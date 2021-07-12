В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых стрельцов 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

Об этом сообщает корреспондент Цензор,НЕТ с места событий.

В центре Киева, на ул. Сичевых стрельцов, 49 начался демонтаж здания "Цветы Украины". Сегодня на территории здания появилась тяжелая строительная техника. К обеду уже демонтировали часть здания.

Вместе с тем, метсные жители зашли на территорию проведения работ, тем самым остановили демонтаж здания. Они заявили, что уже подали заявления в Министерство культуры и в Департамент охраны культурного наследия касательно предоставления зданию охранного статуса, так оно построено в стиле модернизм и получило награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.

Застройщик, в свою очередь заявил, что планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление.

Здание "Квиты Украины" до начала реконструкции.

Проект нового здания





































































