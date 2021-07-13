Семенченко: "От меня требуют раскрыть операции военной разведки по запросу КГБ Беларуси. Это предательство в руководстве Украины". ВИДЕО
Экс-нардеп Семен Семенченко рассказал в зале суда о деле против него, а также о предательстве в руководстве Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, речь Семенченко из зала суда обнародована на его странице в Facebook.
"Мне предъявлено подозрение в руководстве НВФ и в том, что я обидел канал кума Путина "112", якобы совершил против него террористический акт в 2019 году. И сейчас я, в нарушение законодательства, пребываю в одиночке без возможности увидеть свою жену, через стекло разве что, своих детей и, скажем так, я считаю, что это нагло и очень глупо сфальсифицированное политическое дело. Это следствие предательства, которое совершено в руководстве Украины, которое отдало приказ сфабриковать против нас уголовное дело и это не единственное наше дело, которое это доказывает. Значит, первое, не существует никакого ЧВК Семенченко, никаких террористов, есть люди, которые арестованы по моему делу. Эти люди с риском для жизни конфиденциально сотрудничали с украинской военной разведкой в интересах национальной безопасности Украины и выполняли работу по противодействию Путину на оккупированных территориях и за пределами Украины", - сказал он.
Семенченко отметил, что подозрение в создании НВФ и терроризме против канала кума Путина было выдвинуто сразу после обвинения, которое озвучил против него Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ).
"И вот так называемый Комитет госбезопасности, потому что ничем другим, кроме как ФСБ это, по сути, не называется. И вот поручение КГБ Беларуси нашему СБУ о том, что относительно меня, вот в частности, "установить на территории Украины Семенченко Семена Викторовича и допросить на тему сотрудничества и общения с теми патриотами Беларуси, которые в Беларуси обвиняются в терроризме". Также мне предлагается по этому поручению, по сути, выдать все конфиденциальные телефоны, базы прикрытия и операции украинской военной разведки. Это даже не какой-то запрос, это поручение, которое во время войны КГБ страны, в который выборы не признаны всем миром, дает поручение СБУ.
Так вот, что произошло на самом деле... Все те обвинения в терроризме, создании НВФ они выдвинуты для того, чтобы дать возможность Лукашенко и КГБ Беларуси сфабриковать уголовные дела против белорусских патриотов, которые также как и я, только я в Киеве, а они в Гродно и Минске находятся по обвинению в терроризме", - рассказал он и показал соответствующие документы.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.
А вот то, что нам пришлось выбирать между Порошенко и Зеленским - это трагедия. И в эту трагедию вклад Порошенко - основной.
Для тех, кто не помнит, как он был министром у Януковича. И где он только не был, лишь бы у власти оказаться..
И с Кремлем "жму руку, обнимаю".
И не слуга олигархов, а сам олигарх.
А виноваты - не "все", а телеканалы и причие медиа олигархов (и Порошенко, и других) которым все 30 лет успешно дурят народ, предлагая выбор только из своих кандидатур.
Дело Свинарчука - в суде.
Не надо съезжать с темы - я не говорю, что Зеленский лучше Порошенко.
- почему ДО СИХ ПОР не подписан оборонный госзаказ на ЭТОТ год??? При Порохе оборонный заказ подписывался в конце текущего года на последующий...
- Почему оборонные предприятия за последние 2 года банкротятся и сидят в многомиллиардных долгах, а работники без зарплат???
- Почему при зеленом клоуне кошмарят малый и средний бизнес хуже, чем при донецких бандитах овоща??
- Сколько населенных пунктов за 2 года освободил от рашистов твой зеленый писюньковый игрун???
- Что пообещал ваш клоун китайцам в обмен на взятый миллиардный кредит и почему эта сделка проводилась в тайне от украинского народа???
- Почему отменены тендеры при получении многомиллиардных заказов на "велике кРадівництво"?? При Порохе все тендеры шли через систему Прозоро...
- Когда ваше зеленое ничтожество публично извинится за свои оскорбления Украины, когда оно сравнивало нашу страну с актриссой немецких порнофильмов???
У нас тут дискуссия.
Мы тут высказываем утверждения и в случае разногласий - доказываем свою правоту.
Если правильность моих утверждений вы оспорить не можете - до свидания.
Если оппонент не понимает обращенную к нему речь - дискуссия невозможна.
Хотя кому я это пишу...
Якщо коротко - під проводом зрадника неможливо здобути перемогу.
Дії Служби безпеки України у справі щодо приватної військової компанії, організаторами якої нібито є екснардеп Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, більше схожі на окозамилювання
а что ты хотел о порохе услышать? за бюджет? за армию? за веру? международную поддержку? за развитие оборонного комплекса? тебе ведь не это надо? тебе надо бигусятину приплести - 80 тышш патриотов в тюрьмах, разбогател в 800 раз, вайна ему выгадна.... нет дружок, жри-те эту хрень сами
как и Гомчаренко - любил Рашку - стал патриотом(чьим то)
- ещё один мутный хлопчик аля гадя-пуля...... наразорвавшиеся бонбы..........
https://litsa.com.ua/22250/
- был костя гришин зделали семёна семенченко стал мата хари......... тики дела.....
"Семенченко: Эти люди с риском для жизни конфиденциально сотрудничали с украинской военной разведкой в интересах национальной безопасности Украины и выполняли работу по противодействию Путину на оккупированных территориях и за пределами Украины"