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Яценюк, Фрид и Лубкивский обсуждают в Атлантическом Совете отношения США с Украиной во время президентства Байдена. ВИДЕО

В среду, 14 июля, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает в Атлантическом Совете в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский форум по безопасности.

Во время дискуссии обсуждается вопрос о том, действительно ли нынешняя власть намерена продолжить курс реформ, начатый в 2014 году. А также прогресс проведения реформ в Украине.

"В то время, как президент США Джо Байден призывает Киев продолжать курс на борьбу с коррупцией и демократические реформы, достаточно ли этих новых усилий? Чего ожидает Украина от Запада? И как Запад может помочь сдерживать войну России против Украины, которая еще далека от завершения?" - говорится в сообщении.

Модератор разговора - заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Гаринг.

В разговоре принял участие Дэниел Фрид - почетный член Атлантического совета, помощник Госсекретаря США по вопросам европейских и евразийских отношений в 2005-2009 гг. Со вступительным словом выступил бывший заместитель министра иностранных дел Украины, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания: Как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

США (27034) Яценюк Арсений (8011) Atlantic Council (17) Киевский форум по безопасности (147)


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Топ комментарии
+27
Тот, кого в США приглашают и слушают, в отличии от ЗЕ.
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12.07.2021 15:25
+21
Тада.

Сейчас вас, дегенератов, голосовавших "лишь бы не Порох", днем с огнем уже не сыщешь.
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12.07.2021 17:13
+19
Ну, например, что ЗЕ денег давать нельзя ни под каким предлогом потому, что никаких реформ он делать не будет.

Например, что ЗЕ доверять любую хоть скольк-то ценную информацию нельзя потому, что ЗЕ ее сольет России.

Например, что помощь Украине сейчас можно оказывать только целевую и с очень жесткими условиями ее использования.

Например, что сейчас самое время вводить санкции против абсолютно антиукраинской и антиамериканской ЗЕ-власти.

Он много чего может рассказать.
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12.07.2021 15:43
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Сеня ,не подкачай ! Расскажи всем , что порношут прихвостень путлера , а его свора наркоманов - МЕГАВОРЮГИ!
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12.07.2021 15:12 Ответить
зараз проплачені далбадятли за стіну постити будуть)
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14.07.2021 18:59 Ответить
О КИТАЕ, МЕРКЕЛЬ И ЗЕЛЕНСКОМ (лонгрид).

Странный заголовок, да? На самом деле нет. А теперь по порядку.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Ровно за день до приезда Зеленского в Германию, Меркель заявила, что шесть западно-балканских государств "в силу геополитических причин" станут новыми членами ЕС. Речь идет об Албании, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово. Украине в этом перечне места не нашлось.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Потом члены правительства Германии пояснили такую срочность присоединения этих стран к ЕС "угрозой их отрыва от европейской семьи". И речь идет не только о политической угрозе, но и об экономической - на Балканах активно растет влияние Китая. Пекин не выдвигает политических требований, не требует соблюдения прав человека или проведения реформ, зато вместо этого предлагает дешевые кредиты и финансирование проектов. В Европе заявляют об опасности китайской "дипломатии долговой ловушки". Балканские страны уже и без того должны Пекину огромные суммы. Так, например, долг Черногории Китаю составляет около 103% от ВВП страны. И это при том, что экономика одной китайской провинции Цзянсу, площадью с Ростовскую область, примерно равна экономике всей России.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 А теперь немного фактов. Согласно исследованию немецкого центра MERICS, у Евросоюза есть "стратегическая зависимость" от Китая по 659 категориям товаров, а по 103 категориям - даже "критическая зависимость". В частности, речь идет о химической, фармакологической промышленности и электротехнике. Как отмечает MERICS в другом своем исследовании, официальный Пекин преследует цель представить китайскую политическую и экономическую модель как конкурентоспособную и даже лучшую, чем западная либеральная демократия. "Китай уже не просто у ворот Европы, он внутри", - констатируют исследователи.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Действительно, на протяжении последних 20 лет китайцы активно скупали европейские компании - основной вид прямых инвестиций Китая в Европу. И в ключевых европейских столицах озабоченность активностью со стороны китайцев начала воплощаться на практике с 2019 года, все больше стран стали тщательнее подходить к китайским вложениям, блокируя отдельные сделки. Коррективы европейской политики в отношении КНР стали очевидными после прихода администрации Байдена. Новый хозяин Белого дома не только жестко настроен в отношении Пекина, но и стремится к тому, чтобы политика Вашингтона и европейских столиц в этом направлении была максимально скоординированной. Например, с подачи Байдена "Большая семерка" запустила инициативу, которая предусматривает привлечение 40 трлн дол для инфраструктурного развития стран, слишком уж "завязанных" на Китай.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Иными словами, мы видим тщательно продуманную и согласованную политику США и ЕС по противостоянию гегемонии Китая и "вытаскиванию" из-под его влияния европейских стран, которые они считают важными для себя.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Что делает в это время Украина? Вернее, власть, Зеленского. Тупо попадается на крючок Пекина, с которого сейчас пытается соскочить вся Европа.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Одним из самых главных достижений Пятого президента было закрепление в Конституции Украины её Евроатлантического курса. Казалось бы, туда и надо двигаться, несмотря ни на что. Но нет. Оставшийся подростком в душе, Володя Зеленский по-детски обиделся на больших дядь из Америки и Европы, что его срочно куда-то там не приняли, и решил показать им кузькину мать посредством опасного флирта с РФ и КНР.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Днями лидеры фракции "слуг" договорились в эфире китайского ТВ чуть ли не до того, что Украина перенимает китайский опыт управления страной, а вчера Зеленский и Си Цзиньпин решили заключить соглашение о безвизе.

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Получается, Пётр Пятый прорубил окно в Европу, а Вовик Полшестого распахивает дверь перед китайской экспансией, которая посредством этого безвиза хлынет сюда стремительней реки Хуанхе. И это перед самым визитом в США, во время которого наш солнцеликий намерен чего-то там "порешать".

Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 580 Думаю, визита не будет. Или он окажется таким же бесполезным, как и в Германию. Причина проста: видя непоследовательность внешней политики Киева, западные партнёры всё ближе к тому, чтобы просто махнуть на него рукой. Да, США будут поддерживать нас, но только в качестве последнего европейского форпоста перед российской угрозой. Но ни на йоту больше. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Украину не придёт власть, ориентированная исключительно на западные ценности. Которая не будет искать мира в глазах Путина и в качестве шантажа распахивать двери перед китайской экспансией.

Вы просили правду - к сожалению, она такова. В подготовке статьи использованы материалы Bloomberg, The Wall Street Journal,
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14.07.2021 21:56 Ответить
Сеня, ты лапух, що що ти можеш там сказати, - що сомалі ц ценрі Европи потребує чергових кредитів. В окопи, тебе, ?учару, на передову, там де твоя стіна проти кацапоїдів побудована
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12.07.2021 15:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/458692. Кремль ненавидить Яценюка, як і Порошенка.
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14.07.2021 18:53 Ответить
а хто це такий Яценюк?
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12.07.2021 15:23 Ответить
Тот, кого в США приглашают и слушают, в отличии от ЗЕ.
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12.07.2021 15:25 Ответить
шо ж он там расскажет в США , про вышки бойка , стену или про кулювлоба ?
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12.07.2021 15:29 Ответить
Ну, например, что ЗЕ денег давать нельзя ни под каким предлогом потому, что никаких реформ он делать не будет.

Например, что ЗЕ доверять любую хоть скольк-то ценную информацию нельзя потому, что ЗЕ ее сольет России.

Например, что помощь Украине сейчас можно оказывать только целевую и с очень жесткими условиями ее использования.

Например, что сейчас самое время вводить санкции против абсолютно антиукраинской и антиамериканской ЗЕ-власти.

Он много чего может рассказать.
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12.07.2021 15:43 Ответить
ваш Зе для меня тоже самое то и ваш Сеня -никто
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12.07.2021 15:48 Ответить
Тада.

Сейчас вас, дегенератов, голосовавших "лишь бы не Порох", днем с огнем уже не сыщешь.
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12.07.2021 17:13 Ответить
. ты людей дегенератами зря обзываешь. не захотели украинцы вашего пороха потому что он для людей ничего хорошего ге сделал.
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12.07.2021 20:26 Ответить
Ну вот ты дегенерат и есть.
Причем хитрожопый дегенерат, который даже не может признаться в том, что сделал глупость.
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13.07.2021 01:52 Ответить
твой хитрожопый хозяин докерувався что даже кловуну проиграл. нужно было реформы в стране делать а не карманы набивать.
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14.07.2021 20:28 Ответить
тот кого ты назвал "хитрожопым" как раз таки и делал реформы! но вам ******* повылазило, глазёнками своими пустыми в голобородька и сватов вглядывались с открытым ртом
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14.07.2021 22:43 Ответить
были б реформы а не набивание карманов люди его выбрали бы на 2й срок. а теперь он никто. больше он не станет президентом. пусть тортики лепит ,это у него лучше получается
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14.07.2021 23:34 Ответить
Да мы знаем, что ты рашистская тварь пригожинская ,поэтому тебе и *все равно*
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14.07.2021 18:49 Ответить
тварь ты в зеркале каждое утро видишь.ты точно ведешь себя как тупой кацапоид. когда нет аргументов переходите на оскорбления . работай над собой может станешь человеком
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14.07.2021 23:42 Ответить
Вася, вали на хер!!!! Здеся водки нет. Ты замахал, троль ,тут всех
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14.07.2021 20:31 Ответить
а кто для тебя не тоже самое, озвучь пожалуйста?
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14.07.2021 22:40 Ответить
Садовой. Он единственный проукраинский политик и патриот
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14.07.2021 23:37 Ответить
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15.07.2021 01:25 Ответить
Слух а что при яйценюхе были реформы? Ну хоть какие-то? НЕТ.
Мантру "спаситель" слышали. Только вот спасали деньгами тех кто платит НАЛОГИ. А штат дармоедов давно надо было урезать, расходы также.
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14.07.2021 20:21 Ответить
К главным успехам действующего правительства, по мнению аналитиков, можно отнести стабилизацию украинской экономики. Согласно информации Государственной службы статистики, темпы падения ВВП замедлились: в третьем квартале текущего года ВВП сократился на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом еще во втором квартале падение составляло 14,6 процентов, а в первом - 17,2 процента. А в следующем году, согласно прогнозу Национального банка Украины, стоит ожидать роста экономики на 2-2,4 процента. Эта оценка совпадает с ожиданиями Международного валютного фонда (МВФ).

Несмотря на постоянную критику, когда речь заходит о борьбе с коррупцией, именно шаги в этом направлении эксперты аналитической платформы Vox Ukraine, которая занимается анализом украинских реформ, оценивают выше всего.

Член Национального совета реформ Валерий Пекарь вспоминает в связи с этим такие шаги, как введение прозрачных государственных закупок и существенная дерегуляция. "Отменено или упрощено огромное количество бессмысленных, коррупционных и ненужных процедур во всех сферах жизни, и тут почти все министерства могут похвастаться", - подытоживает Пекарь.



Короче, практически все, что сейчас усиленно херит ЗЕ и Шмыгаль потому, что это мешает их договорнякам и откатам, было достигнуто при Яценюке.

П.С. А вобще запрос-то в гугле очень простой, если ты не только в телевизоре умеешь инфу искать.
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14.07.2021 20:30 Ответить
он и в гугле найдёт то, что ему по душёнке его гнилой.
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14.07.2021 22:45 Ответить
А тебе твоя всемирная известность не мешает?
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12.07.2021 16:55 Ответить
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14.07.2021 18:45 Ответить
Ватный длбб, это тот, который был премьером в самые первые трудные годы войны с 0 в казне,это тот ,который заложил основы энергетической независимости Украины! Понятно ,подонок? А память у нас хорошая ,счета будут предьявлены ...
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14.07.2021 18:47 Ответить
Про це не заведено згадувати. Тільки стіна і кулявлоба. Хоча різниця в казні "отримав-здав" у нього найкраща серед усіх прем'єрів..
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14.07.2021 23:11 Ответить
а я знаю хто ти! ти той, хто пише на стінах вбиральні "тут был вася!"
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14.07.2021 19:36 Ответить
Куля в лоба .полит труп и шо оно там скажет
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12.07.2021 15:39 Ответить
Юляяяя!!!!))) Или не?
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12.07.2021 15:40 Ответить
Вы что зацыклены на этой шахрайке старой?
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12.07.2021 20:06 Ответить
Стадію трупа він вже пройшов. Зараз він незалежний експерт. (щось нагадує "100 років самотністі "Г.Г.Маркеса).
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12.07.2021 15:51 Ответить
👍
Немає питань де він не експерт. Навіть макроеконом.
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14.07.2021 18:45 Ответить
Бл.. все цікавіще і цікавіще..становиться... Атлантична рада у Вашингтоні обговорить з Яценюком, підкреслюю ))) з Яцинюком..)))))... ***..вий чи офігенний Зеленський... Постановка питання до абсурду дебільна.. Здається Київський безпековий форум бреше або його неправильно умисно трактують... А саме смішне )))скажіть хто такий зараз Яценюк???? Колишній прем'єр міністр...???? ))) Так нахріна обговорювать з колишнім давайте обговорему з майбутнім..наприклад зі мною чи ще з кимось... Ой щось раненько стартують панове претинденти...))) в президенти))) Цікаво а хто зараз ще зі сракою в милі захоче там проаналітитись???? Здається ще один може вспливсти судяічі з формуліровки новини на цьому сайті...

Хоча знаючи що таке Атлантична рада це неурядова організація США, котра переважно займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти то можна допустити що там таке обговорюватимуть хоча не в такій формуліровці...як подає "поважний" сайт.))) який чомусь вже давно не є лояльним і політично незалежним.
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12.07.2021 16:22 Ответить
Київськи безпековий форум стврений фондом Яценюка... Ну знаєм ..так в цьому то собака і порилась...
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12.07.2021 16:32 Ответить
Да, да, и миллиард долларов украл, тиливизар смотреть надоть!
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12.07.2021 16:41 Ответить
А хотя бы в Вики прочитать слабо?
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12.07.2021 22:52 Ответить
а хасиды к сене каким боком?
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14.07.2021 22:48 Ответить
Наконец-то сенька кровавый -кролик объявился , гроза чеченов !!!!
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14.07.2021 18:43 Ответить
Подляки, вы - унылые
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14.07.2021 19:32 Ответить
Проєкт «Стіна» - оборонний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%80 прикордонний мур уздовж суходільного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD кордону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4 Російської Федерації . Запланований кінець будівництва - 2025 рік, станом на кінець травня 2020 року його готовність оцінюють на 40 % - читай дебіле!
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14.07.2021 22:50 Ответить
не понял, сеня. где деньги?
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14.07.2021 18:46 Ответить
Кто из политиков больше всех насолил Сене ? Кто злейший его враг ? Кто его унижал ? Припоминайте.....есть одно чучело ненасытное.
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14.07.2021 18:49 Ответить
может Зинка?
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14.07.2021 18:51 Ответить
Что там Кучма про обман украинцев сказал? как это расценивать, что за кидалово, нафига б, к чему это сейчас, какие ж гордоны у власти
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14.07.2021 18:57 Ответить
Вот как рвутся рашистские пердаки от Яценюка ,молодец Арсений, щеми ********* оккупантских ! Все рашкотвари помечены спамом
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14.07.2021 18:57 Ответить
Яценюк на свої гроші (до речі, звідки вони у простого чиновника) заснував якийсь фонд, за допомогою нього профінансував якийсь форум де зібралось поговорити (потовкти воду в ступі) декілька екс-ів - а в чому тут новина?
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14.07.2021 19:07 Ответить
зеленского не позвали, о него только "ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ" в ответ можно услышать,
клован в будке с кивой, брагаром и юрченкой мастурбируют
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14.07.2021 19:13 Ответить
Бывший член, бывший премьер, бывший помощник, бывший министр...сбитые летчики собрались потрындеть. Ну трындите, вреда, как и пользы ноль. Главное чтобы не за гроши украинских налогоплательщиков.
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14.07.2021 19:22 Ответить
Та да, ваши гроши нужней КалоМойше
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14.07.2021 19:33 Ответить
Зеленский позвонил Си Цзиньпину и пожелал китайцам великих достижений под руководством Компартии - Синьхуа
https://strana.ua/news/343564-zelenskij-po-telefonu-pozdravil-si-tszinpina-so-stoletiem-kpk.html
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14.07.2021 19:41 Ответить
Навіть Вашингтонщини дістався "зойк волаючого в пустелі"© і остогидливий сморід нафталіну - Сєня яЙценюк настирливо тужиться ребрендінгувати у велику політику:
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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14.07.2021 19:52 Ответить
... курвы москальские, о как вас трясет от одного упоминания Яценюка...оно и понятно: вы, мрази, самых опасных для параши нутром своим гнилым чуете...покидьки...
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14.07.2021 19:53 Ответить
Сєня, розкажи їм за Зєлупу, вiдкрий їм очi на сутнiсть цiєї криворiжської гидоти, цього зкацапленого блазня-курдуплика з рашистською ксiвою.


а ще про дєрьмака!
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14.07.2021 21:15 Ответить
Яценюк, Фрід і Лубківський обговорюють в Атлантичній Раді відносини США з Україною під час президентства Байдена - Цензор.НЕТ 2276
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14.07.2021 21:57 Ответить
 
 