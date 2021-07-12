В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых стрельцов 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.
Об этом сообщает корреспондент Цензор,НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
В центре Киева, на ул. Сичевых стрельцов, 49 начался демонтаж здания "Цветы Украины". Сегодня на территории здания появилась тяжелая строительная техника. К обеду уже демонтировали часть здания.
Вместе с тем, метсные жители зашли на территорию проведения работ, тем самым остановили демонтаж здания. Они заявили, что уже подали заявления в Министерство культуры и в Департамент охраны культурного наследия касательно предоставления зданию охранного статуса, так оно построено в стиле модернизм и получило награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.
Застройщик, в свою очередь заявил, что планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление.
Здание "Квиты Украины" до начала реконструкции.
Проект нового здания
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Арендаторы офисов ушли.
Угробила зесрань дом за два года!
До речі про українську архітектуру:
Пару років тому на кафедрі історії НаУКМА вчилась одна дама, яка писала роботу про архітектуру 90х в Києві і всерйоз намагалась знайти в тому хаотичному дерибані і намаганнях скосить побільше бабла якийсь один стиль
Наскільки я пам'ятаю, все закінчилось на етапі інтерв'ювання тодішніх архітекторів та забудовників, коли їй подзвонили і сказали припинити копати інформацію про забудову 90х, інакше її повезуть в ліс в різних пакетах
с душею і індивідуальністю...
оті скло-бетон такі прісні і архітектурно однакові... скло і бетон...
" Под реконструкцию здания "Квіти України" будет проведен конкурс фасадных решений, - инвестор"
12 июля 2021 г.
А простіше повернути у філармонію рояль.
Здание уже угандонили. Скоро и Украину не узнаете.
Мудрый нарид дал власть им только в Украине.
и причем Ахметка к тому театру
А Гоголівська це ж йще непогані хрущьоби . На Павлівський (напроти садочка) хрущоби дуже мерзотні .
Про Гоголєвську в радянськи часи були дуже цікаві байки , як трамвай пустили в обхід , бо на куту з Павлівської напроти 38 школи райкомівський дом тоді збудували й воно їм заважало .
Наверное, с элитными инвест-нянями.
Какой вообще "бизнес" в этом шиддовском бардаке ?
Цей район - моє дининство й юнісь . Кожен клаптик знаю цих вулиць .
Ця побудова достатнє нова , сердце заболіло , коли знесли усю Павлівську з будинками неомодерну початку 20 століття . Не кажучи про Димитрівську . А "будинок квітів" це 197х років .