Семенченко: "От меня требуют раскрыть операции военной разведки по запросу КГБ Беларуси. Это предательство в руководстве Украины". ВИДЕО

Экс-нардеп Семен Семенченко рассказал в зале суда о деле против него, а также о предательстве в руководстве Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, речь Семенченко из зала суда обнародована на его странице в Facebook.

"Мне предъявлено подозрение в руководстве НВФ и в том, что я обидел канал кума Путина "112", якобы совершил против него террористический акт в 2019 году. И сейчас я, в нарушение законодательства, пребываю в одиночке без возможности увидеть свою жену, через стекло разве что, своих детей и, скажем так, я считаю, что это нагло и очень глупо сфальсифицированное политическое дело. Это следствие предательства, которое совершено в руководстве Украины, которое отдало приказ сфабриковать против нас уголовное дело и это не единственное наше дело, которое это доказывает. Значит, первое, не существует никакого ЧВК Семенченко, никаких террористов, есть люди, которые арестованы по моему делу. Эти люди с риском для жизни конфиденциально сотрудничали с украинской военной разведкой в интересах национальной безопасности Украины и выполняли работу по противодействию Путину на оккупированных территориях и за пределами Украины", - сказал он.

Семенченко отметил, что подозрение в создании НВФ и терроризме против канала кума Путина было выдвинуто сразу после обвинения, которое озвучил против него Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ).

"И вот так называемый Комитет госбезопасности, потому что ничем другим, кроме как ФСБ это, по сути, не называется. И вот поручение КГБ Беларуси нашему СБУ о том, что относительно меня, вот в частности, "установить на территории Украины Семенченко Семена Викторовича и допросить на тему сотрудничества и общения с теми патриотами Беларуси, которые в Беларуси обвиняются в терроризме". Также мне предлагается по этому поручению, по сути, выдать все конфиденциальные телефоны, базы прикрытия и операции украинской военной разведки. Это даже не какой-то запрос, это поручение, которое во время войны КГБ страны, в который выборы не признаны всем миром, дает поручение СБУ.

Так вот, что произошло на самом деле... Все те обвинения в терроризме, создании НВФ они выдвинуты для того, чтобы дать возможность Лукашенко и КГБ Беларуси сфабриковать уголовные дела против белорусских патриотов, которые также как и я, только я в Киеве, а они в Гродно и Минске находятся по обвинению в терроризме", - рассказал он и показал соответствующие документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ официально подтвердила новое подозрение Семенченко

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.