"Северный поток-2" - политический проект. Нужно хорошо обдумать, стоит ли его запускать, - Разумков. ВИДЕО

Украина должна по всем направлениям отстаивать свои интересы.

Об этом сегодня на брифинге после заседания согласительного совета ВР заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Говоря о "Северном потоке-2", он подчеркнул: "все хорошо понимают, что это не только экономический проект , но и политический, который может использоваться как серьезный рычаг влияния на страны Европы. Поэтому коллеги, принимая решения о том, запускать или не запускать "Северный поток-2", должны также хорошо подумать и над этим вопросом".

Отвечая на уточняющий вопрос, должна ли Украины в переговорах о запуске "Северного потока-2" продолжать настаивать на санкциях, Разумков отметил, что нужно вести переговоры по конкретным пунктам, какие будут плюсы от этого запуска, и какие минусы.

Он уверен, что нужно проанализировать, насколько "Северный поток-2" будет выгоден Украине в геополитическом плане.

