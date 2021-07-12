Украинка пыталась ввезти из Польши патроны и телескопические дубинки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Груз она спрятала под сиденьем и под обшивкой автомобиля. У женщины изъяли пули калибров 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинки.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина попала в Украину на автомобиле "Рено" через пункт пропуска "Ягодин".

Во время осмотра ее авто пограничники обнаружили под сиденьем и под обшивкой патроны и дубинки.

"Выяснилось, что женщина скрыто перевозил 800 гильз калибром 7,62 мм, 4,5 тыс. пуль калибром 7,83 мм и 8,6 мм, а также 24 телескопических дубинок 23 и 26 дюймов", - сказано в сообщении.

Груз и автомобиль конфисковали, а полиции сообщили о том, что, возможно, имеет место незаконное обращение с оружием и боеприпасами.















