" на Європу? Чому саме СП-2 ним стане?
13.07.2021 01:20 Ответить
 
 