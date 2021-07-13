Встреча в Нормандском формате должна быть, но откладывается из-за позиции РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Встреча нормандской четверки откладывается из-за позиции России.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что нормандская встреча должна быть. Все видят, что нормандскую встречу сегодня отдаляет, потому что наработаны кластеры - шаги о практическом воплощении в жизнь минского процесса. Кластеры наработаны немецкой стороной, согласованы Францией и мы, в принципе, за. Они переданы российской стороне, все видят, что откладывается нормандская встреча из-за позиции РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем", - отметил президент.

По словам Зеленского, он донес, что Украина со своей стороны выполняет все, чтобы следующая встреча в нормандском формате состоялась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента разрабатывает законопроект о национальных сообществах, - Зеленский