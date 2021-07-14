Яценюк, Фрид и Лубкивский обсуждают в Атлантическом Совете отношения США с Украиной во время президентства Байдена. ВИДЕО

В среду, 14 июля, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает в Атлантическом Совете в Вашингтоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевский форум по безопасности.

Во время дискуссии обсуждается вопрос о том, действительно ли нынешняя власть намерена продолжить курс реформ, начатый в 2014 году. А также прогресс проведения реформ в Украине.

"В то время, как президент США Джо Байден призывает Киев продолжать курс на борьбу с коррупцией и демократические реформы, достаточно ли этих новых усилий? Чего ожидает Украина от Запада? И как Запад может помочь сдерживать войну России против Украины, которая еще далека от завершения?" - говорится в сообщении.

Модератор разговора - заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Гаринг.

В разговоре принял участие Дэниел Фрид - почетный член Атлантического совета, помощник Госсекретаря США по вопросам европейских и евразийских отношений в 2005-2009 гг. Со вступительным словом выступил бывший заместитель министра иностранных дел Украины, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания: Как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ