"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты ВО "Свобода" пикетируют Верховную Раду с требованием, чтобы оскандалившиеся, по их мнению, нардепы Богдан Яременко, Александр Юрченко, Евгений Брагар, Александр Дубинский и Максим Бужанский сложили свои мандаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 13 июля, под зданием ВР проходит акция активистов ВО "Свобода". Они держат флаги с партийной символикой, а также развернули баннер с фотографиями народных депутатов Александра Юрченко, Богдана Яременко, Евгения Брагара и надписью: "Зеленський, прибери своє лайно з Ради!". Митингующие требуют "лишить мандатов негодных и неоднократно зашкваренных депутатов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юрченко о ДТП: Я наркотики не употреблял. Документы сфальсифицированы. Автомобиль взял поездить у друзей

"Депутаты Верховной Рады Украины от власти с начала получения мандатов откровенно презирают свои обязанности, пренебрегают украинским народом, занимаются коррупцией, делают глупости, а еще совершают преступления, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность ... И при этом остаются безнаказанными и не несут за свои поступки никакой ответственности. Может хватит кормить этих дармоедов?" - заявили организаторы акции.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 30 октября 2019 года журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Напомним, 4 июля 2021 года СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

Напомним, депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар 31 января 2020 года в эфире программы "Голос народа" на "112 канале" предложил пенсионерке продать ее собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы. Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос назвал однопартийца "долбо#бом".

Позже нардеп извинился. "Мне очень жаль, что мои высказывания на "112 канале" по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я - новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают достаточно низкие пенсии", - написал он.

Ранее СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

ВР (29395) мандат (386) отставка (3173) протест (5902) Свобода (2753) Яременко Богдан (150) Дубинский Александр (430) Бужанский Максим (105) Брагар Евгений (45) Юрченко Александр (101)
Топ комментарии
+14
це ті які топили проти бариги? так їжте шановні,,ви того варті
показать весь комментарий
13.07.2021 11:16 Ответить
+14
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 614
показать весь комментарий
13.07.2021 11:37 Ответить
+13
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 7429
показать весь комментарий
13.07.2021 11:34 Ответить
О, Табу вже не табу?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:15 Ответить
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 614
показать весь комментарий
13.07.2021 11:37 Ответить
А рыги и свинарчуки пусть жируют себе спокойно
показать весь комментарий
13.07.2021 11:15 Ответить
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 8426
показать весь комментарий
13.07.2021 11:20 Ответить
Який там держборг США, не підкажеш?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:23 Ответить
нєгри під мостами стаждають від гєів
показать весь комментарий
13.07.2021 11:26 Ответить
Справки Google Pro платные
показать весь комментарий
13.07.2021 11:31 Ответить
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 7429
показать весь комментарий
13.07.2021 11:34 Ответить
Та нехай ЗЄ не забирає з Ради своє Ге - нехай далі гробить свій рейтинг своїми наркоманами.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:58 Ответить
"Свинарчуки" зараз на реальному великому крадівництві.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:31 Ответить
це ті які топили проти бариги? так їжте шановні,,ви того варті
показать весь комментарий
13.07.2021 11:16 Ответить
прокинулись) щось не видно тієї свободи, тількі у франику землю дерибанять. а на пороха вони досі більш, ніж на клоуна брешуть.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:20 Ответить
Про їхньго гей лідара Тягнисрака скоро в ***** оди співать будуть :

"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 2090
показать весь комментарий
13.07.2021 11:23 Ответить
це падло гроші дуже любить. приймає, як буба, з будь якого боку. у хйла брав, у янека брав, у зелених бере...
показать весь комментарий
13.07.2021 11:24 Ответить
Лайно - его, прибирать - другим. Все как всегда.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:16 Ответить
якщо все лайно забрати з фракціі зелених, що залишится?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:19 Ответить
протяг )))) і сморід ))))
показать весь комментарий
13.07.2021 11:23 Ответить
А що так скромно..лише три шматки лайна... А решта ?
показать весь комментарий
13.07.2021 11:20 Ответить
Нехай себе краще прибере.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:21 Ответить
что - то только три лайнюхи нарисовали... а остальные кучи???
и разве только эти рыла самые самые? а казнокрады, воры и... татаров с дерьмаком????
показать весь комментарий
13.07.2021 11:22 Ответить
А от брагарів і юрченків не судять!
Бо вони мирно довбили наркоту в 14-му. І
Дубінського не судять, бо він мирно обслуговував російську пропаганду.
І Земакаку не судять, бо він розважав окупантів і глумився з загиблих на Майдані 😡
. Судять лише тих, хто став на захист України 😒
показать весь комментарий
13.07.2021 11:24 Ответить
Антиколорадос вас всех там подзарядил что залог великоват, и вы справедливо подумав что таки да, ринулся сюда вдалбливать одно и тоже а также что залог великоват - Даааа??? а то никто больше не удивился шо Мертвечуку на четверть меньше был
показать весь комментарий
13.07.2021 11:28 Ответить
"Зеленський, прибери своє лайно з Ради!": активисты под ВР требуют лишить мандатов "зашкваренных" депутатов - Цензор.НЕТ 8234
показать весь комментарий
13.07.2021 11:30 Ответить
После того как народ проголосовал за Котлету и Куницкого (не понаслышке знаю что из себя представляют эти персонажи) я уже не удивляюсь, и знаю что это еще не самые худшие "герои". И вот такое вот народное порицание им до одного места, точно так же как и президенту, потому что все они вертели народ а тем более его мнение на своих вертелках... Если и хотите что то изменить, вспомните как минимум про мусорные баки и проводите данную процедуру пока не добьетесь результата. Но лучше, интересоваться за кого ставишь галочку, потому что голосовать за бандоса из 90х, которого прекрасно знает весь Киев это высший пилотаж!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:24 Ответить
Партийные флаги Тягнибока?
У него "мізочки" работают(это недослово он высрал не так давно в интервью, я чуть не обосрался от неож*данности)

на политические требования припереть несунов флагов - это ни разу не "пиар", не, просто сильно напряглись и языки таки вытянули из откуда-то и глубоко возмутились зашкварами зашкваренных
показать весь комментарий
13.07.2021 11:25 Ответить
если убрать дерьмо из Рады - там никого не останется. совсем.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:33 Ответить
Ну и хорошо-будет чистота и порядок, тогда может и хорошие люди(а они у нас. поверьте. есть) будут становиться депутатами.
показать весь комментарий
13.07.2021 11:56 Ответить
))))) Ага))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:44 Ответить
А про насильника (по приговору суда) Иванисова забыли?!
показать весь комментарий
13.07.2021 11:50 Ответить
Украиной правит лайно Зеленського. Ганьба!
показать весь комментарий
13.07.2021 12:13 Ответить
Так Україной завжди правило лайно...Це національний атребут... Когоб не вибрали завжди лайно)))
показать весь комментарий
13.07.2021 12:46 Ответить
пять протестантов. это третий майдан.
показать весь комментарий
13.07.2021 16:54 Ответить
 
 