13 239 187

Семенченко: "От меня требуют раскрыть операции военной разведки по запросу КГБ Беларуси. Это предательство в руководстве Украины". ВИДЕО

Экс-нардеп Семен Семенченко рассказал в зале суда о деле против него, а также о предательстве в руководстве Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, речь Семенченко из зала суда обнародована на его странице в Facebook.

"Мне предъявлено подозрение в руководстве НВФ и в том, что я обидел канал кума Путина "112", якобы совершил против него террористический акт в 2019 году. И сейчас я, в нарушение законодательства, пребываю в одиночке без возможности увидеть свою жену, через стекло разве что, своих детей и, скажем так, я считаю, что это нагло и очень глупо сфальсифицированное политическое дело. Это следствие предательства, которое совершено в руководстве Украины, которое отдало приказ сфабриковать против нас уголовное дело и это не единственное наше дело, которое это доказывает. Значит, первое, не существует никакого ЧВК Семенченко, никаких террористов, есть люди, которые арестованы по моему делу. Эти люди с риском для жизни конфиденциально сотрудничали с украинской военной разведкой в интересах национальной безопасности Украины и выполняли работу по противодействию Путину на оккупированных территориях и за пределами Украины", - сказал он.

Семенченко отметил, что подозрение в создании НВФ и терроризме против канала кума Путина было выдвинуто сразу после обвинения, которое озвучил против него Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ).

"И вот так называемый Комитет госбезопасности, потому что ничем другим, кроме как ФСБ это, по сути, не называется. И вот поручение КГБ Беларуси нашему СБУ о том, что относительно меня, вот в частности, "установить на территории Украины Семенченко Семена Викторовича и допросить на тему сотрудничества и общения с теми патриотами Беларуси, которые в Беларуси обвиняются в терроризме". Также мне предлагается по этому поручению, по сути, выдать все конфиденциальные телефоны, базы прикрытия и операции украинской военной разведки. Это даже не какой-то запрос, это поручение, которое во время войны КГБ страны, в который выборы не признаны всем миром, дает поручение СБУ.

Так вот, что произошло на самом деле... Все те обвинения в терроризме, создании НВФ они выдвинуты для того, чтобы дать возможность Лукашенко и КГБ Беларуси сфабриковать уголовные дела против белорусских патриотов, которые также как и я, только я в Киеве, а они в Гродно и Минске находятся по обвинению в терроризме", - рассказал он и показал соответствующие документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ официально подтвердила новое подозрение Семенченко

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находится в СИЗО СБУ.

Беларусь (7978) КГБ (141) суд (25200) Семенченко Семен (380)
+36
это зеленая плесень, за которую вы так топили
показать весь комментарий
13.07.2021 08:49 Ответить
+27
Так ти долбодаун топив же за них. Я думаю, що ти отримав по своїм заслугам.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:51 Ответить
+22
Этот свиномордый сам делал все, чтобы снести единственного проукраинского президента.
Теперь пусть по полной насладится результатом своей работы.
показать весь комментарий
13.07.2021 08:58 Ответить
и братоубийца, да?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:26 Ответить
А черт его знает.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:35 Ответить
А ишо он Вальцман, и "иму выгадна вайна", правда?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:45 Ответить
мертвечук твою маму в ж имел -тут точно без вариантов)
показать весь комментарий
13.07.2021 14:57 Ответить
після "зливу" вагнерівців зеля "на гачку"..
і гачок будуть постійно смикати
показать весь комментарий
13.07.2021 10:07 Ответить
Сьома! А де ж твої захисники Соболєв той же Міхо "принциповий" Сракашвілі? Сидять по тепленьким місцям як миші під віником! Чому Міхо палатки під ОП не встановив досі?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:14 Ответить
туристические товары подорожали сильно
показать весь комментарий
13.07.2021 12:06 Ответить
Семенченко казалось бы должен радоваться ибо сейчас "зато не Порошенко...", ведь он сам приложил немало усилий, чтобы зеленые предатели теперь беспредельничали...
показать весь комментарий
13.07.2021 10:15 Ответить
Конченый, а при Барыге Матиос и ваши рыго-соевые "суды" не беспредельничали?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:24 Ответить
Скажите, Всеволод Маркович Конченый, а при чём здесь Порошенко к новым судам Зе?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:29 Ответить
Ты дурак соевый, или притворяешься блаженным? Хоть бы поинтересовался, кто назначил 90% ныне действующих "судей"
показать весь комментарий
13.07.2021 10:33 Ответить
Ты дурак солевый, или притворяешься блаженным? Хоть бы поинтересовался, реформами судов от наркомана Зе
показать весь комментарий
13.07.2021 10:43 Ответить
ты дурилка ЗЕленая, тупоголовая, сначала читать научись и понимать прочитанное тебе русским по черному Семенченко говорит, что дело против него завело СБУ по просьбе КГБ Беларуси (читай ФСБ РФ), при чем здесь суды??? Но уж если ты, зеленое затронуло суды, то при ЗЕленом мародере они все курируются юристом януковоЩа Портновым, который при Порохе шарахался по заграницам, а при твоем зеленом предателе сейчас де-факто рулит всей судебной системой... И последнее дело против генерала Павловского инспирировано тоже Портновым,т.е. фактически кремлем...
показать весь комментарий
13.07.2021 10:47 Ответить
дурашка зеленая, то что 2 года творит зеленый мародер не с чем даже сравнить, это убийство независимого государства... но вам зеленым тупоржачникам этого не понять ибо нечем.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:13 Ответить
А кого это в 18-м под ВР порошковые беркута ставили на колени и вышвыривали Саакашвили? Заткнись, холуй соевый! Если б не депутатство, Семена б тоже загребли!
показать весь комментарий
13.07.2021 10:28 Ответить
Вы о том Сааке, который финансировался Курченко?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:35 Ответить
Это тебе соевый сказал? Ну-ну...
показать весь комментарий
13.07.2021 10:48 Ответить
Нет, это сцакашвили сам на плёнки наговорил. Но вам, солевым наркоманам, это не интересно
показать весь комментарий
13.07.2021 10:54 Ответить
таким склеенным плёночкам только сладчайшие сектанты и верят.
показать весь комментарий
13.07.2021 17:28 Ответить
Что не мешает их клепать зелёной бигусятине тоннами. Но - "это другое", правда?
показать весь комментарий
13.07.2021 19:05 Ответить
Не зелёной на ПЕлёной бигусятине. Для тебя это не другое дело. Правда.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:08 Ответить
Интересно, ты сам прочитать и понять то шо накарябал сможешь? Не, я понимаю, Трускавецкий выш....
показать весь комментарий
13.07.2021 19:15 Ответить
точно. хорошо, ты зебилина кондитерская , само себе лишь о себе написало "Интересно, ты сам прочитать и понять то шо накарябал сможешь? Не, я понимаю, Трускавецкий выш.... "
показать весь комментарий
13.07.2021 19:20 Ответить
Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у зеленского...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:24 Ответить
снова молодец. точно. хорошо, ты зебилина кондитерская , само себе лишь о себе написало: "Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у ПЕленского... "
показать весь комментарий
13.07.2021 19:40 Ответить
Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы!
показать весь комментарий
13.07.2021 19:49 Ответить
блестящее самовнушение ты, зебилина кондитерская , само себе лишь о себе написало, повтори себе десять раз: "Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы!
показать весь комментарий
13.07.2021 19:51 Ответить
Жертву инцеста заклинило? Таки результат близкородственных связей
показать весь комментарий
13.07.2021 21:30 Ответить
молодца, теперь давай всё вместе сам себе о себе: "Жертву инцеста заклинило? Таки результат близкородственных связей Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы! Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у зеленского...
показать весь комментарий
14.07.2021 01:47 Ответить
Отлично!!! Теперь повторяй три раза перед сном. Как выучишь наизусть - научу не срать
ртом
показать весь комментарий
14.07.2021 02:04 Ответить
да ты прям сам себе кашпировский.
давай, накопительным итогом 20 раз: "Отлично!!! Теперь повторяй три раза перед сном. Как выучишь наизусть - научу не срать ртом "Жертву инцеста заклинило? Таки результат близкородственных связей Мда, твоя мама зря противозачаточными не пользовалась Хотяяя, судя по флажку - ты из Алабамы! Ты там со своими тараканами определись уже, соевый я или зелёный. Понабирают тролей по объявлению, с Ай Кью как у зеленского... "
показать весь комментарий
14.07.2021 02:09 Ответить
Я сказал - три раза. Ты шо - тупое?
показать весь комментарий
14.07.2021 09:00 Ответить
Мда, лечение идёт туго Напрягись, "три раза, перед сном". Запомнило?
показать весь комментарий
14.07.2021 17:01 Ответить
Слава тебе ххоспади! Пока не попинаеш, домашку не сделает.
Так, приступим к дальнейшему препарированию данного экземпляра.
Следующее задание - надо попытаться выражать свои мысли самому (применяй ctrl c ctrl v , со смыслом)
Давай, я жду
показать весь комментарий
14.07.2021 18:18 Ответить
О как? Вас двое? У одного левое полушарие, у другово правое?
Один фиг. Задание повторить, мозгов конечно не добавит, будем работать с рефлексами.
И так - фас
показать весь комментарий
14.07.2021 19:03 Ответить
Молодец У тебя получается!
Кстати, прими соболезнования по поводу братишки Но ничего, не даром у мокшанской куры две башки
показать весь комментарий
14.07.2021 19:30 Ответить
Туго конечно Но ничего, ты ведь стараешься. В крайнем случае на рефлексах выедешь, как псинка Павлова. Главное - не останавливайся
показать весь комментарий
16.07.2021 09:57 Ответить
Саак цілком заслужив, свиня невдячна і зрадлива.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:25 Ответить
методичку свою ватную засунь поглубже... зеленое недоразумение...
показать весь комментарий
13.07.2021 11:17 Ответить
У Семенченко была высокая вероятность сесть и при втором сроке Порошенко. Он бы и при первом сел, если бы не был депутатом ВР.
А вот то, что нам пришлось выбирать между Порошенко и Зеленским - это трагедия. И в эту трагедию вклад Порошенко - основной.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:10 Ответить
трагедия не в том, что пришлось выбирать между Порошенко (Армия,Мова,Віра) и зеленым клоуном-совком (Какаяразница), а трагедия в том, что люди, не умеющие ни думать, ни критически мыслить, напрочь инфантильные и безответственные, благодаря наличию паспорта выбирают "по приколу", а когда через 2 года наконец до них доходит, что выбрали зеленое говнище, то виноваты у них все, кроме них самих ... Зеленого предателя-мародера, слугу кремля и олигархов выбрал вам не Порошенко, а вы сами, так имейте мужество и малость совести подойти к зеркалу и увидеть там того, кто 2 года назад отдал страну в управление безмозглой кукле, которая из себя ничего не представляет, а лишь имитирует роль "президента" ...
показать весь комментарий
13.07.2021 16:36 Ответить
"Армия,Мова,Віра" - это для секты. Для тех, кто не помнит, как Порошенко Харьковские соглашения с РФ поддерживал, о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму до 2047 года.
Для тех, кто не помнит, как он был министром у Януковича. И где он только не был, лишь бы у власти оказаться..
И с Кремлем "жму руку, обнимаю".
И не слуга олигархов, а сам олигарх.
А виноваты - не "все", а телеканалы и причие медиа олигархов (и Порошенко, и других) которым все 30 лет успешно дурят народ, предлагая выбор только из своих кандидатур.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:56 Ответить
Всю методичку "слуг кремля" зачитал? ты еще забыл приплести про то, как Порох убил и съел своего родственника ЗЕленые совкодрочеры уже 2 год пытаются Пороха в чем-то уличить, но за брехню про Свинарчуков ваши "бигусы" уже извинились, придет время и за всю остальную брехню извиняться придется... А то, что вас, "слуг кремля", бесят "Армия,Мова,Віра" так это ж закономерно, кремлевское ху@ло от этих слов тоже ботоксом брызжет... Лучше ответь почему ДО СИХ ПОР не подписан оборонный госзаказ на ЭТОТ год??? При Порохе одоронный заказ подписывался в конце текущего года на последующий... Почему оборонные предприятия за последние 2 года банкротятся и сидят в многомиллиардных долгах, а работники без зарплат??? Почему при зеленом клоуне кошмарят малый и соедний бизнес хуже, чем при донецких бандитах овоща?? Сколько населенных пунктов за 2 года освободил от рашистов твой зеленый писюньковый игрун??? Что пообещал твой клоун китайцам в обмен на взятый миллиардный кредит и почему эта сделка проводилась в тайне от украинского народа??? Почему отменены тендеры при получении многомиллиардных заказов на "велике кРадівництво"?? При Порохе все тендеры шли через систему Прозоро... Когда ваше зеленое ничтожество публично извинится за свои оскорбления Украины, когда оно сравнивало нашу страну с актриссой немецких порнофильмов???
показать весь комментарий
13.07.2021 17:57 Ответить
Не приписывайте мне "брата", если _не можете опровергнуть то, что я сказал про Порошенко_.
Дело Свинарчука - в суде.
Не надо съезжать с темы - я не говорю, что Зеленский лучше Порошенко.
показать весь комментарий
13.07.2021 18:27 Ответить
это ты съезжаешь, так и не ответив на всего лишь несколько простых вопросов :

- почему ДО СИХ ПОР не подписан оборонный госзаказ на ЭТОТ год??? При Порохе оборонный заказ подписывался в конце текущего года на последующий...

- Почему оборонные предприятия за последние 2 года банкротятся и сидят в многомиллиардных долгах, а работники без зарплат???

- Почему при зеленом клоуне кошмарят малый и средний бизнес хуже, чем при донецких бандитах овоща??

- Сколько населенных пунктов за 2 года освободил от рашистов твой зеленый писюньковый игрун???

- Что пообещал ваш клоун китайцам в обмен на взятый миллиардный кредит и почему эта сделка проводилась в тайне от украинского народа???

- Почему отменены тендеры при получении многомиллиардных заказов на "велике кРадівництво"?? При Порохе все тендеры шли через систему Прозоро...

- Когда ваше зеленое ничтожество публично извинится за свои оскорбления Украины, когда оно сравнивало нашу страну с актриссой немецких порнофильмов???
показать весь комментарий
13.07.2021 18:44 Ответить
А я не справочное бюро, чтобы отвечать на любые вопросы.
У нас тут дискуссия.
Мы тут высказываем утверждения и в случае разногласий - доказываем свою правоту.
Если правильность моих утверждений вы оспорить не можете - до свидания.
показать весь комментарий
13.07.2021 19:30 Ответить
у тебя нет утверждений, так, набор кремлевской туфты, которую теперь как попугаи повторяют "слуги кремля"... а на мои вопросы ты ответить не можешь, потому что крыть тебе нечем, сдают страну твои "слуги", уже 2.5 года сдают, валят по всем параметрам ...
показать весь комментарий
13.07.2021 19:47 Ответить
"у тебя нет утверждений"
Если оппонент не понимает обращенную к нему речь - дискуссия невозможна.
показать весь комментарий
13.07.2021 20:01 Ответить
вот когда начнешь понимать обращенную к тебе речь, тогда и подискутируем кстати, ты уже один раз прощался или тебя обком "слуг кремля" вернул на партийное задание???
показать весь комментарий
13.07.2021 20:16 Ответить
Вы "в первый раз" не заметили слово "если".
Хотя кому я это пишу...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:20 Ответить
ах, оставь-те свои колкости ...
показать весь комментарий
13.07.2021 20:27 Ответить
А в чому полягає твоя "речь"? Тільки в одному -- Порошенко не дає тобі спокійно спати. Чемодан, вокзал, расєя. В добрий путь.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:37 Ответить
У свою секту з двоголовою куркою.
показать весь комментарий
14.07.2021 07:43 Ответить
Ви абсолютно не зрозуміли що я сказав.
Якщо коротко - під проводом зрадника неможливо здобути перемогу.
показать весь комментарий
14.07.2021 11:17 Ответить
Пук в калюжу : Справа Семенченка і Шевченка: Саакашвілі закликав президента розігнати СБУ
Дії Служби безпеки України у справі щодо приватної військової компанії, організаторами якої нібито є екснардеп Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко, більше схожі на окозамилювання
показать весь комментарий
13.07.2021 10:19 Ответить
Стараешься? Ты точно при соевом режиме задницу Толяну Тепловизору подтирал.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:22 Ответить
Стараешься? Ты точно зебильном режиме задницу Бенедиктовой подтираешь.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:37 Ответить
Так она ж женщина -а там совсем другие расклады.....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:44 Ответить
Как-то...фу
показать весь комментарий
13.07.2021 12:46 Ответить
Три комента в ТОПЕ говорят о том, что порохатое быдло неисправимо. Чудаки соевые на букву М, кто засадил Торнадовцев и приказал убить Лисныка-Мужчиля, вам, беспамятным, напомнить?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:20 Ответить
Твои отмазки зебилоидных быдланов, говорят о том, что слуги урода неисправимы. Чудаки солевые на букву М, кто не посадил рифмастера и приказал развалить гособоронзаказ, вам, беспамятным, напомнить?
показать весь комментарий
13.07.2021 10:41 Ответить
лузер, объясни зачем ты так за пороха топишь? смысл?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:07 Ответить
лузер? точно? я? а не обосравшиеся избиратели сепаратиста зелёного? кстати, ты "в своей галаве вайну закончил" ?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:15 Ответить
войну начало .уйло, а не я! а про пороха ответа нет...
показать весь комментарий
13.07.2021 11:26 Ответить
«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну», - завил он. При этом Зеленский пояснил, что это значит, что каких-то спорных моментов для него больше нет.
а что ты хотел о порохе услышать? за бюджет? за армию? за веру? международную поддержку? за развитие оборонного комплекса? тебе ведь не это надо? тебе надо бигусятину приплести - 80 тышш патриотов в тюрьмах, разбогател в 800 раз, вайна ему выгадна.... нет дружок, жри-те эту хрень сами
показать весь комментарий
13.07.2021 11:39 Ответить
Три комента в топе говорят еще и о том, что на эту тему до сих пор выделяется бюджет.
показать весь комментарий
13.07.2021 15:16 Ответить
... - не мешки ворочать.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:23 Ответить
Почему Семенченко не остановили когда он выносил оружие из путинского лагеря возле Рады, вот ключевой вопрос.
показать весь комментарий
13.07.2021 10:37 Ответить
А кто видел, что это оружие? Почему не ноутбуки и телефоны?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:19 Ответить
фейкобот раскажи как барыжил в крыму и в донецке ..в каких училищах получал офицера...
показать весь комментарий
13.07.2021 10:59 Ответить
был зол - стал очень бобр
как и Гомчаренко - любил Рашку - стал патриотом(чьим то)
показать весь комментарий
13.07.2021 11:40 Ответить
почему без маски..с дырками для моргалов и рота))
показать весь комментарий
13.07.2021 11:00 Ответить
клоуни і в Африці клоуни, як вибрали так і їжте.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:18 Ответить
https://es-la.facebook.com/govoryt.velykyi.LVIV/posts/465926610801043

- ещё один мутный хлопчик аля гадя-пуля...... наразорвавшиеся бонбы..........
показать весь комментарий
13.07.2021 12:10 Ответить
неразорвавшиеся (очепятка)
показать весь комментарий
13.07.2021 12:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ivcvsEqBxxo

https://litsa.com.ua/22250/

- был костя гришин зделали семёна семенченко стал мата хари......... тики дела.....
показать весь комментарий
13.07.2021 12:14 Ответить
СВОБОДУ ЙОДЕ !)
показать весь комментарий
13.07.2021 14:14 Ответить
Для пропутинского хвоста - зели защита Украины это и есть преступление.
"Семенченко: Эти люди с риском для жизни конфиденциально сотрудничали с украинской военной разведкой в интересах национальной безопасности Украины и выполняли работу по противодействию Путину на оккупированных территориях и за пределами Украины"
показать весь комментарий
13.07.2021 14:38 Ответить
Теперь каждаю зесрань,которая так жаждала прихода зекретина, будет наказана зекрысой -в угоду пуйлу)))
показать весь комментарий
13.07.2021 15:09 Ответить
И кто это, интересно, тебя, Сёма, посвятил в дела "украинской военной разведки"?
показать весь комментарий
13.07.2021 15:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 