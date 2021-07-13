Мощный взрыв прогремел в гостинице в Геленджике: есть погибшие и пострадавшие. ВИДЕО

Утром во вторник, 13 июля, в российском Геленджике произошел взрыв газа в гостинице. В результате происшествия погиб человек, известно еще о нескольких пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, утром 13 июля в одном из помещений первого этажа гостиницы на улице Советская в Генеджике произошел взрыв, "в результате которого погиб молодой человек, находившийся на улице", заявили в региональном управлении СКР. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

Взрывом повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа гостиницы. 50 человек были эвакуированы.

В прокуратуре сообщали об одном погибшем и трех пострадавших. По данным МЧС РФ, один человек погиб, пятеро пострадали. В свою очередь информированный источник заявлял, что погибших уже двое.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

