Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Груз она спрятала под сиденьем и под обшивкой автомобиля. У женщины изъяли пули калибров 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинки.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина попала в Украину на автомобиле "Рено" через пункт пропуска "Ягодин".

Во время осмотра ее авто пограничники обнаружили под сиденьем и под обшивкой патроны и дубинки.

"Выяснилось, что женщина скрыто перевозил 800 гильз калибром 7,62 мм, 4,5 тыс. пуль калибром 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинок 23 и 26 дюймов", - сказано в сообщении.

Груз и автомобиль конфисковали, а полиции сообщили о том, что, возможно, имеет место незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 01
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 02
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 03
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 04
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 05
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 06
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 07
Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки 08

+15
Гильзы без капсуля и пули отдельно...это не патроны...
12.07.2021 19:00 Ответить
+9
Патронов нет, соответственно и статьи нет.
Пули и гильзы по отдельности, не являются патронами.
12.07.2021 19:52 Ответить
+3
Мабуть смєтуниха готувалась смєтать Бубачку.
12.07.2021 18:56 Ответить
Мабуть смєтуниха готувалась смєтать Бубачку.
12.07.2021 18:56 Ответить
Если бить москалей - наградить и отпустить. Если барышня ватник - пустить по кругу, товар конфисковать и о потом отпустить.
12.07.2021 18:57 Ответить
Гильзы без капсуля и пули отдельно...это не патроны...
12.07.2021 19:00 Ответить
Ну да. Предъявить особо и нечего. Разве что попытку контрабанды.
12.07.2021 19:05 Ответить
Если нет объекта контробанды, то какая попытка?
12.07.2021 20:46 Ответить
был бы человек, а статья найдется
13.07.2021 01:03 Ответить
не декларированный товар спрятанный в особых местах. Хоть игрушки бы были, уже контрабас
13.07.2021 04:57 Ответить
Я не прав
13.07.2021 10:23 Ответить
Она просто хотела убить агентов *****!
12.07.2021 19:12 Ответить
Телескопшляхтшток. А Меркель каже що німці зброї не дадуть
12.07.2021 19:40 Ответить
Патронов нет, соответственно и статьи нет.
Пули и гильзы по отдельности, не являются патронами.
12.07.2021 19:52 Ответить
на телескопічних палицях відіграються, зроблять висновок, що холодна зброя.
12.07.2021 22:28 Ответить
Этих палиць в продаже-валом.
13.07.2021 10:50 Ответить
річ у тім, що може бути визнано ударно-дробильною холодною зброєю. те, що в продажі є не значить, що можна купити і носити, проси сертифікат.
