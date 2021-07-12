РУС
В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве начался демонтаж здания "Квіти України" по ул. Сичевых стрельцов 49. Местные жители зашли на территорию проведения работ и заблокировали работу строительной техники.

Об этом сообщает корреспондент Цензор,НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В центре Киева, на ул. Сичевых стрельцов, 49 начался демонтаж здания "Цветы Украины". Сегодня на территории здания появилась тяжелая строительная техника. К обеду уже демонтировали часть здания.

Вместе с тем, метсные жители зашли на территорию проведения работ, тем самым остановили демонтаж здания. Они заявили, что уже подали заявления в Министерство культуры и в Департамент охраны культурного наследия касательно предоставления зданию охранного статуса, так оно построено в стиле модернизм и получило награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ні - руйнуванню історичного Києва!": активисты протестуют против застройки особняка 19 века в центре столицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Застройщик, в свою очередь заявил, что планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление.

В центре Киева сносят здание Квіти України: местные жители заблокировали работу техники 01

Здание "Квиты Украины" до начала реконструкции.

В центре Киева сносят здание Квіти України: местные жители заблокировали работу техники 02

Проект нового здания

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

архитектура (152) история (2020) Киев (26006) память (1501) строительство (2005) застройка (712)
гарне...було
с душею і індивідуальністю...
оті скло-бетон такі прісні і архітектурно однакові... скло і бетон...
12.07.2021 16:03
Может отремонтируем?
Угробила зесрань дом за два года!

В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники - Цензор.НЕТ 3306
12.07.2021 15:56
Ничего Вы не понимаете в современных тенденциях! Это креатив и нестандартное мышление. Я тут недавно на выставку ходил и понял какой я темный. Оказывается у меня во дворе всю жизнь не мусорник был а инсталляция, даже к бомжам начал относиться как к людям которые разбираются в искусстве!
12.07.2021 16:10
Ладно,уговорили. Застройщик назовёт свою офисную будку с планктоном "Квіти України".
12.07.2021 15:50
Планктон разъехался на заработки.
Арендаторы офисов ушли.
12.07.2021 20:05
Голосуйте за дебила кличко и скоро снесут лавру и софию.
12.07.2021 15:52
Может отремонтируем?
Угробила зесрань дом за два года!

В центре Киева сносят здание "Квіти України": местные жители заблокировали работу техники - Цензор.НЕТ 3306
12.07.2021 15:56
Разве мер Киева - зесрань? Или вопросом сносов зданий в Киеве рулит не мер Киева, а президент Украині?
13.07.2021 20:13
https://twitter.com/solokatz

https://twitter.com/solokatz Solomon Katz @solokatz

https://twitter.com/solokatz https://twitter.com/solokatz



До речі про українську архітектуру:
Пару років тому на кафедрі історії НаУКМА вчилась одна дама, яка писала роботу про архітектуру 90х в Києві і всерйоз намагалась знайти в тому хаотичному дерибані і намаганнях скосить побільше бабла якийсь один стиль

Наскільки я пам'ятаю, все закінчилось на етапі інтерв'ювання тодішніх архітекторів та забудовників, коли їй подзвонили і сказали припинити копати інформацію про забудову 90х, інакше її повезуть в ліс в різних пакетах
12.07.2021 15:53
Слава Украине! Слава мудрому нариду!
12.07.2021 15:59
Ну шо тут непонятного? Весь народ знает, что бубочка, как представитель богемы неровно дышит к наркоте. И это здание, обвитое каким-то зеленым растением, для найвелычнишого говнокомандующего не является кошерным. Поэтому ОПой было решено убрать неправильное растение, обвившее здание и вместо него будет высажена конопля, радующая глаз бубочки и его квартала.
12.07.2021 16:02
А можна коноплю маком розбавити, так для шарму.
12.07.2021 16:10
В шаурму!
12.07.2021 16:44
гарне...було
с душею і індивідуальністю...
оті скло-бетон такі прісні і архітектурно однакові... скло і бетон...
12.07.2021 16:03
Ничего Вы не понимаете в современных тенденциях! Это креатив и нестандартное мышление. Я тут недавно на выставку ходил и понял какой я темный. Оказывается у меня во дворе всю жизнь не мусорник был а инсталляция, даже к бомжам начал относиться как к людям которые разбираются в искусстве!
12.07.2021 16:10
Ніхріна собі реконструкція. МоднЯ, "турборежимна".
" Под реконструкцию здания "Квіти України" будет проведен конкурс фасадных решений, - инвестор"
12 июля 2021 г.
12.07.2021 16:04
А може будинок Київської міськради відремонтувати.
А простіше повернути у філармонію рояль.
12.07.2021 16:07
Блін, то ж не надто старий будинок в нормальному стані! Що завжало просто здати його під магазини? Тим більше, там ж на 1 поверсі маркет Пчолка останні років 5-7 був...
12.07.2021 16:08
дуже мила будівля .... Була. Кияни...прокиньтесь...
12.07.2021 16:21
Киян в Киеве уже мало, в основном понаехавшее быдло, которым плевать на Старый Киев, им лишь бы побольше всяких ТРЦ и строитель стеклянных мостов-дебил с отбитыми мозгами в мерах
12.07.2021 18:47
Так сейчас в любом областном центре- приезжие плевать хотели на архитектурный стиль и историю, им подавай макдональдсы и стеклянные оффисы шоб як у хвильмах заграничных, ну и скворешники по 25 этажей чтоб все поместились
12.07.2021 21:42
Тут главное начать, а потом скажут, разрыли, посмотрели, реконструкции не подлежит и решили построить ТРЦ!
12.07.2021 16:08
Вы посмотрите, что скоморох со своим зелёным сбродом делает с Украиной!!!
Здание уже угандонили. Скоро и Украину не узнаете.
12.07.2021 16:18
А після України хто наступний? Європа чи Азія?
12.07.2021 16:33
Власть зелёного шобла не распространяется ни на Европу, ни на Азию.
Мудрый нарид дал власть им только в Украине.
12.07.2021 17:27
Скоморох - это мер Пидалик? Он ж в Киеве рулит
12.07.2021 18:48
Лучше бы снесли эту новостройку Порошенка что на Андреевском спускеУ центрі Києва зносять будинок "Квіти України": місцеві жителі заблокували роботу техніки - Цензор.НЕТ 6139
12.07.2021 16:24
Таке неможливо знести. На святе зазіхнули?
12.07.2021 16:34
12.07.2021 16:39
А причем здесь Порошенко, это театр старый прект ахметова. Не гоните чушь!
12.07.2021 16:43
Городские власти начали возводить драмтеатр на киевском Монмартре более 20 лет назад, но стройка неоднократно замораживалась из-за отсутствия финансирования. В 2014 году над проектом взяла шефство компания Roshen, что позволило активизировать работы.

и причем Ахметка к тому театру
12.07.2021 16:46
Андреевский забыли от кого отстаивали? От ахметова, частично отстояли кстати
12.07.2021 17:05
Охренительно "отстояли" - "очень органично" по заказу Рошена с Ахметкой вписали в архитектурный ансамбль Андреевского спуска жестяной контейнер от харьковского жлоба.
13.07.2021 20:15
Есть масса ценных зданий и зеленых зон где реально надо протестовать, но совдеповское безликое здание на бывшей улице Артема можно смело сносить, вместе с окружающими гнидниками.
12.07.2021 16:41
Прежде чем что-либо говорить подумать надо. С одной стороны там стоит здание "памятка архитектуры", с другой здание посольств Армении, Мальты и Хорватии. И все это вплотную друг к другу. Застрйщик вместо того что бы снести недоробло на Львовской площади сносит здание вдоль одной из основных улиц Киева просто для того что бы построить очередную никому не нужную высотку. Кроме того чуть ниже по Гоголевской есть недострой как жилой так и офисный которыми никто не заморачивается. Но сносят вполне функциональное здание. На Гоголевской уже 15 лет не прекращается строительство, от екотрогрых уже все устали.
12.07.2021 17:13
Єдина будова , яку на Львовський не жалко - це будинок "рахітектора" , як його назвав мій друг маляр ... Бо ким було потрібно бути , що б "блювотну плітку" там зробити .

А Гоголівська це ж йще непогані хрущьоби . На Павлівський (напроти садочка) хрущоби дуже мерзотні .
Про Гоголєвську в радянськи часи були дуже цікаві байки , як трамвай пустили в обхід , бо на куту з Павлівської напроти 38 школи райкомівський дом тоді збудували й воно їм заважало .
07.08.2021 20:39
ну и что, будет очередная миленькая высоточка, а-ля термитник, одним больше, одним меньше, уже никакого значения не имеет....
12.07.2021 16:43
Для понаехавшего быдла - не имеет, а киевлянам больно смотреть на весь этот беспредел
12.07.2021 18:51
вся проблема в тому що немає публічних конкурсів на новобудови. Забудовник ліпить хер зна що.
12.07.2021 17:01
Мені та будівля така страшна, як і все в совку.
12.07.2021 17:03
На месте этого здания хотят поставить ЭЛИТНЫЙ бизнес-центр.
Наверное, с элитными инвест-нянями.
Какой вообще "бизнес" в этом шиддовском бардаке ?
12.07.2021 19:30
мда, зелененькое, было ... личный выбор на жизнь в бетоне, за решетками, это конечно личный выбор. или не личный? - воспитание добровольных зеков.
12.07.2021 21:07
Забудовники, які діють заодно з міською владою--найгірші вороги Києва.
13.07.2021 09:01
Тю!... у вас Украину успешно сносят и вьі не возражаете. А из-за здания возбудились...
20.07.2021 15:44
Я вихованець 106 середньої школи тих часів , коли йще не було цього будинку , що росташованний між Гоголєвською й Некрасівською .
Цей район - моє дининство й юнісь . Кожен клаптик знаю цих вулиць .
Ця побудова достатнє нова , сердце заболіло , коли знесли усю Павлівську з будинками неомодерну початку 20 століття . Не кажучи про Димитрівську . А "будинок квітів" це 197х років .
07.08.2021 20:29
 
 