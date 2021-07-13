"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты ВО "Свобода" пикетируют Верховную Раду с требованием, чтобы оскандалившиеся, по их мнению, нардепы Богдан Яременко, Александр Юрченко, Евгений Брагар, Александр Дубинский и Максим Бужанский сложили свои мандаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 13 июля, под зданием ВР проходит акция активистов ВО "Свобода". Они держат флаги с партийной символикой, а также развернули баннер с фотографиями народных депутатов Александра Юрченко, Богдана Яременко, Евгения Брагара и надписью: "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!". Митингующие требуют "лишить мандатов негодных и неоднократно зашкваренных депутатов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей

"Депутаты Верховной Рады Украины от власти с начала получения мандатов откровенно презирают свои обязанности, пренебрегают украинским народом, занимаются коррупцией, делают глупости, а еще совершают преступления, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность ... И при этом остаются безнаказанными и не несут за свои поступки никакой ответственности. Может хватит кормить этих дармоедов?" - заявили организаторы акции.













Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 30 октября 2019 года журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Напомним, 4 июля 2021 года СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар 31 января 2020 года в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал однопартийца "долбо#бом".

Позже нардеп извинился. "Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.